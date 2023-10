Cómo ahorrar dinero al comprar neumáticos de repuesto

Compradores revelan lo que pagaron y cómo ahorraron en la encuesta exclusiva de CR

By Jeff S. Bartlett

Los neumáticos son cada vez más caros y elegir el adecuado para tu automóvil y para tu presupuesto puede ser un desafío. Desde la pandemia, hemos observado un aumento en los precios en nuestro extenso programa de pruebas. Y los resultados de una reciente encuesta realizada a miles de nuestros miembros de Consumer Reports informándonos de su experiencia al comprar llantas, muestran que aquellos que compraron llantas en el 2022 pagaron un precio promedio de $194 por llanta, lo que representa un aumento significativo respecto a nuestra encuesta del 2020, cuando el precio promedio fue de $167. El costo de instalación aumentó ligeramente, de $25 a $27. (Consulta las calificaciones completas de las tiendas minoristas de neumáticos).

“Los compradores de neumáticos deben considerar varios factores de rendimiento y precio cuando compran una llanta de repuesto”, indica Ryan Pszczolkowski, gerente del programa de llantas de CR. “La clave es estar preparado para reemplazar los neumáticos antes de que sea una necesidad urgente, seleccionando la llanta de reemplazo correcta, eligiendo un buen vendedor y buscando programas de rebates o descuentos”. Pszczolkowski también dice que el mantenimiento adecuado puede prolongar la vida útil de las llantas, ayudándote a ahorrar en costos de reemplazo. (Consulta el seleccionador de llantas que encontrarás en nuestras calificaciones de neumáticos y ayuda a identificar las llantas que hemos probado con las de tu vehículo)

La encuesta proporcionó información sobre las tendencias de compra, preferencias, las experiencias en las tiendas y cómo ahorrar dinero. Aquí, explicaremos las principales estrategias de compra y te proporcionamos consejos de nuestros expertos en neumáticos, quienes compran cientos de llantas al año.

Qué promueve las compras de neumáticos

La mayoría de los compradores (55%) reemplazaron sus neumáticos cuando los que tenían estaban ya muy desgastados, sin embargo un 18% tuvo que comprar neumáticos nuevos debido a que experimentaron problemas (llantas ponchadas, ruidos, vibraciones, separación de la banda de rodadura de la llanta) o los neumáticos presentaban un desgaste prematuro/irregular (17%). Estos resultados nos brindan algunas lecciones importantes.

Lo ideal es que los neumáticos duren varios años. Para aumentar las probabilidades de que obtengas el mayor valor por tu dinero, revisa las estimaciones del desgaste de la banda de rodadura de las llantas en nuestras calificaciones. Los datos derivados de estas predicciones, para llantas de todo tipo de rendimiento y estaciones del año, son el resultado de nuestra meticulosa prueba que miden el desgaste de la banda de rodadura de las llantas del vehículo, en la cual las llantas recorren una distancia de más de 1,000 millas por día. Las llantas de los automóviles y los camiones se corren hasta alcanzar 16,000 millas y, en función a su nivel de desgaste, predecimos su vida útil.

Para sacarle el mejor provecho a tus llantas, te recomendamos revisar y ajustar la presión de tus llantas mensualmente. Todos los neumáticos pierden un poco de presión con el tiempo y las temperaturas exteriores afectan la densidad del aire y, como consecuencia, la presión de los neumáticos. Es importante tener en cuenta que la presión disminuye con las temperaturas, por lo que es especialmente importante ser proactivo durante los meses fríos. El que tus neumáticos tengan el nivel de aire adecuado ayuda a que se desgasten de manera uniforme, lo que a su vez, aumenta la seguridad.

Otro servicio de mantenimiento clave es rotar las llantas cada 5,000 a 7,500 millas. Esto también ayuda a que se desgasten uniformemente, ya que ayuda a balancear el desgaste adicional que experimentan los neumáticos delanteros y compensa pequeños problemas en la alineación de la suspensión.

Los miembros de CR que fueron encuestados suelen seguir un buen programa de rotación de llantas. Un tercio (33%) indicaron que lo realizan cada 5,000 millas, mientras que un quinto (20%) dijeron que lo hacen con cada cambio de aceite y el 13% informaron que siguen al pie de la letra las instrucciones indicadas en el manual del propietario. Sin embargo hay otros que son menos disciplinados, lo que puede explicar las cifras anteriores de propietarios que experimentaron problemas que los llevaron a tener que reemplazar las llantas, muy posiblemente antes de que fuera necesario. Un desepcionante 9% indicó que nunca han rotado sus llantas. Al igual que con tu salud, las medidas preventivas te regalan años de vida, lo que a su vez te ahorra dinero.

Tiempo de comprar

A la hora de elegir neumáticos nuevos, dentro de las prioridades de los miembros de CR se encuentran la forma de manejo (76%), la adherencia o agarre en mojado (74%), el desgaste de la banda de rodadura de la llanta (67%) y la comodidad de manejo (58%). A pesar de la difícil situación económica, está claro que estos compradores se concentraron en los factores de rendimiento en lugar del precio, lo cual solo fue considerado como factor importante por el 40 % de los encuestados.

Al final, el precio es solo un elemento de valor. Con las llantas, el valor va más allá del precio, y se puede entender mejor revisando su calificación general, la cual incluye su nivel de rendimiento y tiene en cuenta la predicción de vida útil de su banda de rodadura. Con frecuencia nos damos cuenta que vale la pena gastar un poco más comprando una llanta que ha obtenido una calificación más alta. Solo asegúrate de cuidar bien tus llantas para que en verdad obtengas el mayor beneficio y valor por tu dinero.

Las llantas de la marca Michelin son por mucho, la marca de neumáticos más comprada entre los miembros de CR. Esto no nos sorprende: La marca Michelin ocupa la primera posición en muchas de las categorías que probamos. Los neumáticos Michelin a menudo cuestan más, con precios por encima de muchos otros nombres conocidos, pero el costo adicional a menudo puede justificarse cuando comparamos el rendimiento en pista y el desgaste proyectado de la banda de rodadura. Como prueba adicional, Michelin obtuvo una calificación muy por encima del promedio en cuanto a satisfacción del propietario en cada uno de los cuatro tipos de neumáticos de la encuesta. (Lee más del nivel de satisfacción de tiendas minoristas de llantas).

Cómo ahorrar en neumáticos

En general, los miembros se mostraron satisfechos en cuanto a las tiendas minoristas de llantas. Más de la mitad de los miembros (56%) que respondieron a nuestra encuesta dijeron que, considerando todos los factores, estaban completamente satisfechos con su experiencia de compra de llantas, y el 33% estuvieron muy satisfechos.

Las mejores tiendas minoristas de llantas, con frecuencia tienen precios competitivos y cuentan con una servicio de instalación de alta calidad. Para obtener el mejor precio, debes empezar a comprar antes de que se te presente una necesidad urgente de cambiar tus neumáticos, esto es por varias razones.

De esta manera tienes tiempo para comparar precios entre tus tiendas preferidas y también te da tiempo de que salgan nuevas ofertas de reembolso de los fabricantes de neumáticos. Estas son muy comunes al comprar juegos de llantas de cuatro, y se pueden encontrar fácilmente en los sitios web de las compañías de neumáticos y tiendas minoristas. Si no encuentras un reembolso disponible en este momento, intenta esperar hasta principios del próximo mes, ya que aparecen con gran regularidad.

Otra razón por la que es buena idea tener cierta flexibilidad con el tiempo, es porque tu tienda local puede que no tenga el modelo y el tamaño específico que necesitas en su inventario. Esto podía pasar siempre, pero de acuerdo a nuestra experiencia, desde la pandemia la necesidad de tener que ordenar llantas ha sido más común.

Cuando estés listo para comprar, intenta negociar el precio en tu tienda local. Es posible que ellos puedan igualar el precio si encuentras un mejor precio en otro lugar. La mayoría de los encuestados (87%) no negociaron, pero entre los que lo hicieron, el 64% logró obtener un mejor precio. El ahorro promedio que obtuvieron estos compradores inteligentes fue de $100 por un juego completo de llantas. Vale la pena intentarlo.

No olvides preguntar si hay algunos beneficios gratuitos disponibles. La mayoría de los miembros encuestados (80%) que compraron o instalaron llantas en una tienda recibieron al menos un beneficio o servicio gratis. Entre todos los miembros que recibieron uno o más de estos beneficios, aproximadamente la mitad obtuvo un servicio de balanceado de llantas gratis (51%) o un servicio de rotación de llantas gratis (49%). Casi la misma cantidad obtuvo el montaje de los neumáticos gratis (46%), mientras que más de un tercio pudo desechar sus llantas viejas de forma gratuita (35%). En general, la rotación de llantas gratis puede generar ahorros significativos, si regresas a la tienda regularmente para aprovechar este servicio.

¿Qué pasa con la protección contra peligros en la carretera?

Una garantía contra riesgos en la carretera, una protección que generalmente proporciona, a un costo prorrateado, un reemplazo para neumáticos dañados antes de que el tiempo tradicional de vida útil que tiene la banda de rodadura haya vencido. Este es otro de los beneficios más comunes. Casi la mitad de los miembros de CR (46%) que contaban con garantías de servicio de llantas/daños en carretera, recibieron este beneficio de forma gratuita de los fabricantes de llantas. Para los modelos de llantas que no cuentan con esta protección, esto puede ser un beneficio gratuito que te brinde la tienda minorista. De lo contrario, se puede añadir como una garantía extendida al momento de la compra.

Entre aquellos que compraron un contrato de garantía para servicios/daños en carretera, el costo promedio por un juego de cuatro llantas fue de $61 para modelos todoterreno, $51 para todas las estaciones, $50 para todo tipo clima y $47 para llantas de nieve/invierno. (El tamaño de muestras que tenemos no es lo suficientemente amplio para calcular el costo de neumáticos con modelos para el verano). El costo promedio para añadir esta protección fue de $51, con precios que van desde $48 para la marca Bridgestone hasta $60 para marcas como Continental y Yokohama.

Un poco más de una cuarta parte (26%) de los contratos de garantía de servicios y daños en carretera ya habían sido utilizados cuando los miembros fueron encuestados.

“La protección contra peligros en la carretera a menudo vale la pena para tener tranquilidad”, dice Gordon Gingras, ingeniero automotriz. “Esto es especialmente cierto para los neumáticos más caros, llantas con paredes laterales cortas que son propensas a dañarse, y también si tienen un historial de poncharse con facilidad“.

En resumen

Empieza por comprar llantas identificando modelos que cumplan con las características de seguridad que son más importantes para ti, como el agarre de frenado en mojado, la tracción durante el invierno y la resistencia al hidroplaneo (cuando el agua se interpone entre la llanta y la carretera). Luego concéntrate en obtener una buena oferta con un distribuidor de confianza. Muy seguido encontrarás descuentos disponibles en los sitios web de los fabricantes de llantas y las tiendas minoristas, muchas de las veces será en forma de ahorros para comprar un juego completo de llantas. Y recuerda, no hace ningún daño intentar negociar.

Las últimas calificaciones del nivel de satisfacción de tiendas minoristas de llantas ayudan a complementar los resultados de nuestras extensas pruebas de llantas, lo que le permite a los miembros de CR optimizar su experiencia de compra de llantas.

