Caso Vinícius Jr. por racismo: Eder Militao será el siguiente en ir al juzgado

En España el caso por racismo contra el futbolista Vinícius Jr. sigue adelante y ahora otro importante elemento del Real Madrid pasará a declarar al juzgado: Eder Militao.

El también brasileño estuvo presente el pasado 26 de mayo en el campo de Mestalla, en Valencia, España, cuando un grueso sector de la afición del equipo local profirió repetidamente insultos racistas y discriminatorios contra Vinícius Jr., estrella del Real Madrid.

La cita para Militao es el próximo sábado 21 de octubre en ‘calidad de víctima’ en la capital española de Madrid, donde se conectará por videoconferencia con el juzgado valenciano.

Vinícius Jr. señaló a quienes lo insultaron de forma racista en un partido del Real Madrid contra el Valencia en el Estadio Mestalla, 21 de mayo de 2023. Foto: Getty Images. Crédito: José Jordán | Getty Images

La jueza ha adoptado esta decisión a petición de LaLiga, que está personada en esta causa como acusación particular, y que remitió al juzgado un escrito en el que explica que el defensa visitante Eder Militao también fue objeto de expresiones vejatorias de carácter racista.

Vinícius Jr. no solamente busca justicia, también un cambio en España

Criticado por sus declaraciones generalizantes de que España “es un país de racistas, en una entrevista con el diario francés L’ Equipe Vini Jr. explicó que no todo el país lo es, pero que sí hay cosas por cambiar.

“Nunca hicieron nada al respecto. Yo ya había hablado con LaLiga para decir que las cosas tenían que cambiar. No me hicieron caso. Me escucharon cuando todo el mundo empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar. Personalmente, sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sí sé que puedo cambiar ciertas cosas”, declaró en esa entrevista.

Vinícius declaró que otra de las razones por las que denunció los actos racistas que sufrió la temporada pasada fue para que las próximas generaciones, aquellos “que lleguen en los próximos años”, no tengan que pasar por lo mismo que él y que los “niños puedan estar tranquilos en el futuro”.

