Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de octubre de 2023

Piscis

Querido Piscis, la intuición y la compasión son tus dones en este período. Conéctate con tus emociones y las de los demás. Tu empatía te guiará hacia la sanación y la comprensión. Cuida más tu salud sobre todo cuestiones de garganta y cuestiones de golpes o fracturas, necesitas ver más por ti y llevar una vida más sana o de lo contrario el próximo año te ya verás negra con ciertas enfermedades e infecciones que te harán caer en cama. Podrías conocer a una persona en próximas fechas, llegará por medio de una amistad o una red social, te va llamar mucho la atención, sin embargo, no vayas tan rápido y deja que la relación madure un poco más, conoce mejor ha esa persona para que no te lleves decepciones. No tengas miedos a cambios en el área del amor, podrías sentir confusión si tiene pareja pues ésta no te mostrará cuanto te quiere, no vivas ni dependas de eso, que note muestre su cariño y amor como tu a el o ella no significa que no te quiera. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu económica últimamente gastas mucho en fregaderas que no son indispensables y no necesitas, estas a un par de meses de terminar el año y deberás de buscar la manera de terminarlo bien económicamente.

Acuario

¡Acuario, eres un visionario en estos días! Abraza tu individualidad y usa tu creatividad para cambiar el mundo. Tus ideas revolucionarias son necesarias en este momento. Asegúrate que en esta semana lo que saga de tu boca y pensamientos sean bendiciones y buenos deseos pues estas en un ciclo de que en lo que salga de ti regresará por triplicado en próximas fechas.Si tienes pareja date la oportunidad de conocerla más y saber sus necesidades, algunas veces solo piensas en ti. Una amistad empezará a vociferar de ti, no te compliques la existencia ni te estreses es pura pinche envidia al no poder ser como tu. Ten cuidado con amores de una noche podrías enamorarte en brevedad. No te apresures a los hechos, algunas veces te haces ideas en tu cabeza muy tontas y sueles culpar a personas que ni la deben ni la temen en pedos que no les pertenecen. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Ten cuidado a quien le escribes mucho pues podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja.

Capricornio

Capricornio, tu determinación es inquebrantable en este período. Trabaja con diligencia para alcanzar tus metas profesionales y personales. La disciplina te llevará lejos. Cambios importante en los amores, soltarás a una persona que quieres un friego pero que nomas te a usado como alfombra, comenzarás a desarrollar sentimientos por una persona que de tu trabajo o que conocerás en próximas fechas mediante una reunión o fiesta de amigos. Cuida mucho la parte familiar, podrías estar alejándote de tu familia y descuidando esa parte, recuerda que ellos son quien te podrán sacar de un problema, estas rodeado de personas muy falsas que solo te buscan por interés o para obtener algo de por medio, mientras sigas así no llegarás a ningún lado. Ya no temas al amor, si te lastimaron en el pasado eso no significa que volverá a pasar, y si pasa, aprenderás de la fregada caída. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas.

Sagitario

Querido Sagitario, la aventura llama a tu puerta. Explora nuevos horizontes y amplía tu mente. La sabiduría y la expansión están a tu alcance, así que sal y conquista el mundo. Ten cuidado de vecino o vecina pues están hablando mal de tu familia. A la fregada los malos tratos de las personas, te encanta vivir de rodillas y eres muy de pégame pero no me dejes, aléjate de esas fregaderas y aprende a quererte y respetarte pero sobre todo, a no depender de ninguna persona para estar bien y ser feliz. Vienen cosas positivas a tu vida entre ellas un viaje o un mejor trabajo que te va dejar grandes ingresos. Aprende a controlar tus sentimientos y no te claves tan rápido, tienes un corazón muy noble y necesitas de muy poco para enamorarte e ilusionarte de las personas, no pasa nada, siempre y cuando no salgas dañado o dañada cada que algo no funciona. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron.

Escorpión

¡Escorpio, tu poder transformador está en su punto más alto! Abraza la profundidad de tus emociones y no temas los cambios. Renace de las cenizas y alcanza nuevas alturas. No te desanimes ni te sientas mal si en estos momentos el amor no te ha sonreído pues empiezan los grandes cambios en tu vida y algo que parecía que no cuajaría tomará forma y nacerá una relación muy intensa y duradera con una persona de tierras lejanas. Necesitas descansar más y no ser tan intenso o intensa en tu trabajo pues podrías enfermarte. Date la oportunidad de ser feliz y dejar que el mundo ruede, no te detengas por nada ni nadie y haz lo que siempre soñaste sin importar lo que la gente pueda decir, al final ellos no te dan pa el gasto. Movimientos planetarios te traerán en un tono algo melancólico, sentirás la necesidad de tener a una persona a tu lado, de poder completar la necesidad de amar y ser feliz. Cuida un chorro tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. Gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus fregadas mañas y ser parte del montón. Una amistad será sacada del closet en perra de 8 chichis. Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quien se trata.

Libra

Libra, el equilibrio es tu objetivo en este período. Encuentra armonía en tus relaciones y toma decisiones justas. El amor y la belleza te rodean, así que disfruta de cada momento. Entras en un ciclo en que comenzarás a quererte, amarte y respetarte, pero sobre todo, a darte tu lugar y comprender que quien de verdad te quiera tendrá que pagar tu precio. No temas a darte una segunda oportunidad con esa persona que te busca o está por llegar mediante una red social, te ayudará aceptar muchos defectos que no te agradan de ti. Amores del pasado regresan pero te darás cuenta que es asunto olvidado, en tu trabajo vienen mejoras muy buena y cambios en puestos, podrían valorar tu trabajo cuando menos lo esperes. Empezarás a ver la luz, después de la friega que llevaste en tu pasado el universo conspirará para que tus sueños se materialicen y logres el amor que tanto anhelas y deseas. Amores del pasado regresan, te darás cuenta que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás.

Virgo

Querido Virgo, la organización es la clave de tu éxito en estos momentos. Limpia tu vida de desorden y encuentra la claridad que necesitas. Tu atención a los detalles te servirá bien. Ya no pongas esa luz neón en todos lados que indica que andas en busca de una relación o de la caricia porque solo asustas a las personas y dejas al descubierto tu urgencia de una pareja, el amor llega cuando tenga que llegar y sin necesidad de poner anzuelos o trampas para cazarlo. Es hora de mostrarte todo el amor que tienes ahí guardado, aprende a respetar los tiempos de Dios, las cosas llegarán cuando tengan que llegar, no finjas lo que no sientes y no tardes en tomar decisiones pues cuando lo hagas podría ser demasiado tarde. Es momento que sepas lo importante que es tu salud, no la descuides y cuida tu estomago y dolores de cabeza, no te estreses por cosas que no han pasado y no te desveles mucho pues por eso no rindes en tu día. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada más buena para ti pues comenzarás a desechar tanta meses que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar.

Leo

¡Leo, eres una estrella brillante en el escenario de la vida! Tu carisma y creatividad están en su punto máximo. Lidera con confianza y no temas destacar. El mundo está listo para aplaudirte. Aprende a respetar tu cuerpo y mostrarle al mundo de que estás hecho, no adoptes conductas que no son tuyas y aprende a despojarte de cualquier careta y muchas personas se enamorarán de la persona que existe bajo ese disfraz. Esta en un ciclo importante y a partir de la siguiente semana empezarás a ver grandes cambios en tu vida pues mejorarán muchos aspectos, la felicidad está por alcanzarte y mostrarte que los pequeños detalles hacen la gran diferencia, no descuides la parte familiar y amistades pues son lo más importante que tienes, recuerda que tu trabajo no lo es todo y al final no nos llevaremos nada. Aprende a despojarte de todo eso que no sirve, llámense objetos y personas, es momento de iniciar en ceros y que todo lo que te rodee sean cosas buenas, positivas y que te hagan feliz. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue.

Cancer

Querido Cáncer, tu hogar y tus emociones son tu refugio en estos días. Dedica tiempo a cuidarte a ti mismo y a tus seres queridos. La intuición será tu guía, así que escucha a tu corazón. Momentos importantes se aproximan entre ellos la posibilidad de mejoras en ingresos, sin embargo viene una perdida de objeto electrónico o dinero, fíjate bien dónde dejas las cosas. Amistad se va de tu vida pues te ha estado jugando chueco y hablado de ti a tus espaldas en estos días un error la hará caer. Ya no tengas miedo ha decir lo que sientes, dile a esa persona que te mueve el asunto lo que pasa en ti si te rechaza al final no seguirás ahí perdiendo el tiempo con alguien que no te valora. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías dañar a una persona que es muy importante para ti. Posibilidades de ofertar la caricia con una amistad en estos días, no seas tan fácil y date tu lugar pues al final serás tu quien podría salir lastimado o lastimada. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le borre a la fregada. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia.

Géminis

¡Géminis, tus palabras tienen el poder de mover montañas en este momento! La comunicación es clave, así que asegúrate de usar tus dones verbales sabiamente y con amor. Tus conexiones se fortalecerán. Ya no te confundas en lo que quieres en tu vida, necesitas definir tu proyecto y echarlo andar, no esperes que sea de día o de noche, pues si sigues perdiendo el tiempo al final no lograrás ni madre. Sentirás necesidad de una persona, hay mucha atracción pero hay putos muy distintos entre ambos, necesitan poner las cartas sobre la mesa y dejar que sus corazones sean quienes decidan qué hacer. No ames más de lo que te amen o de lo contrario podrías salir muy lastimado o lastimada, es importante que te remotes al pasado y veas por las pruebas que has pasado y lo que has aprendido de cada una de ellas para así no cometer los mismos errores en lo que está por venir. Ten cuidado con cambios en tu economía, no estás para mal gastar el dinero pues en poco tiempo podrías necesitarlo. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia.

Tauro

Querido Tauro, la estabilidad es tu amiga en estos días. Mantén tus raíces profundas en la tierra y encontrarás la tranquilidad que necesitas. La paciencia y la perseverancia te llevarán lejos. Ya no hay momento para retroceder y quejarte, es momento de que eches todo a la parrilla y te enfoques en lo que está por llegar. Un viaje, la compra de artículo electrónico, posibilidad de cambiar de auto o comprar nuevo. No te dejes caer ni entres en cuestiones de bipolaridad que podrían arruinar tus planes, metas y deseos. Algunas ocasiones te dejas manipular por tu pareja en caso de tener, date tu lugar y aprende a tomar tus propias decisiones. Momentos importantes, se cierran ciclos, se abren nuevos, personas se van, otros llegan, al final lograrás ser feliz con ciertos eventos y situaciones que están por ocurrir, no tengas miedo a las nuevas oportunidades pues solo con esos cambios lograrás obtener mejores resultados.Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas.

Aries

Mi intrépido Aries, este período te llena de fuego y pasión. Estás listo para arrasar con todo lo que se cruce en tu camino. ¡Aprovecha esa energía ardiente para conquistar tus metas y sueños! Es importante que definas tus sentimientos, pues entrarás en un ciclo que habrá amores al por mayor, estas en el ciclo de escorpión y eso te cambiará por completo la vida y el destino pues se aproximan cambios muy perros en los cuales la fregada salación quedará en el pasado, si tienes pareja con signo Escorpión o amigos cercanos cárgate de su energía para crecer y evolucionar. Aprende a respetarte y amarte como eres y que nadie intervenga en tu felicidad. Ten cuidado con lo que deseas sobre todo lo negativo pues podría cumplirse en próximas fechas. Una relación se va concretar muy pronto y la posibilidad de encontrar de una buena vez el amor verdadero. No temas a cambios ni a nuevas aventuras pues ahí estará la clave de tu felicidad. En tu trabajo algo de estrés y cansancio, problemas con tu jefe quedarán en el paso, comprenderás que la vida es justa y que te devolverá a manos llenas eso que una vez te negó. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa.