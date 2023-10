Fiesta chilena: Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez acompañaron a “Matigol” en su último juego

Matías Fernández dijo adiós a las canchas en un juego amistoso en el que compartió sus últimos 90 minutos en el fútbol profesional junto a sus amigos en el estadio Monumental de Santiago de Chile, casa del Colo Colo, donde debutó a los 17 años.

Grandes estrellas invitadas asistieron al partido especial como el italiano Giuseppe Rossi, el brasileño-español Marcos Senna, el uruguayo Diego Godín y el argentino Gonzalo Rodríguez.

Compañeros de su paso por equipos europeos como el Villarreal español y el italiano Fiorentina se dieron cita, así como jugadores de la selección chilena como Alexis Sánchez y Gary Medel, que recibieron permiso en medio de su concentración por los partidos de las eliminatorias sudamericanas

Hasta Arturo Vidal compareció, pese a que se recupera de una operación de rodilla.

“No soy mucho de hablar, pero hoy es un día especial. Doy gracias a Dios, que no deja de sorprenderme, como hoy, un día que nunca olvidaré. Gracias a mis compañeros, cada uno me ayudó para seguir creciendo”, comentó emocionado ‘Matigol’ al final del evento.

El mediocentro, de 37 años, recibió un cálido homenaje, luego de anunciar su retiro en febrero pasado tras su paso por Deportes La Serena, junto a su familia, amigos, así como figuras del deporte el país austral como el extenista y triple medallista olímpico, Fernando González, quien también jugó unos minutos.

El color lo puso una mayoritaria afición colocolina que arropó al ídolo en un ambiente inigualable, con alrededor de 40,000 hinchas en las tribunas que cantaron más allá de los 90 minutos.

“Siempre he sentido el cariño de todos ustedes que me impulsaba a seguir, a pesar de jugar muchos años afuera”, dijo al público presente en referencia su carrera internacional que incluyó a clubes como el Sporting de Lisboa, el Milán, con el que ganó una Supercopa de Italia, el Necaxa de la Liga MX o el Júnior de Barranquilla.

El partido, en el que Fernández jugó 45 minutos en cada uno de los equipos, al igual que su amigo Jorge ‘Mago’ Valdivia, aunque por menos tiempo, terminó con una victoria de los Amigos de Matías por 6-5 sobre los Amigos de Colo Colo, con tres tantos del protagonista.

Uno de los goles fue una pena máxima, al minuto 14, en recuerdo del ‘penal perfecto’ según el estudio del medio estadounidense SB Nation en 2015, que reconoció la definición que hizo en la final ante Argentina que le dio el primer título a Chile en la Copa América de ese año.

Matías Fernández rememorando el penal perfecto. CRACK. pic.twitter.com/I2SVKzxQsX — Chilensis Fútbol (@ChilensisFutbal) October 15, 2023

Con Chile, Fernández disputó 74 partidos y marcó 14 goles. Jugó cuatro eliminatorias sudamericanas, el Mundial Sudáfrica 2010 y tres Copas América (2007, 2011 y 2015). Además de las categorías Sub 17 y Sub 20 con la que clasificó al Mundial de Holanda en 2005, el que alcanzaron los octavos de final.

El ahora exfutbolista tuvo palabras para Colo Colo, con el que fue campeón del torneo chileno en dos ocasiones y subcampeón de la Copa Sudamericana 2006, siendo el mejor jugador del torneo.

“Es una familia a la que pertenezco, a la que llegué con 12 años y hoy con 37 todo termina donde empezó”, concluyó.

Los equipos para el partido de despedida estuvieron conformados por:

Con la camiseta de los Amigos de Colo Colo: Sebastián Cejas, Miguel Riffo, Álvaro Ormeño, Luis Mena, Julio Barroso, David Henríquez, Fernando Meneses, Gonzalo Fierro, Branco Provoste, Esteban Pavez, Arturo Sanhueza, Bryan Soto, Cristóbal Jorquera, Juan Gonzalo Lorca, Jaime Valdés, Mario Cáceres, Manuel Neira, Esteban Paredes, Moisés Villarroel, Miguel Aceval y Manuel Pereira.

Con la camiseta de los Amigos de Matías Fernández: Sebastián Viera, Gonzalo Jara, Diego Godín, Gonzalo Rodríguez, Pablo Contreras, Enzo Ferrario, Ronald de La Fuente, Roberto Cereceda, Leandro Díaz, Jimmy Martínez, Rodrigo Millar, Marcos Senna, Nazareno Fernández, Giuseppe Rossi, Fabián Orellana, Jorge Valdivia, Mark González, Fernando González y Humberto Suazo.

Los entrenadores invitados a participar fueron el argentino Ricardo Dabrowski y el chileno Raúl Ormeño para el equipo de Amigos de Colo Colo, el argentino Francisco Meneghini y Juan Ramírez por los Amigos de Matías Fernández, además del preparador físico Hernán Torres. El árbitro fue el chileno Pablo Pozo.

Sigue leyendo:

· Arturo Vidal fue operado con éxito tras la lesión con la selección de Chile

· “Piojo” Herrera estuvo cerca de ser el DT de Chile y explica qué truncó la posibilidad

· México empató contra Chile 2-2 en partido celebrado en Texas