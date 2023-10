Hallan sin vida a gemelos de 5 años en una casa de Florida, cuya su madre se arrojó de un puente

Un aparente caso de homicidio-suicidio ha conmocionado al condado de Seminole, Florida, pues la muerte de una mujer destapó el deceso de unos gemelos -niño y niña- de cinco años. Mientras el caso está en investigación, las autoridades han dado ha conocer algunos detalles, como el que la familia atravesaba problemas económicos y que la madre tenía cuadros de depresión.

Fueron automovilistas quienes llamaron al 911 para dar aviso sobre un hecho ocurrido en el puente SR-417, dijeron que una mujer estacionó su auto al costado del mismo, salió de él y después saltó al río St. Johns, según lo informado por el sheriff Dennis Lemma en una conferencia de prensa. Los agentes confirmaron el hecho y rescataron el cuerpo que flotaba boca abajo.

Después de sacar el cuerpo y realizar la identificación de la víctima –Catorreia Hutto, de 31 años- se realizó una visita de control de bienestar a su casa, construida en el marco de Hábitat para la Humanidad, donde la madre vivía con sus dos hijos gemelos, Ahmed y Ava Jackson, quienes padecían una discapacidad, según dio a conocer Fox 35 Orlando.

En la casa los agentes encontraron a los gemelos aparentemente dormidos en sus literas, no había signos de violencia o forzamiento en las entradas, al revisar a los menores, los agentes descubrieron que ya no contaban con signos vitales, estableciéndose así la hipótesis de suicidio-homicidio. Se realizarán autopsias a los niños para conocer las causas de muerte.

Varios vecinos dieron entrevistas al medio citado, lamentaron no haber notado la situación que la familia vivía, no haberlos podido ayudar, y dijeron que en apariencia la mujer no tenía a nadie.

Una situación precaria

Autoridades dieron a conocer que la familia aparentemente pasaba por problemas económicos, en la casa casi no había muebles ni comida. De acuerdo con Univisión, cerca de la litera de los niños fue encontrada una pistola y algunas balas en el piso.

El mismo medio reporta que la madre de Hutto dijo que su hija había luchado toda su vida contra la depresión, aunque precisó que no había signos de violencia contra los niños ni algo que la hiciera notar que la mujer se suicidaría.

