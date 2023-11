Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 2 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 578,734 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,824,863 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que logró 578,734 me gusta. “ HAPPY HEIDIWEEN So much fun celebrating with PATRÓN EL ALTO and the queen of Halloween herself #PatronPartner #PatronxBeckyG#HeidiHalloween2023”, indicó en su publicación.

2- Natti Natasha: 198,166 Likes

Seguido de Becky G tenemos Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 36,333,301 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 198,166 likes. “En este momento o en cualquier etapa de tu vida, siempre será muy temprano para parar de luchar por tus sueños ”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Gaby Espino: 41,443 Likes

La actriz y presentadora de televisión Gaby Espino (@gabyespino) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 13,744,530 seguidores. En su última publicación, Gaby Espino ha conseguido un total de 41,443 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Llegoooo el dia! Hace unos años lo visualicé y ya hoy es una realidad, mi primera línea de ropa deportiva ya disponible en USA y el mundo entero! Q felicidaddddd!!! Esta colección está inspirada en mujeres como tú y como yo! Imparables, trabajadoras y soñadoras! Mujeres latinas fuertes que se aman y se valoran. Mi esencia está presente en cada una de las prendas y estoy emocionada de verlas a todas usando esta colección! Vayan a verlaaaa ya en http://www.winfitnesswear.com (link directo en mis stories) @winfitnesswear.usa @winropadeportiva” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Maribel Guardia: 30,956 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,138,393 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recogió 30,956 me gusta. “#diademuertos telegramas de amor, honramos tu vida hijo de mi alma, ya decidirá Dios cuando nos volveremos a ver @galeriaseltriunfomx @adrianahuertadesign”, escribió en ella.

5- Francisca : 20,554 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,511,279 followers en Instagram. Sus posteos en (@francisca) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 20,554 likes. “¿Crees que puedes hacer esto? Hoy en nuestro segmento #despiertacontiktok hicimos este reto. Atravesar un globo con aguja sin que se explote. y yoooo…… ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

