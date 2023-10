Las mejores sillas de seguridad combinadas con asientos elevadores para niños pequeños

Estas sillas para el auto están diseñadas para niños que crecieron y ya no pueden usar su silla de seguridad con orientación hacia atrás.

By Emily A. Thomas, PhD

Las calificaciones de CR para sillas de seguridad combinadas con un asiento elevador para niños pequeños han sido actualizadas con los últimos resultados de nuestras pruebas, revelando las sillas que proporcionan el mejor balance entre protección contra choques, facilidad de uso, compatibilidad con el vehículo y la manera en que se ajusta el cinturón del asiento elevador. (Los asientos se evalúan en relación a su nivel de protección contra accidentes en una escala de Básico, Mejor y Excelente).

A continuación encontrarás cinco de nuestros mejores modelos.

Las sillas elevadoras o asientos elevadores para niños pequeños, también conocidos como asientos de refuerzo o como se les conoce en inglés, booster seats, por lo regular se usan para niños que han superado el límite de altura o de peso de su silla de seguridad orientada hacia atrás. Las sillas elevadoras para niños pequeños se usan hasta que los niños son lo suficientemente grandes como para usar los cinturones del vehículo por si solos.

Para asegurar al niño, estos asientos se utilizan inicialmente con un sistema de arnés de cinco puntos; después cuando el arnés le empieza a quedar chico se hace la transición para que use el asiento elevador, que utiliza el mismo cinturón de seguridad del vehículo para asegurar al niño sin tener que comprar otro asiento de este tipo por separado.

Los expertos de CR recomiendan retrasar tanto como sea posible, el cambio a una silla de seguridad combinada con un asiento elevador, ya que existe una disminución relativa de protección al pasar de un asiento de seguridad con orientación hacia atrás a uno con orientación hacia adelante, al igual que al pasar del arnés de cinco puntos al del asiento elevador. Para más información, consulta nuestra guía de compra de asientos de seguridad para el automóvil.

Especialmente si nos referimos a los asientos elevadores, los expertos indican que no solo se trata del peso y la altura de tu hijo.

“Para los asientos elevadores, el niño debe ser capaz de permanecer sentado correctamente en posición vertical con el cinturón abrochado de manera adecuada durante todo el viaje, sin retorcerse o moverse”, dice el Dr. Ben Hoffman, presidente del Consejo de Lesiones, Violencia y Prevención de Envenenamiento de la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) y autor de la política de la AAP sobre seguridad de pasajeros infantiles.

Antes de cambiar a tu hijo a un asiento elevador, primero revisa que el cinturón de seguridad le proporciona el ajuste correcto al sentarse en el asiento. Tu hijo también debe tener la madurez suficiente para quedarse quieto en su lugar, ya que los cinturones de seguridad no tienen un sistema de bloqueo como lo tienen en un arnés.

Los asientos elevadores están diseñados para elevar a los niños ayudando a que el cinturón de seguridad les proporcione el ajuste adecuado, con el cinturón de hombro descansando a la mitad de la clavícula y el pecho, y el cinturón de regazo sobre la parte superior de los muslos y el hueso de la cadera. Esto asegura que la fuerza y la presión que el cinturón de seguridad ejerce en caso de un choque, se vaya a las partes fuertes y óseas del cuerpo del niño, y también que el niño se mantenga asegurado correctamente por el cinturón de seguridad.

Cómo CR prueba los asientos de seguridad para el automóvil

Nuestras calificaciones de compatibilidad con el vehículo tienen en cuenta cuánto tiempo los padres pueden utilizar el sistema de anclaje inferior que viene integrado en el vehículo (LATCH, por sus siglas en inglés), para instalar el asiento, en comparación con el uso del cinturón de seguridad, y se evalúan para ambos métodos de instalación.

También evaluamos cómo se ajusta el cinturón a un niño cuando estos modelos se utilizan en un asiento elevador. Analizamos esto en vehículos reales (los mismos que utilizamos para nuestras pruebas de compatibilidad con el vehículo para todos los asientos de seguridad) y utilizamos un maniquí de tamaño infantil para representar a un niño promedio de 6 años. Examinamos el ajuste del cinturón en un principio cuando inicialmente se colocó el maniquí en el asiento elevador y también después tras simular el movimiento típico de un niño.

Nuestro protocolo de pruebas de choque va más allá de los requisitos del gobierno federal para las pruebas de asientos de seguridad para el automóvil, ya que utilizamos un asiento de seguridad real, el cual se posiciona detrás de un respaldo de un asiento simulado, y nuestras pruebas tienen una mayor energía y velocidad de choque, para reflejar de manera más precisa los vehículos y choques actuales.

Consumer Reports probó 11 de estos asientos de seguridad para el automóvil, calificándolos en cuanto a protección contra choques, qué tan fáciles de usar e instalar son en una variedad de vehículos, también se evaluó la capacidad de lograr y mantener un ajuste adecuado del cinturón de seguridad al usar un asiento elevador. Los resultados muestran diferencias claras en cuanto al rendimiento de los asientos que se probaron. Los siguientes modelos sobresalieron en nuestras pruebas. Nuestras calificaciones completas de asientos de seguridad infantil para el automóvil están disponibles de forma gratuita.

Graco Nautilus SnugLock Grow

Britax Grow With You ClickTight

Evenflo Maestro Sport

Graco Nautilus 65 LX

Evenflo Evolve

Cómo instalar un asiento de seguridad para el automóvil

Los asientos de seguridad infantil han avanzado mucho con el paso de los años, pero una instalación adecuada es fundamental. En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, la experta de Consumer Reports, Jennifer Stockburger, le muestra al presentador Jack Rico qué hacer para mantener a los más pequeños seguros dentro de un auto.

