Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de octubre de 2023

Piscis

Piscis, tu intuición es tu bendición. Confía en tus corazonadas y sueña a lo grande. El universo te guía en la dirección correcta, incluso si no siempre puedes verlo. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua. Despójate de toda esa cuestión que te estorba y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. Una persona de signo de Cáncer o Géminis podría llamar mucho tu atención y significar algo importante para ti. Algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona. Días grises podrían aparecer pues la necesidad de algo estable y de un trabajo seguro podría quitarte el sueño, si ya tienes pareja ten cuidado con andar de más con otras personas o podrías entrar en conflicto. Aprende a quererte, respetarte y darte tu lugar en la vida, no te menosprecies ni te hagas daño pues no eres nada culpable de todo lo que pasa a tu alrededor. Una buena alimentación y descanso serán la clave para mejorar tus ánimos y autoestima. Momentos de definir qué quieres de tu vida y hacia dónde te diriges.

Acuario

¡Acuario, eres la oveja negra del zodiaco y lo amamos! Tu mente innovadora está lista para revolucionar el mundo. Abraza tu individualidad y crea un futuro brillante. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas. No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso. Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta fregadera que te había detenido en tu paso. Vienen oportunidades bien perras en las cuales lucirás en grande, llamarás mucho la atención de personas que te rodean y sobre todo de una que te interesa mucho. Habrá momentos en la semana en que te sentirás un poco triste y con ganas de mandar todo al carajo, tomate un descanso y respira profundamente y vuelve iniciar. No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos.

Capricornio

Capricornio, tu disciplina y determinación son tus aliados. Estás en una fase de construcción sólida. Trabaja duro y podrás alcanzar tus metas más ambiciosas. Cambios importantes en puerta, te va caer el 20 en muchas cuestiones, aprende a no ser tan posesivo o posesiva con las personas que quieres o podrías cometer errores bien fuertes que solo te provocarán distanciamiento y problemas de amistad o pareja. Te viene la oportunidad de una caricia nueva, llegará mediante una amistad, será más cuestión sexual que sentimental. Cuidado con persona de piel blanca en tu trabajo, te tiene mucha envidia. Amistad te mostrará el verdadero sentido de la palabra “amigos”. No caigas en cuestiones de celos e inseguridades o darás motivos pa que te manden al chorizo. En lo laboral se visualiza cansancio y estrés, sin embargo una reunión a finales de semana te va levantar el ánimo. Muchos cambios de planes, muchas decepciones y muchos reencuentros con personas del pasado se presentarán en próximas fechas. Cuidado con lo que pones en tu red social, podría traerte problemas el enviar indirectas. Momento de que cierres ciclos que has dejado abiertos, la vida es buena pero tú eres demasiado exigente.

Sagitario

Sagitario, estás en busca de la aventura y la expansión. Viaja, aprende y crece. El cosmos te guía en tu búsqueda de la verdad y la sabiduría. En lo económico algunas trabas que se resolverán con un pago que está por llegar o un aumento que podría surgir en próximas fechas si te pones las pilas, recuerda que sino hablas Dios no te escucha. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada quien lo que merece. No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, ni pex la vida sigue. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo fuerte, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti.

Escorpión

Escorpio, tu magnetismo es inquebrantable. Aprovecha tu poder de transformación para dejar atrás lo que ya no te sirve y abrazar nuevas oportunidades. ¡Renace de tus propias cenizas! Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va ayudar a corregir muchos de tus defectos. No te quejes si subes de peso pues nadie es culpable más que tú, ponte las pilas en la alimentación y verás rápido los resultados. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la fregada paz que te ha hecho falto. Es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas. Hay oportunidades de un viaje en el mes de noviembre y posibilidad de conocer a dos personas una de piel blanca y otra de piel canela las cuales podrían mover ciertas cuestiones en ti, sin embargo solo será por unos días o semanas de emoción, al final descubrirás que no es lo que necesitas en tu vida. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho.

Libra

Las balanzas de Libra están en movimiento. El equilibrio es tu búsqueda constante, pero no olvides disfrutar de la belleza en la vida. Encuentra tiempo para el arte, la música y el amor. Ya no trates de cambiar ni de ser algo que no eres para complacer a las demás personas, no reniegues del amor o el amor renegará de ti, hay personas que han llegado a tu vida con buenas intenciones sin embargo tú te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención. Ten presente que las oportunidades no regresan pronto, ponte las pilas para alcanzar tus metas y objetivos y los lograrás. No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te atontes y cometas fregaderas. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir mucha atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. Si tienes pareja cuídate de una salida o llamada en estos días, tu relación podría entrar en crisis por tercera persona. No comas tanto en la calle pues una infección en puerta se visualiza. Cuídate mucho de chismes, no te metas donde no te llaman. No vuelvas a caer en esas cuestiones, que el sexo no sea algo indispensable en tu vida, aprende a conocer más a las personas antes de ir más allá.

Virgo

Virgo, estás en tu misión de perfección. Organiza tu vida, establece objetivos y trabaja en alcanzarlos. El universo te apoya en tu búsqueda de la excelencia. Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Estarás algo triste o melancólic@ en estos días pues sentirás que el amor no se hizo para ti o porque tu relación en caso de tener no ha dado los frutos que quisieras, no comas ansias y espera que la vida te sorprenda pues en el momento que dejes de buscar llegarán quien rompa tus esquemas. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la madre con comentarios prepotentes. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las fregaderas lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Aprende a quererte más, respetarte y darte cuenta que nadie merece que le ruegues ni andes a rastras por migajas de amor. Ya no confíes tanto en quienes te rodean pues desde hace tiempo convives con tus enemigos pensando que son amigos. Semana muy intensa, traerás muchas cosas en tu cabeza que no te permitirán avanzar.

Leo

¡Leo, tu carisma es inigualable! El Sol brilla sobre ti, dándote una dosis extra de confianza. ¿Por qué esconder tu luz? ¡Sal y muestra tu brillo al mundo, reina o rey de la jungla! El día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas. Cambios en tu economía mejorarás mucho pero prepárate para la racha que vendrá a finales de noviembre. Si tienes pareja no busques maneras de pelear, busca maneras de pasarla bien. Vienen cambios en el área de los dineros, mucha suerte en juegos de azar y posibilidades de fajes ocasionales con amistades. Amores nuevos se visualizan pero de todos no se va hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquier hijo e hija de la fregada. Recuerda que no tienes porque mendigar amor, ni cariño ni atención por nadie, tienes el poder de tener a quien se te de la gana a tu lado pero te encanta comer miércoles y caer en las mismas tonterías de siempre. Una noticia de dineros te llega. En lo laboral mucho estrés se visualiza y conflictos con compañeros de trabajo, no te metas en líos que no es momento para más problemas. Brujería, envidias o trabajos negros podrían ocasionarte salaciones.

Cancer

Querido Cáncer, las estrellas te abrazan con amor y comprensión. Deja de lado las emociones negativas y llena tu vida de amor y armonía. Cuida de tus seres queridos y muestra tu sensibilidad al mundo. Mientras más te empeñes en algo que sabes que no será, más obsesión sentirás, no sigas ahí sino te necesitan, ni busques a quien no requiere tu presencia. El amor llegará en los meses de diciembre-enero y traerá contigo mucha felicidad, mientras disfruta y que nadie te detenga en tu paso. Momento de despojarte de amistades pendejas que actúan como parásitos y solo te roban tu energía, ideas y proyectos, en esta semana sucederá un acontecimiento que te hará reflexionar mucho, pon atención pues te dejará grana aprendizaje. La vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene. Algunas ocasiones caes en el juego de los demás y te olvidas de ti. Aprende a ser más celoso con tus cosas y con tus sueños, no los compartas pues la envidia anda suelta y podría salarte todo lo que tienes en mente. No te menosprecies ni bajes tu precio por nadie que no vale la pena, algunas ocasiones caes en tonterías o te dejas manipular por medio mundo, recuerda que tú tienes la última palabra.

Géminis

¡Géminis, estás en tu elemento! Tu mente está aguda como una navaja y tu comunicación es impecable. Aprovecha esta época para hacer conexiones valiosas y dejar que tu creatividad brille como la joya que eres. Muchas veces de dejas influenciar o manipular por personas que solo buscan fregarte u obtener algo de ti. Ya no te quejes si las cosas no te resultan como esperabas la vida pondrá todo en los tiempos que sean adecuados para ti. Empieza a poner atención a tu vida antes de querer resolver la vida de las demás personas. Noticias del pasado se aproximan o han llegado. Cambios importantes se visualizan en lo laboral, pues nuevo horario o puesto se presentará en próximos días. Te espera la llegada de un familiar o amistad de tierras lejanas. Ten cuidado con dolores en espalda baja o cuestiones de gastritis pues estarás muy expuesto o expuesta. Vienen tiempos muy buenos en los cuales conocerás a una persona que te hará sentir grandes cosas, podría llegar mediante una red social o una amistad, anteriormente estuvo en tu vida pero las cosas no se habían dado, tiene planes de irse lejos, sino te pones las pilas podrías perderle nuevamente. Un amor está por marcar tu vida. Ten cuidado con dos personas de piel blanca que aparecerán en estos días, no son de confiar y solo buscan sacar cierta información de ti. Robo o pérdida material.

Tauro

Tauro, estás en modo zen, conectándote con la madre Tierra. Deja que tu intuición florezca y fluye con la energía cósmica. ¡Es el momento perfecto para meditar, relajarte y cuidar de ti mismo como un taurino merece! No tengas miedo intentar todo para ser feliz, algunas veces eres bien positivo o positiva pero cuando tropiezas o caes puedes destruirte ti mismo. Te encuentras con persona de tu pasado y te darás cuenta como la vida la ha fregado un friego. Convive más con tu familia y aprende a ser feliz con lo que tienes. Vienen eventos importantes en los cuales brillaras mucho, una amistad te buscará para pedirte un consejo. Empezarás a desarrollar sentimientos de culpa por una situación que ocurrió en tu pasado, no te agobies y aprende a soltar que dentro de poco la vida te premiará con una relación estable. Perdida de dinero o de un objeto, una amistad te busca pa contarte algo que le pasó y podrías recriminarlo. Si tienes pareja, discusión por familiares o por un mal entendido. Si la vida te fregó en tu pasado es momento de que dejes eso en el olvido y comiences a trabajar en tu autoestima y en querer a quien se encuentra frente al espejo. Trata de no comentar con nadie tus planes pues podrían salártelos con sus malas vibras, cambios en tu sentido de humor y movimientos en tus sueños pues cuestiones que antes te movían hoy ya no significarán mucho para ti.

Aries

¡Ariano intrépido, el cosmos brilla en tu favor! La energía de Marte está en llamas, dándote un impulso para lanzarte a nuevas aventuras. ¿Qué esperas? ¡Ve tras tus sueños con valentía y no dejes que nada te detenga! Cambios importantes, estarás algo cansado o cansada de intentarlo todo y siempre ser quien da todo y entrega todo, no te cierres a las oportunidades de amar, aléjate de quien te ponga de rodillas y te haga sentir menos. Eres un ser bendecido sin embargo algunas veces te atontas mucho y te dejar llevar por los sentimientos, la vida te pondrá en tu sitio y vienen grandes mejorías en el terreno del amor, salud y dineros. Un amor que conociste hace poco tiempo y se había distanciado regresará y comenzarán a nacer sentimientos entre ustedes. Eres muy de gastar en cosas que no necesitas, aprende a economizar más pues viene una racha algo complicada. No te sientas solo o sola porque no lo estas ni lo estarás, si piensas negativo es lo que vas atraer a ti. Ten cuidado con tu corazón pues podrías ponérselo en bandeja de plata a quien solo sabe comer en papel y desechables. Deja de querer cambiar el mundo y comienza cambiando tu forma de ser y de pensar, no manches, te atontas un buen y caes en cuestiones de sentimentalismos que solo te llevan a que los y las demás hagan de ti lo que les da su gana.