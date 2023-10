Las Chorizeras: la banda de mujeres que fusiona el mariachi con el pop y el jazz

La cantautora Nancy Sánchez está viviendo su sueño: la creación de su propia banda musical femenil a la que bautizó con el original nombre de Las Chorizeras.

“Nací en Toluca, México. Cuando tenía cuatro años, mi familia me trajo a vivir al condado de la Naranja donde crecí y viví entre Anaheim y Fullerton hasta que me mudé a Los Ángeles para ir a la universidad”, dice la fundadora de Las Chorizeras.

Pero cómo fue que a Nancy se le ocurrió poner a su grupo Las Chorizeras.

“En Toluca el chorizo es muy popular. Ahí se originó el chorizo verde”, dice.

Como consecuencia de que su ciudad natal es conocida como la capital del chorizo en México, Nancy platica que a la gente de Toluca les llaman cariñosamente, Los Chorizeros a ellos; y a ellas Las Chorizeras.

“Se me hizo algo muy bonito y pensé que si un día tenía una banda de música le pondría Las Chorizeras”.

El sueño se le cumplió el año pasado cuando invitó a tres amigas formadas en el mariachi a ser parte de un cuarteto musical al que le pusieron Las Chorizeras.

Las Chorizeras están cumpliendo casi un año y medio de haberse formado. (Cortesía Las Chorizeras)

Pero cómo comenzó esa pasión que dio origen a este grupo musical.

En una entrevista con La Opinión, Nancy revela que desde antes de venir a Estados Unidos, cuando era niña, su abuelita y su madrina le enseñaban canciones guadalupanas y le ponían la vestimenta de los pueblos indígenas.

La música la trae en sus genes, ya que su papá Gerardo Sánchez era cantante y guitarrista en México, y formaba parte de la estudiantina de su universidad.

“Cuando llegamos a Estados Unidos como mi papá es súper bohemio, rápido conoció a otros músicos y formaron el Grupo Astro y los fines de semana tocaban en los swap meets (mercados al aire libre) de Anaheim”.

Así que para Nancy, la música fue algo que aprendió a ver muy natural.

“Empecé a tocar la guitarra, a vocalizar yo solita y a imaginarme en el escenario”.

Desde los 12 o 13 años tomó clases de guitarra y música de mariachi; y cantaba en el grupo “A Ritmo Mariachi Kids“, un mariachi de niños y adolescentes.

Dice que eso le abrió las puertas y la animó a seguir adelante preparándose.

“Me metí a estudiar canto, jazz y seguí componiendo”.

Las Chorizeras cantan en inglés y español. (Cortesía Las Chorizeras)

En 2016 grabó su primer álbum con siete canciones, dos de ellas, originales.

“Ese álbum me dio mucha experiencia en el estudio y me abrió puertas con otros músicos. Antes no sabía cómo grabar y cantar con un micrófono en un estudio”.

De hecho, comparte que ese primer álbum fue como su tarjeta de presentación en el mundo de la música.

Las Chorizeras nacieron en el 2022 luego de hacer un viaje a Toluca donde permaneció durante un mes.

“Quería darme un descanso y saber que se sentía vivir como adulta en México. Me encantó el folclore, las historias indígenas y ver cómo las ciudades se formaron”.

Dice que en particular Toluca fue formada por los Franciscanos quienes introdujeron el puerco y sus recetas de puerco, entre ellas el chorizo que se volvió un alimento distintivo en la ciudad que la vio nacer.

De ahí que cuando invitó a tres amigas a formar la banda, les adelantó que se llamaría Las Chorizeras, y como su musa inspiradora es nada menos que Lila Downs, el estilo musical del grupo tenía que ser una fusión de sonidos.

“Yo lo defino de dos formas: Un mariachi fusión o regional alternativo. Nuestra música tiene un toque de mariachi y folclore con arreglos modernos, pop y jazz”.

Reconoce además que tiene influencia de artistas como Shakira, Paulina Rubio, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade.

Cortesía Las Chorizeras.

Nancy dice que en las presentaciones de Las Chorizeras, incluyen en el repertorio sones tradicionales como El Rey, cumbias y una que otra canción de Selena, pero el 80% de sus interpretaciones son originales.

Además de ser cantautora en el grupo, Nancy toca la vihuela. Las otras integrantes son: Eunice Aparicio quien nació en Tijuana pero creció en San Diego, toca el guitarrón; Anisettee Noperi, una mexicoamericana de Arizona es la violinista; Darlene Perez, es una mexicoamericana nacida en Los Ángeles, que es vocalista y toca el güiro, un instrumento de percusión.

Todas tienen en común sus raíces mexicanas y su formación en el mariachi. Incluso Noperi viene de una familia de Mariachis.

Nancy dice que están grabando su primer cd con cuatro canciones que saldrá a la luz pública el año que entra.

“Mi sueño es llevar a Las Chorizeras a tocar a Toluca”.

Por lo pronto, invitó a los angelinos a verlas tocar el 31 de diciembre en el restaurante Manuela del Distrito del Arte de Los Ángeles.

“Vamos a estar tocando de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche”.

Las Chorizeras hicieron su debut en la Feria del Condado de Los Ángeles en 2022.

Este año han podido presentarse en la ciudad de Green Bay en Wisconsin para la serie Levitt Pavillion, el Museo de Creación de Música de San Diego y participaron en la serie Live Performance de Decibel Studios.

“También participamos en el último capítulo de la temporada dos de Lincoln Lawyer de la serie Netflix, cantando la versión en español de la canción Open Arms de la banda Journey, que yo traduje con el nombre Dispuesto a Amar”.

Algo que la emocionó mucho fue presentarse hace dos semanas con Las Chorizeras para cantarle a las mujeres en detención en el Women Institute of California en la ciudad de Chino, invitada spor la organización no lucrativa Street Symphony.

“Fue algo muy espiritual ver a esas mujeres bailar y cantar con nosotras. Entre ellas había muchas latinas”.

Nancy dice que a la gente le gusta que sean una banda de solo mujeres, pero lo mejor viene cuando revelan cómo se llaman.

“Siempre les da un shock cuando les digo el nombre”.