Robert De Niro habla de su rol como padre a los 80 años

Robert De Niro se convirtió en padre por séptima vez, en abril de este año, con su novia Tiffany Chen, de 45 años. La noticia causó un gran revuelo en el medio del espectáculo, por su edad al ser papá de nuevo y por la llegada de Gia, su séptima hija.

De Niro reveló en una entrevista en la que se sincera acerca de la paternidad y de la perspectiva de no ver crecer a su hija Gia, que es algo que tiene muy presente. Según explica con mucha naturalidad, ahora ya no puede pensar en términos de futuro porque lo único que tiene asegurado es el presente.

“Por supuesto que pienso en la muerte, a mi edad… No me va a detener, pero pienso en ello… Soy consciente de ello. Se piensa más en el tiempo. Cada verano, cada nueva temporada, cada cosa, dices: ‘Bueno, voy a aprovechar estos meses de verano para estar con mis hijos, con mi familia’. No puedo esperar hasta la próxima, no sé qué va a pasar”.

El nacimiento de su hija Gia no ha alterado demasiado su rutina porque él mismo reconoce que su rol se limita a ofrecer apoyo a su compañera y disfrutar todo lo posible.

“Tener hijos no se vuelve más fácil con el paso del tiempo. Es lo que es. No pasa nada. Yo no hago el trabajo duro. Estoy ahí, apoyo a mi novia. Pero ella hace el trabajo duro. Y tenemos ayuda, que es muy importante”, reconoció en sus declaraciones a The Guardian.

El actor de ‘Taxi driver’, ‘El Padrino’, Robert De Niro, fue entrevistado hace unos meses por reporteros de ET Canadá sobre su película (Todo sobre mi padre) donde el artista confesó que de nuevo es papá.

Al preguntarle cuál es su lenguaje de amor, el actor le dijo a la periodista Brittnee Blair que cree “en ser cariñoso con sus hijos”, a pesar de que a veces tiene que “ser severo con las cosas”.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción”, explicó De Niro. “Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”.

Robert De Niro mantiene discresión en su vida sentimental

El actor de Hollywood es una persona que cree en las familias numerosas, ya que tiene siete hijos con diferentes parejas. Con su exesposa Diahnne Abbott tuvo a Raphael y le dio su apellido a Drena, la hija de su pareja.

Después, con Toukie Smith tuvo a Julian y Aaron quienes nacieron por medio de embarazos subrogados, cuando Robert se volvió a separar encontró el amor con Grace Hightower, de esa relación nació Elliot y Helen.

Desde el fin de su último matrimonio, la vida sentimental del actor ha sido discreta. Lejos quedaron los tiempos en los que el actor se relacionó con celebridades de la talla de Bette Midler, Helena Springs, Whitney Houston, Veronica Webb, Uma Thurman o Naomi Campbell. Esta última llegó a declarar que Robert de Niro fue “el amor de su vida”.

