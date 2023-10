Fallece a los 83 años el actor Burt Young, famoso por la saga de “Rocky”

El actor estadounidense Burt Young murió ayer a los 83 años; la noticia la dio a conocer su hija Anne Morea Steingieser. Aunque en su larga carrera demostró su versatilidad en cuanto a personajes, fue el de “Paulie” en la saga de películas de “Rocky” el que se convirtió en su clásico.

De ascendencia italiana, Young nació en Queens, Nueva York, en 1940. Tras servir en los Marines ingresó al famoso Actors Studio, donde tomó clases con Lee Strasberg. En la década de los 70 comenzó a tener pequeños papeles en películas, y una de éstas, “The Killer Elite”, dirigida por Sam Peckinpah, llamó la atención de Sylvester Stallone, quien propuso a Burt para “Rocky”. Su trabajo en el filme le valió una nominación al premio Oscar en 1977 como Mejor Actor de Reparto.

Burt Young (cuya esposa falleció en 1974) nunca dejó de trabajar, logrando buenas críticas por películas como “Convoy”, “Once Upon a Time in America”, “Last Exit To Brooklyn” y “Transamerica”. Stallone (quien compartió créditos con él en cinco cintas más de la saga de “Rocky”) recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía en las que se les ve juntos, junto a la cual escribió el mensaje: “A mi querido amigo, BURT YOUNG, fuiste un artista y un hombre increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho…descansa en paz”.

