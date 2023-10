Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de octubre de 2023

PISCIS

Piscis, la sensibilidad es tu superpoder. Conéctate con tus emociones y deja que tu intuición te guíe. Tu compasión y creatividad florecerán. Sueños, arte y espiritualidad te llaman. Escucha tu corazón. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te descuides pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala al chorizo, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. En el área de la salud se ve un escenario con algunas dificultades, cuida más lo que comes y tomas, necesitas consumir más agua y bajarles a bebidas como el café. Amistad o comadre te tiene mucha envidia, aguas porque podría salarte tus planes

ACUARIO

¡Acuario, eres el revolucionario del zodíaco! Aporta tus ideas originales al mundo y conecta con comunidades afines. La libertad y la innovación son tus amigas. Rompe las reglas y sigue tu intuición. Recuerda que tu signo se caracteriza por siempre lograr lo que quiere, ve tras lo que quiere pues en estos últimos meses de año podrías concretar algo que desde hace mucho tiempo has estado buscando. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte pura mauser. Un divorcio o separación en amistad se hará presente en no más de un mes y te pedirán el consejo. Serás víctima de un fraude si sigues confiando tan pronto en las personas que te proponen ayuda sobre todo en el área de los negocios, ten mucho cuidado y no pongas tu dinero en personas equivocadas.

CAPRICORNIO

Capricornio, la perseverancia es tu aliada. Este es un momento para alcanzar tus metas a largo plazo. Trabaja duro y mantén tu visión clara. Tus esfuerzos darán frutos, y tu autoridad será reconocida. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres quilos en las próximas fechas. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tostada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no a la tostada. Es importante que hagas a un lado toda la fregada basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después fregarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a la ñonga pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu piores nada en caso de tener. Ten presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti así que deja de andar con bandera de santo ayudando a quien no lo merece.

SAGITARIO

Sagitario, la aventura te llama. Amplía tus horizontes y atrévete a explorar lo desconocido. Tu optimismo y espíritu libre te abrirán puertas inesperadas. Viajes, conocimientos y risas te aguardan. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles, fíjate bien a quien le llorar y no pierdas tu tiempo con quien no merece ni un segundo de tu atención. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Pon atención a tus sentidos y tus sueños pues te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. No eches en saco roto los consejos que las personas que te aman te dan pues te meterás en graves problemas. Recibirás una noticia buena en este fin de semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti.

ESCORPION

Escorpio, la intensidad fluye en tus venas. Profundiza en tus pasiones y descubre nuevos misterios. Transformación es la palabra clave. No temas los cambios; ellos te llevarán a un lugar mejor. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. Extrañarás un chorro a una persona que físicamente ya no está a tu lado, ten calma que su luz seguirá cuidándote. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte toma tus precauciones que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá en caso de tener pareja o se comenzará a solucionar muchas situaciones que los agobiaban. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron.

LIBRA

Querido Libra, el equilibrio es tu mantra. Encuentra la armonía en tus relaciones y toma decisiones basadas en la justicia. Este es un momento para resolver conflictos y buscar la paz. La belleza y el amor están a tu alcance. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres un friego y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata. Familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado.

VIRGO

Virgo, la perfección es tu búsqueda eterna, pero no te obsesiones. Este es un buen momento para enfocarte en la salud y el bienestar. Cuida de tu cuerpo y mente. La organización y la atención al detalle te llevarán lejos. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias no te atontas que puede ser tu oportunidad, deja la flogera y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. Ten cuidado con tus sentimientos has estado muy lastimad@ y podría terminar sufriendo de más, necesitas empezar a reparar tu pasado antes de volver amar, te enamoras rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, con pequeños detalles suelen ganar tu corazón, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos y de tu nobleza. Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas. Ponte las pilas pues has descuidado mucho tu físico y podías deprimirte un poco.

LEO

Oh, Leo, el escenario es tuyo para brillar. Tu carisma y confianza atraerán el éxito y la admiración. ¡Lánzate al escenario de la vida y deslumbra a todos! Pero, recuerda mantener los pies en la tierra y ser generoso con los demás. Una persona que te está empezando a interesar un friego empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va a haber alguien más vivo o viva que tú que te lo o la quera bajars, así que no bajes la guardia. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te dañó anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la fregada y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. No trabajes tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa.

CÁNCER

Cáncer, estás en sintonía con tus emociones en este momento. Es hora de nutrir tus relaciones y cuidar de ti mismo. Escucha tu intuición y permítete sentir. Los vínculos familiares serán especialmente importantes, y tu hogar será tu refugio. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. ¡Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada! Hay friegos de envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos, a la fregada la gente mediocre que no hace ni deja hacer, recuerda que la envidia nace por la incapacidad de las personas a ser como tú. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Se rompe relación de amistad y podrías salir muy dañado o dañada.

GÉMINIS

Géminis, este mes es un torbellino de actividad para ti. Las oportunidades vienen y van, ¡así que mantén los ojos bien abiertos! Tu mente curiosa y versátil te servirá bien. Explora, conecta y déjate llevar por la corriente. ¡La diversión está garantizada! Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Cuida mucho la monotonía en tu relación pues pudiera estar afectando demasiado y poner la relación en una cuerda floja. Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga 3 hectáreas de chorizo lo que la gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas. Te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y la posición economica siempre será una parte importante en tu vida. Sabes bien cómo lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias.

TAURO

Querido Tauro, la vida te presenta un regalo esta vez. Abre los brazos y recibe las bendiciones que te están llegando. Tu lealtad y perseverancia te recompensarán en grande. No te preocupes por los obstáculos; tú eres más fuerte de lo que crees. Ya no temas a nuevas oportunidades en el amor, andará una persona rondándote no seas tan exigente en el físico y date la oportunidad de conocer más los sentimientos de esa persona. Es momento que te pongas las pilas y sueltes todo tu pasado y esas situaciones que no te han permitido avanzar, ten cuidado con la manera en que actúas con tus seres queridos pues podrías estar de un humor algo agresivo y llegar a ofenderlos sin pensarlo. Posibilidades de salir de viaje o planear algo con una persona que te anda moviendo el tapete. Aguas con dos personas de tu trabajo están conspirando en tu contra para ocasionarte un problema. Vienen días de muchos cambios en los cuales lo más importante deberá de ser tu paz y tu estabilidad emocional. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Deja de pensar en lo que no se puede dar y no tiene remedio, con lamentarte no lograrás nada. No aflojes la caricia tan pronto o te podrías meter en graves problemas, al punto que te manden al chorizo a la primera o salgas con tu domingo siete.

ARIES

Aries, mi valiente, este es tu momento de brillar. Las estrellas te sonríen y te empujan a dar pasos agigantados hacia tus objetivos. ¡No temas tomar la iniciativa! Tu energía y determinación te llevarán lejos. Solo recuerda, ¡la paciencia también es una virtud! Cambios importantes en tu estado de ánimo en estos días, comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que te incomodaban. Una persona de tierras lejanas de tu mismo signo comenzará a sentir mucha atracción por ti al punto que moverá sentimientos que pensabas que ya no tenías. Momento de despojarte de todas esas cuestiones que no te permiten estar bien. No tengas miedo de realizar nuevos proyectos o entablar nuevas amistades, la vida te sorprenderá cuando menos lo imagines. Una persona con la que tenías intenciones de romance regresará con su expareja o andará de rienda suelta y te decepcionarás mucho, recuerda que solo te quería pa olvidar a su ex pero no lo consiguió contigo así que ni te sientas mal. Dos amores muy importantes están por presentarse. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. La vida podría ponerte en jaque ciertas cuestiones que has dejado pasar.