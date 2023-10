Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de octubre de 2023

Piscis

¡Ey, dulces piscianitos soñadores! Este periodo los llama a conectarse con su mundo interior y escuchar su voz interior. Permítanse soñar despiertos y seguir sus intuiciones más profundas. ¡La magia y la inspiración los rodean, así que déjense llevar por la corriente y fluyan, fluyan, fluyan! Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. A veces eres muy noble y eso ocasiona que muchas personas abusen de eso llegando al punto de jugar con tus sentimientos. Traza tus metas y ve tras ella y equivócate las veces que sea necesario hasta que encuentres a la persona correcta para ti. La vida te volverá a poner en jugada, pero va depender de ambos que eso logre crecer y funcionar, tus desconfianzas podría alejar a la persona amada y no es para menos, traes pedos de tu pasado que te hacen desconfiar de todo mundo y ya solo esperas el golpe.

Acuario

¡Oigan, acuarianos visionarios! Las estrellas los invitan a dejar volar su creatividad y ser auténticos en todo momento. No tengan miedo de destacar y mostrar su singularidad. ¡Sus ideas revolucionarias tienen el poder de cambiar el mundo, así que a brillar se ha dicho! Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. Una posibilidad de cambio en tu vida. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes.

Capricornio

¡Escuchen bien, capricornianos ambiciosos! En este periodo la fama les sonríe en el plano profesional. Establezcan metas ambiciosas y trabajen sin descanso para alcanzarlas. ¡La recompensa será dulce y valdrá la pena todo el esfuerzo! Cuida tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. Gente tonta te rodea pero está en ti no aprender sus fregadas mañas y ser parte del montón. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale friegos de ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregadera esas cuestiones que te detienen en tu camino. En cuestiones negativas sabes bien como manipular a las personas a tu imagen y semejanza y no tienes piedad cuando se trata de defender lo que amas, sueles ser una mosca muerta pero solo la cara tienes de tonta pues cuando menos lo esperan pagas caro la traición.

Sagitario

¡Atentos, aventureros sagitarianos! Este ciclo los anima a abrazar el cambio y expandir sus horizontes. Tomen riesgos y atrévanse a vivir la vida al máximo. ¡El universo les tiene preparadas experiencias maravillosas y grandes descubrimientos! En los dineros mejorarás un chorro pero aprende a poner atención en tu económica últimamente gastas mucho en fregaderas que no son indispensables y no necesitas.En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Una amistad te necesita más que nunca ene estos días sabrás de quien se trata. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. Cuídate mucho de lo que piensas pues podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas, recuerda que hay que ver para creer, así que no permitas que te. Pon mucha atención a tus sueños pues te van a mostrar el camino que debes seguir para el cumplimiento de muchos de tus sueños. Es momento de despojarte de todas esas tonterías que detuvieron tu camino, no te permitas caer y has una limpia de todas esas personas que no te dejan avanzar.

Escorpión

¡Vean bien, escorpianitos misteriosos! Las estrellas les otorgan una intuición poderosa en este tiempo. Confíen en sus instintos y adéntrense en lo más profundo de sus emociones. ¡La transformación personal está a la vuelta de la esquina, así que atrévanse a explorarla! Ten cuidado a quien le escribes mucho pues podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas enterar ene estos días de quien se trata. Familiar se enfermará pero no será nada de gravedad. Es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos pues sueles flagelarte y culparte de errores tontos que no te corresponden. No te chingues tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti. Te empezará a gustar mucho una amistad, ten cuidado no te ilusiones tan rápido que puedes salir afectad@ y bien enamorad@. Amores del pasado comenzarán a afectar tu presente pues empezarás. La vida ha puesto a tu alcance todo para ser feliz sin embargo sigues aferrándote a un pasado que prácticamente está muerto. Una persona que llegó a tu vida hace poco tiempo comenzará a desilusionarse pues no le diste razones para entrar en tu vida.

Libra

Este periodo les pide buscar la armonía en todas las áreas de su vida. Encuentren el balance entre el trabajo y el amor, entre la razón y el corazón. ¡Tomen decisiones firmes y no se dejen desviar del verdadero camino! Si tienes ya una relación va mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Eres muy sexual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta tonterías que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar. Una visita sorpresa en estos días surgirá. Muy sentimental en el área familiar, tu familia siempre será lo más importante, has sufrido mucho en las cuestiones de amor por cuestiones de infidelidad, te cuesta trabajo soltar e iniciar de nuevo y sueles caer en depresiones muy perras que te llevan al fondo.

Virgo

¡Escúchame bien, virgo meticuloso! Tu mente analítica estará en su mejor momento en este ciclo. Enfócate en la organización y los detalles. ¡Es el momento perfecto para pulir tus habilidades y destacar en todo lo que hagas! Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Ya note desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad. Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Déjate de tonterías y pon más atención a tu vida y tu tiempo que se te está yendo de las manos y no haces nada para evitarlo. Algunas veces reaccionas de manera negativa con personas que lo único que buscan es ayudarte o hacerte sentir bien.

Leo

¡Rujan fuerte, mis extravagantes leoncillos! Las estrellas los favorecen con toda su confianza y éxito en este tiempo. Brillan como el sol y atraen todas las miradas. ¡No le tengan miedo a robarse el show y a abrirse camino hacia las metas más audaces! Una amistad necesita un friego de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. En tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte pero por dentro es lo que más deseas. Te caga la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida. Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus inseguridades al punto que te lea el precio. Pon en claro lo que quieres y hacia donde te diriges, no pierdas más tu tiempo, es hora de recargar las pilas y lograr. Algunas veces te desesperas un friego al no poder conseguir lo que quieres rápidamente, ten fe y paciencia pues cuando menos lo esperes rendirá frutos lo que has sembrado. Ya no descuides a tus amistades porque andan varias de ellas muy sentidas contigo por no dedicarles un poco de tu tiempo.

Cancer

Mis queridos cangrejitos, este periodo viene cargado de emociones profundas y conexiones cercanas. Es momento de soltar las heridas del pasado y abrir el corazón a nuevas experiencias llenas de amor y tranquilidad. ¡La felicidad los espera en algún lugar, así que vayan tras ella! No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Nuevos amores se aproximan pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las fregadas ganas. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. No permitas que te vean de rodillas, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando sin poner en riesgo tu integridad como persona. Descubarías que.

Géminis

¡Óyeme, gemelo inquieto! Este periodo viene con una explosión de ideas y comunicación. Aprovechen su habilidad para conectar con los demás y expresarse con todo su estilo. ¡Atrévanse a explorar nuevos caminos y sigan su curiosidad, la aventura los espera! Quizás sientas necesidad de buscar amor de una noche y se vale, recuerda que no se necesita amor para que haya sexo, eso si siempre con responsabilidad y precaución, podrías caer en una situación algo incomoda con una ex pareja que te va tener ya hasta la pinche madre. No permitas que personas que solo te buscan por interés te arruinen tus días. Vienen eventos especiales en los cuales serás el centro de atención, cambios en tu trabajo y estrés. Ten cuidado con la manera de relacionarte con ciertas personas, hay amistades que te rodean que ni un consejo te dan pero son buenas nomas pa´ echarte en cara tus fallas y estar chingando y llenándote el buche de piedritas. Si tienes una relación y está ha pasado por malos momentos busca la manera de acercarte más a tu pareja, no permitas que se pierda lo que han construido. Has sufrido mucho y posiblemente vuelva ser así pero ya los golpes no dolerán como antes pues tu corazón se ha endurecido por decepciones. Traerás la hormona bien perra, podrías cometer errores por tus mendigas calenturas.

Tauro

En este ciclo las estrellas derraman pura fortuna sobre ustedes. Su determinación y perseverancia los llevarán a conquistar grandes metas. ¡La riqueza y la estabilidad están a la vuelta de la esquina, así que ni lo piensen! Permítete volver a intentarlo, no hay pedo si te caer y tropiezas, recuerda que la vida de eso se trata, no te quedes con ganas de nada y que sea lo que tenga que ser. Momentos incomodos con una persona que no sabes qué intenciones tiene contigo. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, no seas tan noble pues la gente es muy cabrona e interesada y podrían abusar de tu buen corazón. Materializa la idea que tienes sobre ese proyecto o negocio, te va dejar grandes ganancias no preguntes, hazlo, aprende a tomar tus propias decisiones. Un dinerito extra te va caer en próximas fechas. Ten cuidado con la manera en que le hablas a tus seres queridos, algunas veces traes un pinche carácter que ni tu te aguantas y te desquitas con las personas que ni las deben ni las temen. Un familiar se enfermará. No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no vale la pena bajar al fango por alguien que no lo valora, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes. Es momento que sientes cabeza y disfrutes cada amor que llega a tu vida y lo dejes ir cuando tenga que ser así, no te aferres a nadie y aprende de cada fregadera equivocación que nada en esta vida es eterno. No temas al qué dirán que la puta gente no te mantiene y no tiene porque opinas sobre como vives tu vida.

Aries

¡Mis energéticos Aries! La energía de las estrellas está que arde para ustedes. Prepárense para agarrar las riendas y enfrentar todos los retos con valentía. ¡No dejen que nada los detenga, eh! Si crees que la vida ha sido injusta contigo date una vuelta por otros lugares y ve a tu alrededor y te darás cuenta que son fregaderas lo que piensas pues siempre habrá alguien más jodido que tu. Ya no te dejes caer por nadie, no vale la pena que te expongas o gastes tu tiempo, la vida te dará una sorpresa más pronto de lo que te imaginas pues pondrá una persona increíble en tu camino, será de tierras lejanas y sabrás identificarla por la manera en que te va tratar y tu sexto sentido te lo anunciara. Amistad regresa con la cola entre las patas pues se arrepentirá de lo que te hizo hace tiempo y te pedirá disculpas. Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. No te partas la madre tanto en el trabajo, tienes suficiente tiempo para terminar y hacer las cosas bien hechas, el pedo es que siempre. Es momento de ver por ti antes de querer resolverle la vida a los demás. No comas ansias en tus sueños pues cuando deban de hacerse realidad se harán, solo sigue luchando y poniendo el granito de arena en cada uno de ellos para que las cosas resulten como quieres y deseas.