3 recetas saludables de batidos para el otoño

Es posible que estas frutas y vegetales de temporada no se empleen en un batido común, pero se debería hacerlo.

Este batido de calabaza y especias tiene 249 calorías y no contiene azúcares añadidos, en comparación con las 420 calorías y 65 gramos de azúcares añadidos de un frappuccino grande de calabaza y especias de Starbucks.

By Rachel Meltzer Warren

Cuando escuchas “batido” o “licuado”, lo más probable es que pienses en “refrigerio de verano o comida ligera”. Pero no hay ninguna razón por la que los batidos no puedan ser también una opción excelente en tu repertorio de alimentos de otoño.

En cualquier estación, los batidos pueden ser una buena manera de reunir una gran cantidad de productos ricos en antioxidantes y fibra en un solo plato. Al resaltar los ingredientes favoritos de esta temporada, como manzanas, avena, calabaza, remolacha [o betabel] y especias, consumirás un desayuno o refrigerio nutritivo que se sentirá caliente y relajante para las temperaturas más frías. Es más, estos elementos inesperados para batidos de otoño aportan dulzura y profundidad sin azúcares añadidos. Son muy nutritivos; Por ejemplo:

Manzanas: Una manzana mediana tiene alrededor del 20% de tus necesidades diarias de fibra si se deja la piel; la misma piel también es fuente de polifenoles, antioxidantes que previenen el daño en nuestras células.

Avena: El betaglucano, una fibra soluble en la avena, está relacionado con un colesterol más bajo y un menor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Además, agregar avena a cualquier batido puede hacerlo más abundante.

Calabaza: Este vegetal de otoño proporciona betacaroteno, el compuesto vegetal natural que aporta su hermoso tono naranja. Nuestros cuerpos convierten naturalmente el betacaroteno en vitamina A, que favorece la salud de los ojos, la piel y más. La calabaza enlatada tiene algunas ventajas nutricionales sobre la fresca: una taza de calabaza enlatada tiene más carotenoides y fibra (7 gramos), además de aproximadamente una quinta parte de las necesidades diarias de hierro. La calabaza enlatada no es lo mismo que la mezcla para pastel de calabaza enlatada, que puede tener un alto contenido de azúcares añadidos.

Remolacha: Estas bellezas carmesí tienen un alto contenido de nitratos vegetales, que nuestro cuerpo convierte en óxido nítrico. Algo que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo que puede provocar una disminución de la presión arterial.

Especias: La canela y la nuez moscada, entre otras, son fuentes ricas en antioxidantes. También agregan una dulzura sutil y un toque de sabor diferente para realzar tu batido.

Para estos tres deliciosos batidos de otoño, puedes utilizar leche o yogur lácteo o no lácteo, según tus preferencias y objetivos dietéticos. Ten en cuenta que los productos lácteos suelen contener más proteínas que sus homólogos no lácteos.

Photo: Rachel Meltzer Warren

Batido de cobbler de manzana

1 manzana mediana, sin corazón y picada (aproximadamente ⅓ taza)

¼ taza de copos de avena

1 cucharada de mantequilla de almendras

½ plátano congelado

1 cucharada de linaza molida

½ taza de leche de almendras sin azúcar (o tu leche favorita)

¼ cucharadita de extracto de vainilla

½ cucharadita de canela

Una pizca de nuez moscada

Una pizca de pimienta de Jamaica [allspice]

Un puñado de cubitos de hielo

Direcciones:

Agrega todos los ingredientes en una licuadora y procesa hasta que quede cremosa.

Rinde 1 porción.

Información nutricional por batido: 364 calorías, 15g de grasa, 2g de grasa saturada, 55g de carbohidratos, 13g de fibra, 24g de azúcares (0g de azúcares añadidos), 9g de proteína, 95mg de sodio

Photo: Rachel Meltzer Warren

Batido de calabaza y especias

1 plátano congelado

½ taza de calabaza enlatada

½ cucharadita de especias para pastel de calabaza

½ cucharadita de extracto de vainilla

½ taza de yogur griego natural sin grasa

½ taza de leche de almendras (o tu leche favorita)

1 dátil picado

Direcciones:

Añade todos los ingredientes a una licuadora y procesa hasta que quede cremosa. Cubre con una pizca de especias para pastel de calabaza, si lo deseas.

Rinde 1 porción.

Información nutricional por batido: 249 calorías, 3g de grasa, 1g de grasa saturada, 49g de carbohidratos, 8g de fibra, 26g de azúcares (0g de azúcares añadidos), 12g de proteína, 128mg de sodio

Photo: Rachel Meltzer Warren

Batido de remolacha y arándanos

1 remolacha pequeña, pelada, cortada en cubitos y cocida al vapor

½ taza de arándanos congelados

½ taza de fresas congeladas

½ taza de piña congelada

½ taza de leche de almendras sin azúcar (o tu leche favorita)

Direcciones:

Pon todos los ingredientes en una licuadora y procesa hasta que quede cremosa.

Rinde 1 porción.

Información nutricional por batido: 171 calorías, 2g de grasa, 0g de grasa saturada, 39g de carbohidratos, 7g de fibra, 28g de azúcares (0g de azúcares añadidos), 3g de proteína, 169mg de sodio

Las mejores licuadoras de las pruebas de CR

Estas licuadoras, enumeradas en orden alfabético, destacaron por hacer puré, picar hielo y más.

Breville The Q BBL820SHY1BUS1

Cuisinart Hurricane Pro 3.5 Peak HP CBT-2000

NutriBullet Smart Touch NBF50420

Vitamix 5200

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.