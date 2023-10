Corea del Norte amenaza con destruir portaaviones de Estados Unidos

Corea del Norte condenó este viernes la llegada de un portaaviones estadounidense a Corea del Sur y amenazó con destruirlo en un momento de renovadas tensiones en la península coreana.

“Es una provocación militar manifiesta que lleva la situación a circunstancias catastróficas irrevocables el que Estados Unidos persista en introducir diversos activos nucleares estratégicos en la península de Corea, donde existe la posibilidad de una colisión militar constante y el peligro de que estalle una guerra nuclear es rampante“, asegura un editorial publicado hoy por la agencia KCNA.

The U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier, USS Ronald Reagan (CVN 76) led Carrier Strike Group 5 to the Republic of Korea (ROK) for a port visit.#USNavy | #7thFleetBestFleethttps://t.co/ZKzh2Wck9B pic.twitter.com/fi55rv0oZg