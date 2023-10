Aseguran que Sofía Vergara estrena galán y se trata de alguien cercano a Luis Miguel

Sofía Vergara ha demostrado que ya le dio vuelta a la página con respecto a su divorcio de Joe Manganiello; prueba de ello es su más reciente escapada a París en compañía de su círculo más cercano.

No obstante, lo que comenzó como una simple escapada con amigos, terminó en un fuerte rumor de romance tras posar con Alejandro Asensi, ex mánager de Luis Miguel.

Y es que la estrella de historias como “Modern Family” y “Griselda” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una inesperada fotografía en compañía de Alejandro desde lo que parece ser un café parisino.

“Cafecito,Paris and @alejandroasen doesnt get better than this😛”, escribió la famosa actriz para acompañar la publicación compartida en redes sociales.

Como era de esperarse, la postal desató una ola de especulaciones en torno a los presuntos enamorados, mismas que se hicieron presentes en la sección de comentarios: “Que bien te diviertes en París”, “Es increíble verte sonreír otra vez”, “Disfruta tu vida Sofía”, “El hombre con más suerte en el planeta” y “Las latinas se ponen más bellas al dejar al marido”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

A pesar de los dimes y diretes, lo cierto es que Sofía Vergara mantiene una muy buena amistad con Alejandro Asensi, quien se convirtió en mánager de “El Sol de México” cuando murió Hugo López, con quien Michelle Salas, mantuvo una relación años atrás.

Fue el pasado mes de julio que Sofía Vergara y Joe Manganiello confirmaron que estaban en proceso de divorcio tras siete años de matrimonio por medio de un comunicado emitido en Page Six: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas“, se dijo en ese entonces.

