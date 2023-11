Britney Spears se muestra sin ropa interior y modelando atrevidos atuendos

Mientras muchas famosas hicieron uso de sus redes sociales para publicar fotos y videos en los que aparecen luciendo disfraces y acudiendo a fiestas de Halloween, Britney Spears prefirió no salir de su rutina y, en la comodidad de su casa, presumir su figura en varios atrevidos atuendos. El primero de éstos fue un vestido con amplias aberturas laterales, dejando ver que no llevaba ropa interior (como fondo musical se escucha el tema “Mi gente” de J Balvin, un artista que conoció personalmente el mes pasado).

En otro clip la princesa del pop lució al máximo su espectacular figura al usar un conjunto con adornos brillantes (al fondo se aprecia el tubo en el que practica pole dance). Ella también impactó con un largo vestido negro con muchas transparencias, que cubría lo indispensable.

En todo momento Britney posó muy sonriente, y dejó para el final un vestido rojo con una abertura en una pierna y otra a la altura de su cadera, lo cual permitió apreciar su marcado abdomen. Mientras tanto, ella disfruta del éxito que ha obtenido su libro de memorias The Woman In Me, que salió a la venta el 24 de octubre y que ha generado polémica por sus numerosas revelaciones.

