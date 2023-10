Dean Phillips se postulará para pelearle la candidatura demócrata a Joe Biden

Dean Phillips, representante por Minnesota, dio a conocer que se postulará a las primarias demócratas como contendiente directo de Joe Biden en busca de la candidatura de su partido rumbo a las elecciones presidenciales.

Durante una entrevista concedida a CBS News, el político de 54 años expresó su preocupación por el rumbo que lleva el país y por ello su objetivo es tratar de llegar a la Casa Blanca.

“No me quedaré quieto, no me quedaré quieto ante las cifras que claramente dicen que vamos a enfrentar una emergencia el próximo noviembre.

Estoy emocionado de anunciar mi candidatura a la presidencia en 2024. Es hora de volver a unir a nuestro país y usar nuestras diferencias para hacernos más fuertes. Es hora de reparar Estados Unidos“, indicó.

Cabe señalar que hace unos meses el propio Phillips había descartado participar en el proceso para elegir a un demócrata que le peleara la candidatura al actual mandatario de la nación, pero repentinamente modificó sus aspiraciones.

De acuerdo con la Comisión Federal Electoral, la declaración de candidatura de Phillips se presentó el jueves, pero será en breve cuando la documentación requerida, pues es el último día en que los aspirantes podrán presentar su solicitud para aparecer en la boleta.

Dean Phillips prácticamente anunció de último minuto su candidatura a las primarias. (KEVIN DIETSCH / AFP vía Getty Images)

Aunque reconoce los logros de la administración Biden, el empresario de Minnesota considera necesario un cambio de estafeta en la Casa Blanca y que sea un hombre de ideas frescas quien lo releve.

“Creo que el presidente Biden ha hecho un trabajo espectacular para nuestro país, pero no se trata del pasado. Estas son unas elecciones sobre el futuro”, enfatizó.

Dean Benson Phillips es hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas que perdió la vida combatiendo en Vietnam y cuenta una maestría en Administración de Empresas.

Además de estar representar a su estado natal desde 2018 y durante tres periodos, es heredero de una importante destiladora de aguardiente y fundador de la marca de helados Talenti.

Al sumarse a la lucha por la candidatura demócrata también deberá tratar de vencer a Marianne Williamson y el presentador de un programa de entrevistas de izquierda Cenk Uyghur.

