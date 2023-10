Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de octubre de 2023

PISCIS

¡Piscis, eres un soñador sensible! Este es un momento para escuchar a tu intuición y nutrir tu alma creativa. La magia y la inspiración están a tu alcance, ¡atrévete a soñar! Amistad se aleja por chismes que le llegaron. Pon mucha atención a tu familia pues viene una enfermedad en uno de los miembros y ciertos chismes que podría desestabilizarlos. Nuevas oportunidades en lo laboral y posiblemente venga una situación compleja con un compañero o compañera que se va a solucionar en uno o dos días. Vienen cambios muy grandes y se te va a caer el pañuelo de tus ojos, verás muchas verdades de las personas que te rodean y muchas de ellas te van a doler mucho, que eso te sirva de experiencia para no volver a confiar en nadie, más en quienes te da motivos para hacerlo. Recuerda de qué estas hecho y hacia dónde te diriges. Un familiar se enferma, pero va a salir adelante. Si tienes pareja surgirá cierta situación que podría ponerlos de mal humor. Dinerito extra y noticias del pasado. Suerte en juegos de azar y posibilidades de un viaje o salida al café con amistad.

ACUARIO

Acuario, eres un revolucionario. Este período es ideal para llevar a cabo tus ideas innovadoras y cambiar el mundo. ¡Libera tu mente y sorprende a todos! Es posible que sientas necesidad de alguien en estos días y más si estas soltero o soltera pues la soledad te va a calar hasta en los huesos. Vienen grandes cambios y oportunidades entre ellos ofertas de trabajo o cambios de puesto y horarios. Noticias inesperadas se aproximan en el ámbito laboral y te van a beneficiar mucho. Cuídate mucho de caídas, robos y descomposición de aparatos electrónicos pues estarán a la orden del día. Ya no te dejes llevar por chismes, sino lo ven tus ojos no existe. Deja de pensar que la vida es injusta, no aparentes alguien que no eres y busca la manera de quien esté contigo se sienta orgullosa u orgullosa de la persona que eres. Deja de pensar que todo el mundo está en tu contra y comienza por ver la vida de manera distinta, has tenido un buen de posibilidades de ser feliz y concretar tu felicidad, pero eres bien exigente en todo y quieres que las cosas se hagan a tu modo, eso en cierto grado te ha restado puntos.

CAPRICORNIO

Querido Capricornio, eres un escalador nato. Este es el momento de trabajar duro y construir tus sueños. La perseverancia es tu aliada, así que mantén tu mirada en la cima. Infecciones y enfermedades se visualizan, cuida más tu salud y no te expongas tanto a cambios de temperatura o comida en la calle. Ten cuidado con accidentes. Un viaje se visualiza o se traerá en mente. Algunas ocasiones te atontas mucho pues sueles confiar en quien ya te ha traicionado más de una vez, ten cuidado con eso pues podrías salir más lastimado o lastimada que nunca. Es posible que quieras poner un negocio o traigas en mente crecer más económicamente, las ventas se te ven perfecto. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Muchas posibilidades de cambios en tu manera de actuar con tus seres queridos, hay días en que te cargas un humor que nadie te aguanta y eso a la larga te ocasiona pleitos y problemas. Ten cuidado con cambios en tus dineros, estas gastando demasiado en cosas sin importancia.

SAGITARIO

¡Sagitario, eres un alma aventurera! El mundo es tu patio de juegos, así que viaja, explora y expande tu mente. ¡Las estrellas te guían hacia horizontes lejanos! Algunas ocasiones dejas mucho que desear pues cambias de opinión como cambias de calzones, aprende a ser más objetivo con lo que dices, no juzgues a las personas sin antes conocerla y date la oportunidad de ir más allá del empaque. Cuídate de dolor en espalda baja y riñones, necesitas tomar más agua. Ya deja de flagelarte tanto, no tienes por qué hacerte daño, tienes una vida por delante y todo para ser feliz, pero te encanta recriminarte errores del pasado. No te deprimas mucho en la noche, antes de dormir sueles pensar mucho en el futuro y en lo que no pudo ser, disfruta tu día como si fuera el último. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas. Ten presente que tus errores son solo tuyos, no responsabilices a otros y aprende asumir las consecuencias. Un amor está por marcar tu vida. Ten cuidado con dos personas de piel blanca que aparecerán en estos días, no son de confiar y solo buscan sacar cierta información de ti.

ESCORPION

Escorpio, tu pasión es inigualable. Este es un momento para liberar tus emociones y enfrentar tus miedos. La transformación te espera si te atreves a adentrarte en lo más profundo. Amores de una noche habrá, no te claves ni te confundas solo disfruta. Posibilidad de viaje a ciudad cercana y compras o cambias de ropa. En estos días andarás algo triste al ver que muchas cosas no te salieron como planearon, recuerda que tu actitud es lo que hace que las cosas vengan a ti. Momentos de incertidumbre en tu vida, quieras o no estás en una etapa bien culeis en la cual días podrás sentirte la persona más feliz y plena de la tierra y otros días el más desdichado. Te enteras de rompimiento amoroso y amistad va a requerir mucho de tu ayuda, no te claves en problemas ajenos sino haz resuelto los tuyos. Robo o pérdida material. No seas tan mendigo con quien de verdad te muestra cariño y amor, sueles alejarlos de ti con tu comportamiento y miedo. Amores de una noche se aproximan y podrías presentar problemas de columna en el área de la salud, cuidado con un viaje no va a salir de la manera que lo esperas e imaginas.

LIBRA

¡Libra, eres la balanza del zodiaco! Este es un período para encontrar equilibrio en tu vida. No te dejes llevar por las opiniones de los demás y busca la armonía interior. Ten cuidado con andar hablando de más pues podrías cometer grandes indiscreciones y provocar problemas con amistades o familia. Te vienen nuevas propuestas en lo laboral y la posibilidad de cambios en tu estado de ánimo, no te deprimas por cosas que ni han pasado y quizás no pasen. Es importante que cuides tu imagen ante las demás personas, está bien que no te mantienen y te tiene que valer lo que piensen o digan, pero tampoco abuses o quedarás en mal con personas que de verdad son importantes para ti. Perdida de dinero o de un objeto, una amistad te busca pa contarte algo que le pasó y podrías recriminarlo. Si tienes pareja, discusión por familiares o por un malentendido. No te lastimes con cosas del pasado y disfruta más tu presente, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo. Recuerda que no estás para aguantar el mal humor de nadie, manda a la fregada a esa gente que te detiene en tu camino.

VIRGO

Querido Virgo, este es un momento para ordenar tu vida y poner tus asuntos en fila. La organización y la atención al detalle te llevarán lejos. ¡Sigue tu instinto perfeccionista! No idealices tanto al ser amado o caerás en errores pues podría no resultar ser lo que has creído o pensado. El amor te hará una mejor persona y cambiarás todo eso que podría afectar tu relación. Te vienen cuestiones muy positivas, así como estabilidad económica y emocional. En tu trabajo hay muchas envidias que podría hacerte sentir cansado o cansada y sin ánimos durante el día, traes muchas malas energías a tu alrededor, enciende una veladora verde y pide a Dios por tu mejora y quitarte malas energías o salaciones. Necesitas ser más astuto o astuta en todo o podrías cometer grandes errores de los cuales en poco tiempo te vas a arrepentir. Si la vida te fregó en tu pasado es momento de que dejes eso en el olvido y comiences a trabajar en tu autoestima y en querer a quien se encuentra frente al espejo. Es probable que en fechas próximas recibas una noticia de una persona que te interesa mucho, te hará sentir querido y especial, llegará a principios de noviembre.

LEO

¡Leo, el rey de la selva! Tu confianza es tu mejor arma, y es hora de mostrarla al mundo. Deja que tu luz brille con fuerza y alcanzarás grandes logros. ¡Eres una estrella! Pagos y deudas comenzarán a desaparecer. Cuídate de caídas y de aflojar mucho el hocico pues podrías dañar a quien quieres. Cuídate mucho de infecciones estomacales y de garganta pues estarán a la orden del día. Tienes una lengua muy suelta y no te cuesta trabajo decir lo que sientes y más cuando se trata de defenderte o defender lo tuyo, eso es una virtud en ti, pero a la vez una desventaja pues no tienes pelos en la lengua y muchas personas pueden ofenderse con la claridad de tus palabras. Si ya sufriste antes no tengas miedo de arriesgarte por alguien, solo que sea por alguien que está dispuesto o dispuesta a dar en la misma medida que tú. Amores de una noche presente y encamamiento también. Trata de ver más por ti y de quererte, metete al gym, a la zumba, haz la dieta etc. muéstrale al mundo, pero sobre todo a ti mismo quién eres y lo que puedes lograr cuando te lo propones. Infidelidad y traición se ve en tu casilla.

CÁNCER

Querido Cáncer, las estrellas dicen que este es el momento de cuidar de tu hogar y tus seres queridos. Recuerda que tu caparazón también necesita amor y atención. ¡Nutre tu alma y encontrarás la paz! Borrachera en puerta y posibilidad de encamarte con una persona que recién conociste. No te dejes menospreciar por nadie, la vida te colmará de nuevas oportunidades, pero si te atontas terminarás como el perro de las dos tortas. Chismes al por mayor y te espera una noche de pasión muy perra en la cual serás experto o experta en el camasutra. No seas mal agradecido o mal agradecida con quién te ha apoyado y ayudado, recuerda que esas son las personas que deberán de estar en tu vida, no quienes solo te buscan por interés. Andarás de un humor que no te va a aguantar ni tu santa madre, es probable que el estrés te haga decir cosas que no sientes y afectar a quienes te rodean. Ten cuidado con tu corazón pues podrías ponérselo en bandeja de plata a quien no lo valora. Vienen días llenos de trabajo y de cuestiones que tienen que ver con tramites y arreglo de documentos. Si buscas amor donde te ofrecen amistad ten por seguro que vas a terminar sufriendo, es momento que tomes el toro por los cuernos y veas que es lo que quieres en tu vida, el amor no lo es todo, te has obsesionado por vivir una vida de cuentos cuando la realidad es otra.

GÉMINIS

¡Géminis, eres un alma curiosa! Este periodo es perfecto para aprender algo nuevo, explorar el mundo y desatar tu energía juguetona. ¡Aprovéchalo al máximo! No vivas del pasado y aprende a superar tanta fregadera de antes, te vienen nuevas amistades y un proyecto de compra o venta en el cual te quedarán buenas ganancias. Quien te la hace te la paga, no te preocupes todo caerá por su propio peso. Tienes que creer más en ti y que te valgan ñongas críticas de personas que no tienen qué hacer. Es probable que en fechas próximas te enteres de un rompimiento de relación de una amistad. Arreglarás documentos en próximas fechas y descubrirás ciertas cosas de una persona cercana, te costará trabajo creer que es cierto lo que descubrirás, pero los hechos recriminarán a esta persona. No te sientas solo o sola porque no lo estas ni lo estarás, si piensas negativo es lo que vas a atraer a ti. Trata de no comentar con nadie tus planes pues podrían salártelos con sus malas vibras, cambios en tu sentido de humor y movimientos en tus sueños pues cuestiones que antes te movían hoy ya no significarán mucho para ti.

TAURO

Querido Tauro, tu persistencia es encomiable, pero este mes necesitas ser flexible como el junco en el río. Las oportunidades inesperadas te esperan, así que sé adaptable y fluirás como un maestro zen. No te permitas vivir de lo que ya fue y se llevó el viento, es momento de aplicarte y ponerte las pilas pues entras en una etapa en la cual muchos sueños y metas se consolidarán. Hay una persona que andará muy pegada a ti, tiene cierto interés en ti sin embargo no encuentra la manera de acercarse. Es momento que te pongas las pilas en tus sueños y metas o de lo contrario jamás lograrás concretar nada de lo que quieres y deseas para tu vida. Tienes todo pa iniciar ciclo nuevo y para fortalecer o iniciar una relación. Viene un evento social en el que te la pasarás de lo mejor, podrías necesitar mucho el apoyo de una amistad la cual te dará la espalda, mándala bien lejos que esas personas no las necesitas contigo. Vienen cambios en tus estados de ánimo, andarás bien bipolar al punto que podrías hacer sentir mal a miembros de tu familia o personas cercana. Día de reflexionar, sino te hace sentir ya nada next, no pierdas el tiempo. Días de mucha reflexión y posibilidad de un encamamiento con una persona que se hará presente en estas fechas.

ARIES

¡Ariano querido! Las estrellas están conspirando a tu favor. ¡Es tiempo de mostrar tu valentía! Deja de dudar y sal a conquistar tus sueños. ¡Tú tienes el poder! Noticias de ex amor se visualizan en próximos días y llegarán cargadas de sorpresas. Hay muchas cuestiones que te incomodan en estos días, entre ellos que una persona no tome decisiones y te traiga como tonto sin saber qué pasará más adelante. Ten cuidado con amores de una noche, recuerda que tú eres muy de enamorarte al primer hola y sueles entregar más de la cuenta, si no vez que la persona con la que sales o te interesa da de la misma manera que tú, aléjate o vas a salir lastimado o lastimada. Cambios importantes en lo que se refiere a los amores, ya no sientes nada o te cuesta trabajo enamorarte y creer en las personas pues te han fallado tantas veces que ya solo esperas el golpe cada que conoces a alguien. Momento de que cierres ciclos que has dejado abiertos, la vida es buena, pero tú eres demasiado exigente. Aprende a quitarte de tus hombros todo eso que te hace daño, afecta o no te deja avanzar, hay muchas probabilidades de que lleguen a tu vida nuevas personas las cuales te darán grandes lecciones.