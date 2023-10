Édgar Cuenca, el vendedor de dulces que superó su adicción a las drogas y debutó con triunfo en el boxeo

Este fin de semana el mexicano Édgar Cuenca debutó en el boxeo profesional con una victoria sobre el estadounidense Anthony Constantino, algo digno de destacar, debido a que subió al ring por primera vez con 34 años y a su pasado como adicto a las drogas.

Su triunfo en el cuadrilátero fue por decisión unánime, pero eso era lo de menos para él, debido a que su victoria más importante estaba en el plano personal y en el familiar, debido a que durante muchos años su rival a vencer fue él mismo, ya que padecía una adicción a las drogas que le complicó la vida en diferentes aspectos, siendo el familiar el más afectado.

La lucha que el ahora vendedor de dulces en los caminoes durante años libró contra su adicción y quienes lo señalaban y le decían que nunca saldría adelante, incluyendo su esposa, quien lo dejó, culminó con su debut en el boxeo y el triunfo sobre Constantino, ya que él se declaró vencedor sobre sus propias adicciones.

“Destruí a mi familia, tengo dos hijos adolescentes, me dejó mi esposa por ser un drogadicto, alguien de la calle. La última vez que me vio hace ocho años me dijo que yo nunca iba a salir de las drogas, del vicio y espero me esté viendo… sí salí”, aseguró en entrevista para TNT Sports.

“Me siento feliz porque mi primer entrenador me dijo que yo nunca iba a ser profesional, me cambié de gimnasio y aquí estoy”, complementó.

🇲🇽 | Que manera de debutar! pic.twitter.com/55nQ2yYuge — CHINGON BOXING 🇦🇷 🇲🇽 (@SweetScienceLat) October 29, 2023

Sobre su victoria sobre Anthony, el pugilista azteca destacó que lo inspiró el pueblo mexicano y la nacionalidad estadounidense de su oponente, aunque aclaró que, de haber perdido, el simple hecho de subir al ring ya lo habría tomado como un triunfo.

“Lo que pasaba por mi mente era no quedar mal a todo el pueblo mexicano. Yo vendo dulces en los camiones, entonces para un vendedor de dulces que viene de una familia disfuncional y marginal estar aquí es más… aunque hubiera perdido, me hubiera ido con la mano en alto”, concluyó.

