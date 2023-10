3 vacunas que quizás necesites ahora mismo

Estas vacunas te ayudarán a protegerte del RSV, la gripe y el COVID-19 durante todo el invierno.

By Catherine Roberts

Las vacunas contra los virus estacionales son una parte clave para proteger tu salud. Esto es especialmente verdad más adelante en la vida, cuando tu sistema inmunológico puede tener más dificultades para combatir las infecciones.

Este año quizás estés escuchando hablar sobre las vacunas para reducir los riesgos de la gripe y el COVID-19, e incluso una nueva para el virus respiratorio sincitial (RSV, pos sus siglas en inglés). Aquí te hacemos un resumen sobre este tema.

La nueva vacuna contra el RSV

El RSV, es un virus respiratorio que generalmente causa síntomas leves parecidos a los del resfriado, pero que puede ser grave e incluso mortal para los adultos mayores y los bebés.

Los datos indican que alrededor del 8 al 10% de todas las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias agudas se deben al RSV en personas mayores, según Angela Branche, MD, especialista en enfermedades infecciosas y profesora asociada de medicina en la Universidad de Rochester en Nueva York. Ahora, por primera vez, hay 2 vacunas contra el RSV disponibles para personas mayores de 60 años (bajo los nombres Arexvy y Abrysvo).

Quién debería recibirla: En este momento, los funcionarios de salud no la recomiendan para todas las personas mayores de 60 años. En cambio, sí recomiendan hablar con tu médico sobre tu riesgo concreto de contraer el RSV y si la vacuna tiene sentido para ti.

Personas de entre 70 y 80 años, o aquellas que tienen problemas de salud subyacentes que los ponen en mayor riesgo, como enfermedades crónicas del corazón, los pulmones o los riñones; y diabetes—deberían considerarlo seriamente, aconseja Branche. Los efectos secundarios que se informaron en los ensayos clínicos, como dolor y enrojecimiento en el brazo, dolor de cabeza y fatiga, fueron generalmente leves (aunque un pequeño porcentaje de personas desarrolló fibrilación auricular o problemas neurológicos).

Los funcionarios de salud también recomendaron la vacuna Abrysvo para las personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de embarazo, y una vacuna separada contra el RSVpara los bebés.

Eficacia: En ensayos clínicos, Arexvy tuvo una eficacia del 82.6% en la prevención de los síntomas asociados al RSV, como tos, dificultad para respirar, sibilancias y necesidad de oxígeno suplementario durante la primera temporada de RSV después de la vacunación. Abrysvo demostró una efectividad del 88.9%.

Momento oportuno: Dado que por ahora se trata de vacunas únicas (porque pueden protegerte durante más de una temporada), póntela cuando sea conveniente. Puedes recibir la vacuna contra el RSV y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo, aunque podrías experimentar peores efectos secundarios. “Probablemente tendrás que buscar la vacuna en una farmacia”, dice William Schaffner, MD, un especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

La vacuna anual contra la gripe

“Este es un año realmente bueno para vacunarse”, afirma Branche. “A muchas personas les faltan varios años desde su última infección y tal vez incluso desde su última vacuna”. Las personas de 65 años o más deben buscar una de las 3 vacunas recomendadas para ellos: Fluzone High-Dose Quadrivalent, Fluad Quadrivalent y Flublok Quadrivalent. (Si no puedes encontrarlas, vacúnate contra la gripe común).

Quién debería vacunarse: A menos que tengas ciertas alergias raras, se recomienda que todos los adultos se vacunen contra la gripe cada año.

Eficacia: Durante la última temporada de gripe, la vacuna tuvo una eficacia de aproximadamente el 54%; entre 2021 y 2022, tuvo una efectividad de alrededor del 36%. Los datos muestran que, en general, las vacunas recomendadas para personas de 65 años en adelante son más potentes que la vacuna contra la gripe común. “En estas poblaciones de mayor edad, funcionan alrededor de un 20% mejor que la vacuna estándar”, comenta Schaffner.

Momento oportuno: Si aún no has recibido la vacuna, hazlo lo antes posible. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pueden pasar unas dos semanas hasta alcanzar la eficacia total.

Un refuerzo de COVID-19

La vacuna COVID-19 se ha actualizado para que se adapte mejor a las principales cepas circulantes del virus.

Quién debería recibirla: Si bien se recomienda una dosis de la vacuna actualizada para cualquier persona de 6 meses o más, “el mayor beneficio es para las personas con mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave con respecto a hospitalizaciones y muertes”, declara el doctor Jeffrey Duchin, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Washington. Eso significa adultos de 65 años o más y personas con afecciones médicas subyacentes o sistemas inmunológicos débiles.

Efectividad: Los datos de refuerzos anteriores sugieren que la protección contra el COVID-19 grave puede inicialmente llegar al 70, 80 o 90%, asegura Schaffner. “Mucho depende de qué tan vigoroso sea tu sistema inmunológico”. Pero esa protección disminuye a lo largo de los meses posteriores a la vacunación.

Momento oportuno: Espera al menos dos meses después de tu último refuerzo de COVID-19 y, si has tenido un caso de COVID-19 recientemente, al menos 3 meses después de que dieras positivo o comenzaron los síntomas.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de noviembre de 2023 de Consumer Reports on Health.

