IRS: Los estadounidenses no pagaron sus impuestos por una cifra récord de $688,000 millones en 2021

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó el jueves que hay una disparidad cada vez mayor entre los impuestos que se supone debe recibir cada año y la cantidad que realmente recauda, pero la agencia federal espera que una mayor contratación revierta esa tendencia.

El IRS anunció el jueves que la “brecha fiscal” entre lo que los contribuyentes deben y lo que pagan voluntariamente al gobierno federal es ahora de aproximadamente $688 mil millones de dólares al año, según sus estimaciones más recientes.

¿Qué es una brecha fiscal?

La brecha tributaria es la diferencia entre los impuestos estimados que se adeudan y lo que realmente se paga a tiempo, dijo el IRS.

Incluye tres deficiencias clave: impuestos que no se declaran, impuestos que no se declaran y impuestos que no se pagan.

El IRS estima que los contribuyentes y las empresas en el año fiscal 2021 debían alrededor de $4.5 billones de dólares en impuestos y que los contribuyentes pagaron $3.9 billones de esos impuestos de forma voluntaria y puntual. El IRS dijo que alrededor del 85% de los contribuyentes pagan sus impuestos voluntariamente.

El IRS, en un comunicado de prensa, calificó el proyecto actualizado de brecha fiscal como un “salto significativo con respecto a estimaciones anteriores”.

La estimación de $688 mil millones refleja la primera vez que el IRS proporciona información sobre la llamada brecha fiscal anualmente, y la agencia señaló en un comunicado el jueves que planea continuar proporcionando los datos anualmente.

La cifra refleja un aumento de más de $138 mil millones de impuestos no recaudados con respecto a las estimaciones para los años fiscales 2017 a 2019, dijo la agencia.

Cómo cerrar la brecha entre los impuestos debidos y los recaudados

El IRS está intensificando las auditorías de los contribuyentes ricos, como parte de su directiva después de recibir miles de millones en nuevos fondos a través de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).

La agencia ha dicho que quiere perseguir a las personas con mayores ingresos que eluden sus obligaciones tributarias para ayudar a cerrar la brecha tributaria y recaudar más dinero para las arcas federales, que se utilizará para programas como los $370 mil millones de dólares de las Cuentas de Jubilación Individual (IRA) en inversiones en energía verde.

Las IRA brindan ventajas fiscales para los ahorros para la jubilación, que permiten contribuir cada año hasta el monto máximo permitido por el Servicio de Impuestos Internos.

“Este aumento en la brecha tributaria subraya la importancia de incrementar los esfuerzos de cumplimiento del IRS en áreas clave”, dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel.

“Estas medidas son urgentes en muchos sentidos, incluyendo añadir más equidad al sistema tributario, proteger a quienes pagan sus impuestos y trabajar para combatir la brecha fiscal”, añadió.

El IRS ha dicho que no aumentará las auditorías de los hogares que ganan menos de $400,000 dólares al año.

¿Por qué los estadounidenses pagan menos impuestos?

La falta de presentación de impuestos ocurre cuando las personas no presentan sus declaraciones de impuestos anuales a tiempo y, por lo tanto, los impuestos no se pagan a tiempo.

En 2021, alrededor de $77 mil millones en impuestos no se pagaron debido a la falta de presentación de declaraciones, dijo el IRS.

La falta de declaración de impuestos se produce cuando las personas no declaran todos sus ingresos, como cuando las personas a las que se les paga en efectivo no lo declaran en sus declaraciones anuales, lo que puede resultar en impuestos más bajos de los que realmente deben. La subdeclaración representó $542 mil millones de la brecha fiscal de 2021, dijo el IRS.

El pago insuficiente de impuestos indica que se declararon impuestos, pero los declarantes no pagaron lo que debían a tiempo. Los pagos insuficientes representaron 68 mil millones de dólares de la brecha fiscal de 2021, dijo el IRS.

