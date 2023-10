Famoso entrenador elige a su favorito para la posible pelea entre Canelo Álvarez y David Benavídez

El famoso entrenador Virgil Hunter eligió a David Benavídez como el favorito para ganar la posible pelea ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, que podría realizarse el próximo año y explicó la razón de su elección.

En una entrevista reciente con Boxing News, Hunter analizó el combate entre ambos peleadores y cree que el jab de Benavídez marcará la diferencia ante Canelo Álvarez, por lo que cree que tiene gran posibilidad de salir victorioso del enfrentamiento.

“Veo esa pelea como quien tiene la capacidad de mantener al otro a la defensiva. A Canelo no le va bien con el pie trasero y a David no le va bien con el pie trasero. Bueno, en realidad no puedo decir eso porque no he visto a David en el pie trasero, pero vi a Bivol poner a Canelo en el pie trasero. No le va bien con el pie trasero”, dijo.

David Benavídez es el retador obligatorio de Canelo Álvarez por el CMB. Foto Cortesía: Esther Lin/Showtime.

“Así que quien pueda dictar el terreno en esa pelea tiene la mejor oportunidad de ganar. Si tuviera que apostar, respaldaría el jab de Benavídez, la forma en que lo usa y le daría una gran oportunidad de ganar esa pelea“, aseguró.

Cabe destacar que los pronósticos para la pelea entre David Benavídez y Canelo Álvarez se encuentran divididos por el poder y la fuerza de ambos. El mexoamericano, que ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío y nunca ha tenido respuesta, será retador oficial del tapatío a partir de marzo del 2024 por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Además, según Salvador Rodríguez de ESPN, el Monstruo Mexicano podría enfrentar al campeón indiscutido de peso supermediano en septiembre del próximo año si vence a Demetrius Andrade el 25 de noviembre en Las Vegas.

A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar a ver si el mexicano por fin cumple con su obligación con o elige a otro rival para su próxima pelea con Premier Boxing Champions (PBC).

Canelo Álvarez volverá a la acción el próximo cinco de mayo y David Benavídez es una opción. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo y defenderá su título en noviembre nuevamente. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Mikey García asegura que David Benavídez será “una pelea dura” para Canelo Álvarez, pero le gana

· Mikey García dice que vio al viejo Canelo Álvarez en la victoria contra Jermell Charlo: “Me gustó”

· Pitbull Cruz cree que Jermell Charlo se apabulló por el apoyo del público mexicano a Canelo Álvarez