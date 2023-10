Chayanne se vuelve el blanco de piropos en “La Mesa Caliente” y así respondió | VIDEO

Con bombo y platillos, así es como el público ha recibido al cantante Chayanne con su nuevo material discográfico luego de un largo descanso en la escena musical. Fue justo durante su paso por el programa “La Mesa Caliente” para promocionar su nuevo sencillo que el famoso se volvió el blanco de piropos por parte de las conductoras. ¿Cómo reaccionó el boricua? Aquí te lo contamos.

El reconocido intérprete se conectó de forma remota al programa de espectáculos y saludó con una sonrisa de oreja a oreja a Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Aylín Mujica y Azucena Cierco, quienes no dudaron en darle una cálida bienvenida.

Chayanne, quien habló sobre su nuevo álbum “Bailemos otra vez”, recibió halagos por el video musical que acompañó a su canción ‘Necesito un segundo’: “Qué bien te queda ese look vaquero. ¡Chulote te ves!”, mencionó Azucena Cierco.

Por su parte, la también puertorriqueña Giselle Blondet no se quedó atrás y también le dedicó unas conmovedoras palabras: “Tú tienes algo especial, a parte de que eres bello, te mueves increíble y a todas nos gusta, tú eres una persona muy agradecida”, le dijo. “Eres cariñoso, tienes una forma de ser tan linda. Necesitamos personas como tú que le canten al amor, que nos hagan sonreír, que nos enamoren”.

El tema de su apariencia y actitud jovial no pasó desapercibido para nadie, razón por la que Myrka Dellanos lo felicitó: “Luces bello como siempre ¡Estás de 20!”, detalló.

Por su parte, Chayanne optó por bromear sobre el hecho de que la pandemia le regaló mucho tiempo en casa, mismo que aprovechó para ejercitarse y seguir reinventándose en el ámbito musical.

“Han pasado nueve años del último disco, he sacado canciones sueltas, pero disco como tal no había sacado. Hice dos giras, vino la pandemia, ha pasado el tiempo porque he estado entretenido”, finalizó.

