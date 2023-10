Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de octubre de 2023

Piscis

Tu conexión con lo espiritual es fuerte, Piscis. En este período, sumérgete en tu mundo interior, explora tus sueños y profundiza tu intuición. La empatía y la compasión son tus súper poderes; úsalos para ayudar a otros. Cambios importantes en la economía pues te llegará un dinerito extra muy bueno que te ayudará a salir de unas deudas. No te dejes influencias por gente tonta que te podría llevar a cometer errores muy grandes, aprende a tomar tus propias decisiones y a no depender de las demás personas. En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas regándola, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo. Hay días en que te sentirás triste y eso se deberá a que no sabes si vas por el camino correcto en tus metas. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos u horarios de trabajo. Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor. Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, has aprendido a madurar mucho y sabes con quien sí y con quien ya no más.

Acuario

Eres un visionario, Acuario, y este es tu momento para ser revolucionario. Abraza tu individualidad y lucha por causas en las que crees. Tu mente brillante puede cambiar el mundo, así que ¡no te conformes con la norma! Vienen movimientos en las casillas de amor pues comenzarás a perder interés por una persona que significó mucho para ti y esto se debe al comportamiento que esta persona ha tenido. Ten presente que los sueños se cumplen cuando se trabajan en ellos, algunas ocasiones dejas las cosas a medias y no terminas lo que empezaste porque te desesperas o de plano porque te da flojera ser insistente sin darte cuenta que la clave para lograrlo es la persistencia. No tengas miedo a lo que la vida te ofrece, date la oportunidad de conocer a nuevas personas y salir de la rutina, que te valgan comentarios tontos de la gente, sino te mantienen no tienen por qué estar fregando. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría o podrías salir perdiendo. No te creas de chismes y confía solo en lo que ven tus ojos. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas que otras personas opinan de ti. Un accidente, caída o golpe se presentará en estos días. Cambios en tu forma de actuar con las demás personas, te has vuelto algo duro o dura en lo que respecta a tus sentimientos.

Capricornio

La disciplina es tu aliada, Capricornio. Este período te insta a enfocarte en tus metas a largo plazo y en tu carrera. Trabaja duro y planifica con sabiduría, y pronto cosecharás los frutos de tu esfuerzo. La cima te está esperando. Cambios importantes este próximo fin de semana, madurarás un friego y ni tú sabrás qué es lo que sucede en ti, comenzarás a deshacerte de todas esas personas que te han detenido en tu camino, en las cuestiones de amores es importante que peles bien los ojos pues un nuevo amor llegará más pronto de lo que te imaginas mediante una amistad o por medio de una red social, entenderás muchas cosas pues esta persona será completamente opuesta a ti en el carácter. Aprende a controlar tu corazón y hacer más caso a tu cerebro ya que muchos de tus problemas del corazón se deben a eso. Trata de confiar más en tu capacidad de lograr tus metas y sueños, estas en una etapa muy perra en la cual si lo deseas cumplirás esas metas que traes en mente. Si sigues pensando en lo que ya fue y pasó jamás lograrás avanzar y menos concretar tus metas y sueños. Suerte en juegos de azar. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos, podrías sobre pasarlos. No permitas que se pasen de listos contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Visita de familiar o de persona muy importante para ti se aproxima. Embarazo en un familiar cercano o amistad.

Sagitario

La aventura te llama, Sagitario. Este es el momento de expandir tus horizontes, explorar nuevos lugares y aprender algo nuevo. ¡Tus ansias de libertad están en su punto máximo! Atrévete a soñar en grande y persigue tus ideales. Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. Tiempos nuevos se avecinan pero debes de poner mucha atención a los eventos que se presentarán, es importante que desconfíes de todo mundo pues no todas las personas son de fiar y algunas de ellas querrán solo utilizarte. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida pero bien que te destantea. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida. No permitas que se pasen de listos contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso.

Escorpión

Eres un maestro del misterio, Escorpio, y este período te brinda la oportunidad de profundizar en tus propios secretos y transformarte. Enfrenta tus miedos, elimina lo que ya no te sirve y resurge con más fuerza. Tu intuición es tu guía. Vienen cambios en la cuestión de tus sentimientos pues te harás más bitch que de costumbre y esto se deberá a las traiciones que has tenido en meses anteriores. Semana llena de sorpresas pues recibirás una llamada muy especial que te va hacer el día, no temas a cambiar y hacer nuevas cosas recuerda que eres una persona que no puede estar siempre haciendo lo mismo pues te hartas. Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale ganas en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz. Ponte las pilas en cuestión de dieta, pues en estos días podrías estar expuesto o expuesta a subir de peso y no es momento para eso. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. La vida es corta, no te quedes con ganas de nada, ten presente que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Libra

La belleza y el equilibrio son tus obsesiones, Libra. En este momento, busca la armonía en todas tus relaciones. Trabaja en tu capacidad de escucha y toma decisiones que equilibren tus intereses con los de los demás. El amor y la amistad florecerán. Si tienes una relación y tu pareja se ha notado distante cuestiónale ese cambio, pues podría necesitar mucho de tu ayuda y apoyo pues pasa algo en el o en ella que tiene miedo de decirte por miedo a que te molestes. Un amor de tierras lejanas comenzará a buscar la manera de estar más en contacto contigo. Ya no permitas que cuestiones del pasado y malos entendidos te dañen la existencia, deshazte de todas esas situaciones que te quitan el sueño y aprende a sonreír de los pequeños momentos de felicidad que te rodean en el día. Semana regia y perrisima pues brillarás un chorro en el lugar que vayas, cuida mucho la cuestión que tenga que ver con trámites y pagos pues podrías quedar mal en uno de ellos. Si tienes pareja es importante que haya más comunicación, respeto y tolerancia entre ustedes pues podrían estar entrando en conflictos debido a que han pasado la línea del respeto entre ustedes. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores.

Virgo

La atención a los detalles es tu superpoder, Virgo. Este período, enfócate en mejorar tu vida cotidiana, desde la salud hasta la organización. Tu perfeccionismo te servirá bien ahora. ¡Pon orden en tu vida y alcanza nuevas cotas de eficiencia! Este período, enfócate en mejorar tu vida cotidiana, desde la salud hasta la organización. Tu perfeccionismo te servirá bien ahora. ¡Pon orden en tu vida y alcanza nuevas cotas de eficiencia! Desconfías rápido de todo mundo y temes que te rompan el corazón, temes enamorarte y que las cosas no se den como quisieras. Habrá momentos sobre todo en las noches que recuerdes a personas que fueron muy importantes para ti, recuerda con cariño pero no te claves en lo que ya se llevó la fregada. Aprende de tus errores pues ahí estará la clave para que no vuelvas caer, tu principal problema siempre será en que tomas las decisiones demasiado tarde y a causa de eso pierdes las oportunidades. Momentos importantes con tu familia y posibilidades de viajar. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño. Si tienes pareja los días y los hechos te mostrarán si estas con la persona correcta. Persona van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar pues estas en una etapa en la cual comenzarás a renovar tu círculo de amistades. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. Ya no caigas en los mismos juegos por los que ya pasaste hace tiempo, no es necesario.

Leo

Leo, eres una verdadera estrella, y ahora es el momento de brillar más que nunca. Tu confianza y carisma están en su punto máximo. Aprovecha esta energía para liderar, crear y atraer el éxito como un imán. ¡El mundo es tu escenario, y estás listo para actuar! Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con infecciones, estarás muy expuesto a gripas o dolores de piernas, no te excedas en el trabajo y duerme más, sueles desvelarte un friego y a la larga envejecerás más rápido. Cambios importantes en lo que respecta a tu situación económica pues mejorarás un chorro en estos días. No desperdicies tu tiempo en personas que no te quieren ni te valoran ni hacen nada por estar a tu lado, debes aprender a no estar ahí con esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo. Vienen grandes verdades a tu vida pues eso que no creías o te negabas a creer de cierta persona saldrá cierto. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Los sueños se materializan cuando se es constante así que no bajes la guardia por nadie. Podrías caer en una situación de conflicto al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Posibilidad de un viaje que te dejará un gran sabor de boca.

Cancer

¡Tus emociones están en ebullición, Cáncer! En este período, concéntrate en cuidar de ti mismo y de tus seres queridos. Tómate el tiempo para conectarte emocionalmente con aquellos a quienes amas. El hogar es tu refugio, y es hora de fortalecer esos lazos familiares. Aprende a ver más allá de el físico y date una vuelta por el corazón te llevarás grandes sorpresas. No permitas que otras personas te quiten las ganas de amar y ser amado, tienes el poder para tener a la persona que quieras a tu lado pero desgraciadamente siempre terminas escogiendo a la mierda para estar contigo. Hay momentos en que te desesperas un friego al no poder concretar lo que con tanto trabajo haz buscado, ten presente que roma no se hizo en un día así que espera que los tiempos de Dios se den. No permitas que las personas te dañen con comentarios negativos que se te resbale lo que no te agrade escuchar y aprende a pagarles con un billete más caro y que se queden con la feria, recuerda que hay niveles y tu estás muy por encima. Tu forma de decir las cosas es muy seca y dura, eso afectará mucho el ambiente donde te desenvuelvas. Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super bien y otros que ni te miren porque explotarás por cualquier tontería.

Géminis

Tu mente inquieta está en constante movimiento, Géminis. Este período es perfecto para explorar nuevos intereses y ampliar tu horizonte. ¡Comunica tus ideas y no temas ser el centro de atención! El mundo está esperando escucharte. Si sientes ganas de arriesgarte hazlo no te quedes con ganas de nada recuerda que los tiempo de Dios son perfectos y si las cosas no se dan no hay pedo es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Cambios importante llegarán, pues sentirás la necesidad de volver amar, persona del pasado regresa y eso que antes nos e dio podría convertirse en una nueva oportunidad para ser feliz. Ten presente que tienes que poner de tu parte y supervisar las cosas para que se den y se hagan como deseen así que no pierdas el tiempo y ponte las pilas para que logres cada una de tus metas y sueños. Un familiar necesitará mucho de ti en estos días, no lo descuides y ayúdale en lo que necesite. Momento de pensar hacia dónde vas y ver qué proyectos faltan por cumplir de los que prometiste al iniciar el año. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Un nuevo amor aparecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social o fiesta a la que serás invitado. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Grandes oportunidades en el amor sin embargo no sabrás cual es el mejor camino para ti.

Tauro

Tauro, estás en tu elemento, querido. La estabilidad y la abundancia están a tu alrededor. Es un buen momento para enfocarte en tus finanzas y en lo que valoras en la vida. No te conformes con menos, ¡ve por lo que te mereces! Ya no te preocupes tanto por el futuro y aprende a disfrutar lo que la vida te ofrece al momento. Ya no te quejes tanto de cuestiones que tienen que ver con lo económico y mejor busca la manera de solucionar ese problema poniendo mayor empeño en tu trabajo y en poco tiempo accederás a un puesto superior. Una amistad te buscará pero solo para que seas su pañuelo de lagrimas, no hagas mucho caso a eso pues podrías caer en estados depresivos al recordar situaciones muy parecidas a ti. Recuerda que no todo en esta vida es fácil así que no te desanimas sino se logro el objetivo que esperabas. Debes de cuidar más tu salud sobre todo en enfermedades respiratorias pues podrías enfermarte y caer en cama. Oportunidad de irte de viaje con amistad o pareja la pasarán de lo mejor. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día, date oportunidad de llevar tu vida más tranquila. Trata de no opinar temas que no te corresponden pues estarías cometiendo una indiscreción. Oportunidad de iniciar un negocio, hay muchas posibilidades que te vaya excelente si le pones el empeño adecuado.

Aries

Eres un guerrero nato, y este período es para que te muestres en toda tu gloria. ¡Aprovecha tu energía ardiente para alcanzar tus metas! ¿Has estado planeando algo? ¡Este es el momento de tomar acción! Los astros están de tu lado, así que avanza con pasión y determinación. Ya basta de tanta fregadera, no permitas que sigan abusando de tu buen corazón, se más hijo e hija de la tostada para que le piensen dos veces antes de hacerte daño. Momento de dejar de creer en las personas, te decepcionarás un friego de la gente debido a unas traiciones que viviste o estas por vivir en estos momentos, tienes un corazón bien bondadoso y por esa razón sueles querer sin medida y entregarte rápidamente a la persona que amas. Disfruta a las personas pero no te claves con ellas. No vuelvas a tropezar ni a caer por nadie que no vale la pena vivir de rodillas por quien no lo valora. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la caricia, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Momento de poner las cartas sobre la mesa, si tienes pareja y han existido problemas y distanciamiento es momento de dejar las cosas en claro y sacar a la luz todo eso que a ambos les incomoda. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender.