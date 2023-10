Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de octubre de 2023

Aries

¡Ánimo, intrépido Aries! Este periodo, la chispa de tu energía creativa está lista para explotar. No temas tomar riesgos; el universo está de tu lado. Aprovecha este momento para lanzarte a nuevas aventuras y proyectos audaces. La pasión es tu amiga, y la innovación es tu aliada. Retoma tu rutina de ejercicio y alimentación, no lo hagas por los demás sino por ti. Recuerda que quien quiere más en una relación será quien más sufra, llévala tranquila y no des más de lo que tu pareja te puede ofrecer. El eclipse solar podría ponerte un poco melancólico al recordar a personas que ya no están contigo, al mismo tiempo te pondrás ansioso y estresado por situaciones es que ni al caso, trata de no tomar ningún a decisión en estos momentos en tu vida. No busques amor pues podrás equivocarte al elegir a la persona, aprende a vivir más en soledad solo así cuando la felicidad de un amor llegue a tu vida no será meramente indispensable en tu vida. Amores te sobran, no elijas al hay se va, aprende a conocer más a las personas y no te dejes llevar por su envoltura. Te haz descuidado mucho en el terreno físico y fisiológico, retoma tu cuerpazo criminal que lo estás perdiendo bien feo, las depresiones no son lo tuyo pues sueles comer de más y te vale madres el mundo.

Tauro

¡Tauro, tu fuerza es inquebrantable! En estos días, tus habilidades de comunicación brillarán. Es hora de expresar tus deseos y necesidades de manera clara. No te detengas, porque el éxito está esperando. Las conexiones sociales florecen, y el romance podría estar en el aire. Si ese amor ya quedó en el pasado no guardes recuerdos que sigan atormentando o no te dejen avanzar y abrirte a nuevas posibilidades. Vienen días de muchos cambios, el eclipse podría ponerte algo melancólico sin saber la razón pero solo durará algunos días estos síntomas. Si la gente que te rodea te causa malestar o te hace sentir menos, que fregados haces haciendo ahí con ellos o ellas?, Es urgente que te deshagas de toda la basura que tienes en tus redes sociales y en tu vida para evitar que sus comentarios te sigan afectando. Tu tenacidad se verá reflejada en la consolidación de varios de tus proyectos, no permitas que la ingratitud e hipocresía de la gente te haga pasar un mal momento. El ambiente en tu trabajo mejorará en el cumplimiento de tus deberes y en no meterte en chismes.

Géminis

Querido Géminis, este ciclo es perfecto para la introspección. Date un tiempo para conectarte contigo mismo y reflexionar sobre tus metas. Las respuestas a tus preguntas más profundas están dentro de ti. No temas bucear en tus pensamientos y emociones. Bárrete y prende una veladora de abre caminos para cortar malas energías y abrir posibilidades de nuevos proyectos. Un viaje se aproxima, una amistad y termina una relación de mucho tiempo. Ten mucho cuidado con tomas decisiones a la ligera el día de hoy pues el eclipse podría ocasionarte que no pienses de manera objetiva y hagas un cagadero. Arreglaras documentos o haces algún tramite. No permitas que la inmadurez de otras personas te dañen el día o los buenos momentos que estás viviendo, te enfrentarás a una ola de malas energías por parte de personas de tu trabajo y amistades, te tienen mucha envidia y prueba de eso es que muchos de los planes que tratas de llevar acabo se te ceban o no te salen como esperas. Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches más seguirás ahí aferrándote como perra sin dueño, recuerda que algunas veces entre más mal los traten más seguirán ahí.

Cáncer

Las estrellas te sonríen, dulce Cáncer. Tu vida social se activa, y es el momento perfecto para fortalecer tus lazos afectivos. La empatía y la comprensión son tus mayores virtudes, así que úsalos para crear conexiones significativas. Además, no temas cuidar de ti mismo, ¡te lo mereces! Ten presente que para volver a iniciar una relación debes de haber sanado por completo de pleitos o resentimientos pasados pues al iniciar una relación cuando no has soltado el pasado solo te expones a lastimar a la persona que te acompaña. El eclipse solar te pondrá en un tono algo depresivo y desanimado, debes de darle vuelta q la página a las cuestiones que ya son del pasado y que sigues trayendo al presente o jamás lograrás avanzar, andarás algo desanimado y triste pero eso se debe a la energía que se estará desprendiendo mediante la luna y el sol. Amistades te buscarán para divertirte en fiesta o para salir a cine o cena, te la pasarás bien aunque te darás cuenta que ya no estás para desveladas. Si un ex amor sigue fregando y pidiendo otra oportunidad ten presente que perro huevero ni aunque le quemen el hocico, la gente no cambia de la noche a la mañana, pero si estas dispuesto o dispuesta a sufrir otro engaño y arriesgarte adelante. Trata de escuchar más a las personas que te rodean y aprenderás a entenderlas y confiar un poco más en ellas. No busques amor si estás soltero o soltera, busca primero encontrarte a ti mismo porque andas bien perdido o perdida y confundid@.

Leo

¡Leo, tu carisma es deslumbrante! Este período, tu carrera y ambiciones toman el centro del escenario. Haz un impacto audaz en tu profesión y lucha por tus objetivos con determinación. Las recompensas están en camino, así que mantén la cabeza alta y sigue brillando. No permitas que malos comentarios te arruinen tus días, aléjate de esas personas y aprende a depurar toda esa mi3rda que tienes de algunas amistades. En este fin de semana necesitarás no dejarte influenciar ni envolver por gente tonta que solo buscará llenarte el buche de piedras y hacer que explotes y salgas de tu casilla. Tu carácter estará muy sensible en este día pues el eclipse trae consigo muchos cambios en tu temperamento ten mucho cuidado con lastimas a personas que amas porque las palabras esa vez no se las llevará el viento. No permitas que tus fracasos del pasado arruinen las nuevas posibilidades de tu presente, se viene una oportunidad en el amor con una persona que entró a tu vida hace poco tiempo, amistad se convertirá en amor y hay posibilidades de una relación muy perra, pero esto va depender de la comunicación que exista entre ambas partes.

Virgo

Querido Virgo, es hora de expandir tus horizontes. La aventura llama a tu puerta, y debes responder. Planifica un viaje, aprende algo nuevo o sumérgete en una cultura diferente. El crecimiento personal y la exploración te esperan en este emocionante viaje. Cuídate mucho de la manera en que te expresas de los demás pues chismes o malos entendidos podrían desencadenar la perdida de una amistad importante para ti. Ciclo o fin de semana muy perra, pon en orden tus ideas y sentimientos pues podrías dañar a personas que realmente te quieren, el karma andará pisándote los talones así que piensa bien antes de actuar porque los errores que cometas los pagarás muy pronto. Un viaje se aproxima y estrés por trabajo o escuela, llévala tranquila y no te adelantes. Si en la noche te llegas a sentir triste por cuestiones del pasado o situaciones que no haz cumplido, ponte ya las pilas y comienza a trabajar en eso que nunca será tarde para hacerlo puede ser efecto del eclipse y no te has dado cuenta. Si esa persona nomas no se acerca a ti o no hace nada por estar contigo de nada sirve que sigas esforzándote por lograr unir lazos.

Libra

Libra, el amor y la pasión te abrazan con fuerza. En estos momentos, tus relaciones personales se profundizan y se fortalecen. Abre tu corazón y comparte tus deseos y necesidades. La armonía está a tu alcance, así que vívela al máximo. Un presentimiento te pondrá en el camino de los dineros, aprende a controlar más tu carácter y no juzgar ni emitir una critica de tus amistades sin antes no haber conocido bien la situación o el camino por donde pasaron. Aprende a no vivir ya tanto en las fregadas nubes y poner los pies más en la tierra haz vivido en la fantasía y te haz olvidado de la realidad de las cosas, a veces es necesario ver a las personas sin ningún disfraz ni careta y no ponerle adornos o disfraces que los hagan dioses para tus ojos, pues al final podrían llegar las decepciones y darte en la madre por pensar que es persona no tenía algún defecto. El eclipse va despertar tus instintos sexuales, estarás pensando en realizar algún viaje para reencontrarte con esa persona que tanto anhelas.

Escorpión

Escorpio, tu intuición está en su punto máximo. Confía en tus corazonadas y sigue tus instintos. Las respuestas a tus preguntas más profundas están disponibles si escuchas a tu sabio interior. No temas las transformaciones, son el camino hacia la renovación. Ten presente que si ya una vez esa persona te daño la existencia lo va volver hacer, no permitas que vuelva a pasar y mejor a incomodar a su madre. Utiliza las palabras correctas para solucionar algún pleito que haya habido con alguna persona importante para ti. La monotonía siempre será tu peor enemiga y más si tienes una relación pues llegarán al punto del aburrimiento. Este fin de semana se muestra muy perra para el inicio de relaciones y consolidar las que ya existen. No temas a los cambios que se te presenten pues estos te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr tus metas y objetivos. Cuídate un montón de gente que actúa como parásitos en tu vida pues solo te robarán tu energía y te harán pasar un mal momento. El eclipse te va traer modo bipolar al punto que podrías desquitarte hasta con miembros de tu propia familia.

Sagitario

¡Sagitario, tu energía es contagiosa! Este ciclo es ideal para la colaboración y el trabajo en equipo. Busca la sinergia con otros para lograr tus metas. Tus sueños se vuelven realidad cuando te rodeas de personas afines. Aguas con una amistad de tu pareja en caso de tenerla pues le anda hablando mal de ti y quiere crear problemas entre ustedes. Cuida tus pertenecías pues hay perdidas materiales y económicas en puerta. Un ambiente tenso se dejará venir en tu trabajo debido a movimientos y nuevas exigencias de tus superiores. No te confíes de todas las personas que se te acercan y más si tienes poco tiempo de conocerlas porque son bien doble cara y un día te mostrarán una y al otro ni te voltearán a ver la geta. No temas a personas que quieren dañarte o hacerte sentir menos, en la medida que defiendas tus opiniones y no permitas que el mundo las cambie será en la medida en que serás respetado o respetado. No consumas tantas harinas ni refrescos que estarás presentando algunos problemas de salud en poco tiempo.

Capricornio

Capricornio, tu determinación es inquebrantable. En estos días, enfócate en tus metas profesionales y avanza con confianza. Los obstáculos pueden surgir, pero tú tienes la fuerza para superarlos. La recompensa será dulce. El contacto familiar será la pieza clave para recuperar tus emociones y tu alegría. Proyectos en puerta se visualizan, te dejarán muy buenas ganayncias. Aléjate de personas que te dañen o lejos de hacerte sentir bien te arruinen tu paz y estabilidad emocional. Un nuevo ciclo está entrando en tu casilla, vienen cambios a tu vida que ya se habían visualizado desde hace semanas, no te apendejes ni cometas los mismos errores, recuerda que si la vida te ha fregado o puesto pruebas muy fuertes se debe a que las necesitabas para poder aprender la lección y no caer en las mismas tonterías. Podrías sentir necesidad de ver a esa persona que en el pasado te dañó tanto la existencia, no pasa nada, hazlo, pero que sea para tomar decisiones sobe tu vida sentimental, no sigas flagelándote o haciéndote daño por algo que ya fuer.

Acuario

¡Acuario, eres un revolucionario! Este periodo es perfecto para defender tus creencias y causas. Abraza tu singularidad y lidera el cambio que deseas ver en el mundo. Tus ideas innovadoras son valiosas, así que compártelas con el universo. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, haz descuidado un friego tu alimentación y el ejercicio, sino te pones las pilas viene un aumento de peso muy perro. El eclipse no ocasionará grandes efectos en tu estado de ánimo sin embargo si vas estar reflexionando mucho sobre la vida y lo que quieres hacer y lograr. El pasado ya se lo llevó la fregada así que no trates de traerlo al presente pues si ya una vez te dañó y arruinó puede que lo vuelva hacer así que déjate de mamadas. Aguas con los comentarios que emitas acerca de tus amistades, pues puedes caer en la hipocresía al punto que se enteren y te manden por un tubo. En la medida que dejes de preocuparte por los problemas de los demás y empieces a ponerle atención a tu vida será en la medida que dejes de sufrir y puedas avanzar.

Piscis

Piscis, tu intuición y sensibilidad son tus mayores dones. En este ciclo, confía en tus sentimientos y emociones. Las relaciones amorosas y familiares se fortalecen, y es el momento adecuado para expresar tus pensamientos y emociones con sinceridad. El eclipse influirá de muchas maneras en tus sentires pues comenzarás a dudar de todo lo que te rodea y posiblemente sientas la necesidad de mandar todo al carajo, respira y date cuenta que los movimientos planetarios están influyendo en tu estado de ánimo y eso podría hacerte cometer algún error. Cuida mucho lo que le comentas a tus amistades pues últimamente han andado de lengua suelta y te podrán meter en chismes de los cuales será difícil salir. Fin de semana en que inicias un poco estresado o sacado de onda, necesitas poner en claro tus sentimientos y saber bien hacia donde te diriges y qué esperas de la vida, a veces caes en situaciones muy perras pues te cuesta trabajo entender el pensar de las personas, ten presente que no todos piensan como tu, escucha, analiza y emite tu critica.