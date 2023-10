Anitta no se victimizó después del abuso que sufrió a los 14 años

Hace un tiempo, Anitta contó en su documental de Netflix “Anitta: Made In Honório” cómo los 14 años su inocencia se vio vulnerada por un abuso sexual que sufrió siendo casi una niña. Ahora volvió hablar de este incidente en el podcast del conferencista Roberto MTZ.

Anitta / Getty Images. Crédito: Manuel Velasquez for Tiffany & Co. | Getty Images

Ahí, la intérprete de “Envolver” dijo como los 14 años y ante una figura autoritaria, se sintió completamente vulnerable ante el miedo de no decir que no quería. Por supuesto, este abuso la marcó para siempre.

Anitta revela que, a partir de ese momento, ella desarrolló otra personalidad. Una fuerte. En la que ella pudiese hacer frente a situaciones como esas, para que no le volviesen a suceder.

Anitta nació después del abuso sexual que sufrió

Ella sabía o pensaba que, si en ese momento ella hubiese sido Anitta, la cual que creó después, y no Larrissa, su verdadero nombre, la violación no hubiese sucedido.

Esto hace que Anita, de cierta forma y como ella explica, suene muy extraño al decir que se siente agradecida. Asegura que si, ella no hubiese desarrollado esta segunda personalidad imponente, segura y plantada, probablemente algún otro hubiese venido a su vida a abusar nuevamente de ella.

“Yo me pondría de tal manera que ningún hombre tendría el coraje de hacer esto conmigo porque yo sería tan fuerte y tan… Que solo de mirarlo, su ver*** se bajaba y no tendría coraje el de abusar. Eso pensaba yo con 14 años”, dijo Anitta.

Anitta agradece haber aprendido después del abuso

Anitta deja muy claro que, no es que es algo que festeja, pero que si no hubiese vivido esto, ella no fuese persona fuerte que es hoy en día.

“De ahí hice ese personaje que, de verdad, muchos hombres tienen mucho miedo. Como un alterego para sobrevivir a todo esto. Yo creía:- Si yo tuviera esta personalidad, jamás me habría pasado-“, insiste en decir.

Pero también la cantante de género urbano y pop aprendió a verle el lado positivo a una experiencia tan dura cuando no se tiene la edad para defenderse.

“He aprendido a abrazar y decir: -¿Cuántas cosas logré? Mirar a lo positivo. -¿Cuántas cosas aprendí?– Y gracias, porque no toda la gente logra salir de una situación traumática y convertirlo en algo que transformó la vida de mi familia, mi vida, que me hizo llegar a mis sueños…”, dice con gran ilusión en la cara Anitta.

“No puedo decir que lo que pasó fue superbueno, pero no victimizarse y no poner la vida como: -agh esto pasó conmigo, por qué, por qué… Hay que entender, que pasó y preguntarse: -¿Qué hizo yo con esto?-. Ok y aprendí mucho. Gracias vida, aprendí y bien”, sentenció.

No cabe duda que la brasileña es un gran ejemplo de resiliencia, entereza y mujer latina. Además, ha logrado elevado el nombre de Brasil varias veces en distintas premiaciones como el Grammy. En eventos de la Champions League y hasta ha tenido debates políticos en las redes sociales

