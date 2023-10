Cómo tomar el control de los datos en línea con aplicaciones como Permission Slip de CR

Las aplicaciones utilizan leyes de privacidad estatales para pedirle a las empresas que dejen de compartir tus datos personales o que los eliminen por completo.

La aplicación Permission Slip de CR ayuda a los consumidores a aprovechar las nuevas leyes estatales de privacidad.

By Kaveh Waddell

Innumerables empresas tienen archivos sobre ti. Ese es el caso si alguna vez te registraste en un programa de fidelidad en una tienda de comestibles, si tienes una cuenta en una tienda en línea o si utilizas aplicaciones y sitios web que requieran iniciar sesión.

Probablemente también los tengan incluso si no has hecho ninguna de esas cosas, ya que un tipo secreto de empresas llamadas intermediarios de datos ganan dinero recopilando información sobre prácticamente todos los consumidores, utilizando todo tipo de fuentes.

Hasta hace poco, la gente no tenía mucho que decir al respecto. Sin embargo, las leyes estatales aprobadas en los últimos años otorgan a los consumidores cierto control, incluido el derecho de decirle a las empresas que dejen de vender sus datos a otros o que los eliminen por completo. Pero lleva un tiempo realizar cada solicitud, y buscar los diferentes lugares donde reside tu información sería una batalla interminable, por ejemplo, el fiscal general de California mantiene una lista de más de 500 intermediarios de datos.

Ahí es donde entran los “agentes autorizados” y nuevas herramientas como la aplicación Permission Slip de Consumer Reports.

La Ley de Privacidad del Consumidor de California, o CCPA por sus siglas en inglés, fue la primera ley estatal que facultó a las personas a designar a un tercero para realizar solicitudes de datos en su nombre. Otros estados ahora también exigen que las empresas acepten solicitudes de agentes autorizados. Las compañías deben responder como si las solicitudes vinieran directamente de ti, y la mayoría de las grandes empresas aceptarán las solicitudes sin importar dónde se viva en los Estados Unidos.

A los agentes autorizados les llevó un tiempo descubrir cómo comunicarse con cientos de empresas diferentes, y a las empresas acostumbrarse a responder. Pero ahora, varios años después de que la CCPA se convirtiera en ley, tienes varios agentes autorizados para elegir.

Eso incluye a Consumer Reports.

Cómo utilizar Permission Slip

Permission Slip es una aplicación gratuita para dispositivos iOS y Android. Esta herramienta te brinda información sobre cómo más de 100 empresas usan tu información personal y te permite solicitar que dejen de venderla o que la eliminen.

Cómo empezar.

Con Permission Slip, puedes (desde la izquierda): explorar empresas que poseen datos de consumidores, realizar solicitudes de datos individuales y utilizar una función de solicitud automática de datos.

Graphic: Consumer Reports

Eso es todo. Puedes realizar tantas solicitudes como quieras, pero ten paciencia, porque las cosas pueden tardar un poco: las empresas tienen 45 días para responder a las solicitudes y algunas tardan incluso más. Puedes realizar un seguimiento del progreso en la pestaña “solicitudes”. Hasta ahora, casi 14,000 usuarios han realizado más de 200,000 solicitudes de datos a través de Permission Slip.

Para facilitar aún más el proceso, puedes poner tus solicitudes de privacidad en piloto automático: dirígete a la pestaña “auto”, donde puedes registrarte para obtener una función que realiza automáticamente solicitudes de exclusión voluntaria a todos los intermediarios de datos en la aplicación. También enviará solicitudes a nuevos intermediarios de datos a medida que se agreguen.

Más agentes autorizados a considerar

Los servicios que te ayudan a limpiar tu presencia en línea existen desde hace años, pero la capacidad de pedir solicitudes de datos gracias a la ley CCPA potenció sus capacidades.

A medida que las empresas han recibido más y más solicitudes tanto de individuos como de agentes autorizados, han mejorado en su respuesta. A principios del año pasado, un estudio de CR encontró que las empresas a menudo no estaban en absoluto preparadas para tratar con agentes autorizados. En el estudio, los voluntarios enviaron más de 200 solicitudes de datos a través de CR, pero menos de una cuarta parte tuvieron éxito. (Esas fueron solicitudes de acceso a datos, que son más complicadas de cumplir que las de exclusión voluntaria o eliminación).

Desde entonces, las cosas han mejorado mucho: la mayoría de las solicitudes de agentes autorizados se resuelven rápidamente mediante Permission Slip. “Hacemos todo lo posible para que las empresas sepan cuándo se agregarán a Permission Slip y, a menudo, atendemos llamadas con sus equipos de privacidad para descubrir cómo podemos entregar mejor las solicitudes”, dice Ginny Fahs, directora de investigación de CR que ayudó a lanzar Permission Slip.

CR ha estado allanando el camino trabajando con un grupo de organizaciones centradas en la privacidad, empresas que reciben muchas solicitudes de datos y proveedores de software que procesan esas solicitudes en nombre de las empresas. Juntos, este grupo ha desarrollado un “protocolo de derechos de datos” para estandarizar las solicitudes de los agentes autorizados, facilitando que las empresas respondan a ellas.

Tres de los colaboradores del protocolo de derechos de datos de CR cuentan con sus propios servicios de agentes autorizados.

Incogni, de la empresa de privacidad Surfshark, puede realizar solicitudes de datos en tu nombre a más de 180 intermediarios de datos, realizando un seguimiento regular para asegurarse de que tu información no vuelva a aparecer donde no debería. Cuesta alrededor de $13 al mes, o $78 si pagas todo un año a la vez.

Mine funciona de manera diferente a Permission Slip: se conecta a tu cuenta de Gmail para recopilar una lista de empresas que probablemente tengan datos sobre ti y te ayuda a realizar solicitudes de agentes autorizados para eliminar tus datos de las que no utilizas. El servicio es gratuito por ahora, pero Mine planea cobrar por él en el futuro.

Yorba se conecta a tu correo electrónico para crear una lista de tus cuentas y también rastrea las listas de correo en las que te encuentras. Además, solicita conectarse a tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito para escanear tus pagos recientes en busca de suscripciones recurrentes que quizás desees cancelar. Yorba se encuentra actualmente en modo de prueba beta privada.

Algunas otras empresas tienen productos que funcionan de manera similar a Incogni. Por ejemplo, Kanary ($12 al mes), Optery (de $3.99 a $24.99 al mes, dependiendo de a cuántos corredores de datos desee dirigirse) y PrivacyBee ($16.42 al mes).

Probablemente solo necesites registrarte para recibir un asistente de privacidad, pero no existe ningún inconveniente en utilizar múltiples servicios, aparte de los costos de suscripción.

Cómo ayudan los voluntarios

La lista de corredores de datos y empresas que poseen tus datos es increíblemente larga y siempre cambia a medida que nuevos jugadores entran en línea o son comprados y vendidos. Para ayudar a CR a controlar las empresas que pasan desapercibidas, un grupo de voluntarios donó recientemente algunos de sus datos de Facebook a investigadores de CR.

Más de 1,000 voluntarios utilizaron las herramientas de privacidad de Facebook para descargar una lista de empresas que utilizan Facebook para dirigirles anuncios. Al combinarlas, CR pudo reunir una lista de intermediarios de datos muy activos que de otro modo habría sido difícil de encontrar.

Los investigadores compararon este estudio con un pozo de muestreo, un método comúnmente utilizado para analizar el agua subterránea en busca de sustancias químicas nocivas. Los ingenieros perforan estos pozos en un punto bajo donde se acumula agua, para detectar toxinas en un área amplia.

“Facebook podría considerarse un punto bajo en el ecosistema del marketing de vigilancia; es probable que los datos de los consumidores acaben allí con el tiempo”, afirma Don Marti, investigador de CR que codirigió el proyecto. “Al recopilar muestras de datos de Facebook, podemos comenzar a comprender los datos que se mueven a través de los programas de marketing de vigilancia”.

El estudio encontró evidencia de una vigilancia generalizada. El voluntario promedio era el objetivo de más de 2,250 empresas diferentes, todas las cuales habían subido su información personal a Facebook. Muchas de estas empresas aparecieron repetidamente en el estudio: la empresa promedio se dirigió a ocho voluntarios diferentes.

Los investigadores están examinando la lista de las empresas más activas para incluirlas en Permission Slip, lo que permitiría a todos los usuarios solicitarles datos.

Si tienes una cuenta de Facebook, también puedes descargar una lista de empresas que han subido tus datos a esta plataforma. Algunas de las compañías de la lista pueden resultarte familiares; otras probablemente serán nuevas para ti. Utiliza esta lista para realizar solicitudes de datos directamente a empresas que aún no aparecen en productos como Permission Slip o Incogni.

Para ver la lista, dirígete a la sección “Accede a tu información” de la configuración de tu cuenta de Facebook, luego elige la pestaña “Información sobre publicidad“. Allí, haz clic en Anunciantes que utilizan tu actividad o información.

Para descargarlo, lo cual puedes hacer sin ver el listado primero, ve a la herramienta “descargar tu información” de Facebook en fb.com/dyi. Puedes optar por descargar todos los detalles que Facebook tiene sobre ti, pero podría resultar abrumador. Si solo buscas anunciantes, descarga los archivos etiquetados como “Información de anuncios” y “Aplicaciones y sitios web fuera de Facebook”. Facebook tardará un poco (generalmente unos minutos, pero a veces hasta uno o dos días) en preparar la descarga. Recibirás una notificación en tu cuenta y en tu correo electrónico cuando esté listo.

Si estás interesado en participar en la futura investigación de CR, regístrate aquí para ayudar a dar forma a Permission Slip y facilitar la recuperación de tus datos de las empresas y corredores de datos de todo el país.

Nota del editor: Permission Slip fue posible en parte gracias al apoyo de las subvenciones de Omidyar Network , una organización sin fines de lucro que trabaja para construir sociedades más inclusivas y equitativas.

