Soluciones rápidas para los problemas de la sinusitis

¿Siempre estás congestionado? Los expertos opinan sobre qué hacer y qué evitar.

By Hallie Levine

Tal vez todavía estés congestionado por un resfriado que tuviste hace un mes. O tienes la cabeza y la nariz como si estuvieran llenas de algodón, incluso después de las alergias del otoño. Quizás ni siquiera estés seguro de cuál es la causa de tus problemas de sinusitis. Además de las infecciones respiratorias y las alergias, los irritantes del medio ambiente pueden desencadenar la sinusitis. Y a veces la causa es un misterio.

Pero los problemas de la sinusitis, como el goteo o la congestión nasal y los estornudos, son ciertamente frecuentes. Otros problemas pueden ser la presión nasal, la disminución del sentido del olfato, la formación de costras en la nariz y la sensación de tener que carraspear a menudo.

Y los adultos mayores son más susceptibles a los problemas con estas cavidades llenas de aire detrás de la nariz, los pómulos y la frente. “Tu nariz cambia a medida que envejeces”, dice el doctor Kevin Hur, profesor de otorrinolaringología en Keck Medicine de la USC en los Ángeles. Con la edad, la nariz pierde eficacia a la hora de expulsar la mucosidad, la cual queda atrapada en los senos nasales y permite que persistan la congestión y otros síntomas desagradables.

A continuación, algunos factores comunes que son culpables de la sinusitis y cómo tratarlos.

Enfermedades respiratorias y alergias

Se calcula que hasta el 30% de los adultos sufren congestión o goteo nasal debido a alergias a sustancias como el polen de los árboles, la hierba o las malas hierbas como el moho, los animales domésticos, los ácaros del polvo y las cucarachas, dice el doctor alergólogo, Zachary Rubin, portavoz del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología. Además, los adultos mayores suelen tener un sistema inmunitario menos robusto, lo que los hace más propensos a los resfriados y la gripe, dice el doctor Hiten Patel, especialista en medicina familiar del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus. Ambos pueden causar problemas sinusales.

Qué hacer: Las gotas nasales salinas o los enjuagues salinos de venta libre son la mejor opción en ambos casos, dice Hur. Cuando estés congestionado, úsalos varias veces al día para ayudar a eliminar la mucosidad. “Es como ducharse: no se puede hacer demasiadas veces”, dice. Incluso puedes hacerlo de forma preventiva, por ejemplo, una o dos veces al día durante la temporada de resfriados y gripe. “Ayuda a mantenerlos (los senos nasales) húmedos y sanos, y puede ayudar a eliminar cualquier virus que pueda causar un resfriado”.

Para un virus respiratorio que está causando problemas sinusales, también puedes utilizar un aerosol nasal con esteroides de venta libre como la fluticasona (Flonase) o triamcinolona (Nasacort) durante un par de semanas. Esto puede ayudar a reducir la inflamación nasal causada por el virus, dice Hur. Para las alergias, un aerosol nasal antihistamínico de venta libre como la azelastina (Astelin o Astepro) es una mejor opción, dice Rubin, y puede aliviar rápidamente la congestión. Si esto no ayuda, pregunta a tu médico acerca de la prescripción Dymista, que combina un antihistamínico nasal con un esteroide.

En ambos casos, un descongestionante nasal de venta libre en aerosol, como la oximetazolina (Afrin), puede proporcionar cierto alivio. Pero su uso durante más de tres días aumenta el riesgo de congestión de rebote, dice Hur. Y ten cuidado con los descongestionantes orales, que pueden tener ingredientes como la fenilefrina que puede elevar la presión arterial, dice Patel.

Si las estrategias anteriores no ayudan después de unos 10 días de una infección respiratoria, o si empiezas a sentirte mejor y luego empeoras, considera la posibilidad de que tu médico compruebe si tienes una infección bacteriana de los senos nasales, especialmente si también tienes dolor y presión facial, tos y fiebre baja. Es posible que necesites un antibiótico, dice Hur. Para los síntomas persistentes relacionados con la alergia sinusal, pregunta acerca de la inmunoterapia (administrada en forma de inyecciones o, para algunos alérgenos, por vía sublingual).

Cuando la causa no es tan clara

La rinitis no alérgica, provocada por irritantes como el humo del tabaco o de la chimenea, el humo del tráfico, los olores fuertes y los cambios de clima, también puede causar problemas sinusales. “Se debe a una desregulación de los nervios de la nariz que producen mucosidad”, dice Hur.

La congestión nasal acompañada de sequedad y costras en la nariz, o incluso las hemorragias nasales, pueden indicar lo que se denomina rinitis atrófica. “Con la edad, el tejido nasal se adelgaza y se atrofia, debido a la disminución del flujo sanguíneo a la cavidad nasal”, dice el doctor Peter Manes, otorrinolaringólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. “El cartílago también se debilita, lo que puede cambiar la forma de la nariz”.

Qué hacer: Si sospechas que puedes padecer rinitis no alérgica, evita los posibles desencadenantes y utiliza un aerosol nasal salino varias veces al día para eliminar la mucosidad y los irritantes. ¿Necesitas más ayuda? El aerosol nasal de venta con receta ipratropio (Atrovent), que reduce la cantidad de mucosidad que produces, es útil para una nariz que moquea principalmente, dice Manes. Para la congestión nasal, los aerosoles nasales antihistamínicos suelen ser bastante eficaces. “Lo más probable es que sea porque tienen algún tipo de efecto antiinflamatorio, y también pueden calmar las terminaciones nerviosas de la nariz”, dice Manes. El tratamiento de la rinitis atrófica suele consistir en rociar frecuentemente la nariz con un aerosol nasal salino.

¿Problemas de sinusitis que no desaparecen?

Si no te sientes mucho mejor al cabo de unas semanas después de probar algunos de los tratamientos anteriores, puede ser útil que un otorrinolaringólogo te examine la nariz con un endoscopio. “Esto nos permite detectar mucosidad que podría indicar una infección, así como inflamación o incluso pólipos nasales, crecimientos benignos en el revestimiento de las fosas nasales”, dice el doctor Gregory Levitin, otorrinolaringólogo del New York Eye and Ear Infirmary de Mount Sinai en Nueva York. A veces, la solución es sencilla. En el caso de los pólipos nasales, por ejemplo, el fármaco inyectable dupilumab (Dupixent) puede ayudar a reducir su tamaño.

Pero si la causa de los síntomas nasales persistentes no es clara, es posible que necesites una tomografía computarizada de los senos nasales. “A veces, años de inflamación no tratada han dañado el tejido sinusal”, dice Levitin. “Esto puede provocar inflamación e hinchazón crónicas”. Se puede extraer una pequeña cantidad de dicho tejido en el consultorio de tu médico, pero una enfermedad de los senos nasales más extensa puede requerir una cirugía realizada bajo anestesia general. Esto se considera relativamente seguro para los adultos mayores: en un estudio publicado en el American Journal of Rhinology & Allergy en 2022, la tasa de complicaciones quirúrgicas fue del 3.9% para los adultos de 70 años o más, pero fue mayor (8%) para los pacientes más jóvenes.

