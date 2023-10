Richard Curtis se arrepiente de ciertos diálogos en su película navideña “Love Actually”

La película “Love Actually” se estrenó en 2003, y con el paso del tiempo se convirtió en un clásico de la temporada navideña. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en cuanto al tratamiento de los personajes en el argumento de los filmes, y eso finalmente ha sido reconocido por el director Richard Curtis, quien considera que diálogos de la cinta ahora resultan ofensivos.

Durante una sesión de preguntas en el Festival de Literatura de Cheltenham Curtis habló al respecto, señalando la serie de burlas que en la película recibe el personaje de Natalie (interpretado por Martine McCutcheon) por su peso: “Recuerdo lo sorprendido que me sentí hace cinco años cuando mi hija Scarlett me dijo: ‘Nunca más podrás usar la palabra ‘gorda’. Y ella tenía razón. Creo que estaba atrasado y esos chistes ya no son divertidos, así que no siento que haya sido malicioso en ese momento, pero creo que no fui observador y no fui tan inteligente como debería haber sido”.

Eso no fue todo, ya que “Love Actually” también ha sido cuestionada por su falta de diversidad en sus personajes, en los que predominan los de raza blanca, y Richard lo reconoció: “Vengo de una escuela muy poco diversa y de un grupo de amigos universitarios…creo que fui un poco estúpido y me equivoqué en eso. Siento como si yo, mi director de casting y mis productores simplemente no pensáramos en eso. Simplemente no miré hacia afuera lo suficiente”.

Sigue leyendo: