Arrestan a un hombre que amenazó con desatar un tiroteo en la Universidad de Arizona

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves el arresto de un hombre de 27 años por haber hecho amenazas de cometer un tiroteo masivo en la Universidad de Arizona.



Michael Lee, residente de Tucson, fue arrestado ayer miércoles después de que se descubriera que había hecho las amenazas en una conversación grupal en la aplicación Snapchat.

Aunque Lee no es estudiante de la Universidad de Arizona, expresó su deseo de vengarse de todas las personas “populares” del campus.



El Departamento de Justicia detalló en un comunicado que el individuo terminó la conversación diciendo: “Lo haré muchachos, ya estoy decidido y no hay nada que puedan hacer o decir para detenerme”.



La Fiscalía de EE.UU. explicó que Lee no ha sido acusado formalmente y los fiscales federales tendrán 30 días para presentar los cargos. Mientras tanto el hombre estará detenido.



Lee hizo varias referencias a la ideología “incel” (contracción de “célibe involuntario” en inglés), que identifica a la comunidad en línea de hombres jóvenes que se definen como incapaces de establecer relaciones sexuales con mujeres pese a desearlo, y son generalmente asociados con puntos de vista hostiles hacia las personas sexualmente activas.



Varios tiradores en EE.UU. se han proclamado parte de esa comunidad, como Elliot Rodger, de 22 años, quien en 2014 perpetró una matanza en Isla Vista, California, cerca del campus de la Universidad de California en Santa Bárbara.



EE.UU. se vio sacudido la noche del miércoles por otro tiroteo en Lewiston, Maine, que dejó a 18 personas muertas y 13 heridas.

El sospechoso, un hombre de 40 años, se dio a la fuga, lo que obligó a las autoridades a desatar una cacería en la que participan cientos de policías este jueves.

Sigue leyendo: