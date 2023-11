Exigen justicia por muerte de padre de cuatro menores atropellado por conductor que huyó

A diez días de la trágica muerte de David García Junior, un joven padre de cuatro menores de edad, el autor o la autora del atropellamiento fatal que escapó de la escena en el este de Los Ángeles, no ha sido localizado por las autoridades del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

“Estoy bien enojada. Como uno puede tirar a alguien, matar, sin entregarse. ¡Mira a mis niños! ¡los más pequeños nunca van a conocer a su padre!”, exclama entre lágrimas, Cecilia Jiménez, la viuda de David García Junior.

Su familia abrió una cuenta en el sitio GoFundMe para recabar fondos para sus gastos funerarios.

El martes 24 de octubre alrededor de las siete de la tarde, el conductor de un vehículo arrolló a David cuando sacaba los botes de basura a la calle, afuera de su departamento en el 721 S Downey Road en el este de Los Ángeles, muy cerca de la calle Whittier.

David de 36 años fue llevado de emergencia al Hospital General donde falleció al día siguiente, el 25 de octubre a las siete de la mañana a causa de las heridas sufridas.

David García Junior con su esposa Cecilia y sus cuatro hijos que le sobreviven. (Cortesía Cecilia Jiménez)

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles que levantó el reporte de los hechos, no ha ofrecido a la familia ninguna información que revele la identidad del responsable y pueda conducir a su detención.

“Queremos que el sheriff haga su trabajo. Son muchos días sin saber nada. Es un gran accidente, no fue cualquier cosa. Ya es para que hubieran arrestado al hombre o a la mujer que le causó la muerte a mi esposo ¡Hagan algo! ¡Queremos Justicia!”, exige Cecilia.

A través de las cámaras de seguridad de un vecino pudieron darse cuenta que el auto que causó la muerte a David es un Honda Pilot plateado del año 2003 o 2004.

Aunque sobre el asfalto de la Downey Road se indica que la velocidad máxima es de 35 millas por hora, basta con detenerse unos minutos para observar que los conductores no respetan el límite indicado, y la mayoría circulan a toda marcha, algunos hasta las 60 millas.

Cecilia Jiménez junto a Maritza Fajardo, tía de David García Jr. en el altar levantado en memoria de su difunto esposo. (Araceli Martínez/La Opinión)

“Ya estaba oscuro cuando pasó el accidente. Por eso no hubo testigos que hayan mirado las placas del carro. No sabemos si el chofer lo miró, pero sí venía a alta velocidad y debió sentir que golpeó a alguien, pero no le importó, se fue como si nada hubiera pasado”, dice Aurelia Jiménez, hermana de Cecilia.

Comenta que los choques son frecuentes en Downey Road, desde la entrada de la autopista, de la calle Whittier a la calle Tercera.

“Lamentablemente no hay nada que indique a los automovilistas que deben bajar la velocidad y no hay altos que ayuden a evitar muertes”.

Cecilia dice que los vecinos de la Downey Road siempre han vivido con temor a los vehículos que toman la calle como autopista.

“Ahora es peor, tenemos más miedo. Las autoridades tienen que hacer algo. Poner luces, altos, lo que sea con tal de que nadie más muera en esta calle a causa de un atropellamiento”.

David García Jr. con Cecilia su esposa embarazada de su hijo menor, junto a sus tres hijos más grandes. (Cortesía Cecilia Jiménez)

Quién era David

David llevaba 12 años casado con Cecilia Jiménez con quien procreó cuatro hijos, un niño de 13 años, una niña de diez años, un menor de cinco, y una pequeña de dos años.

Se ganaba la vida como chofer de transporte compartido, Uber y Lyft. “Siempre había sido chofer para la compañía Los Angeles Distribución, pero hace dos años la dejó para ser conductor de Uber y Lyft. Quería dedicar más tiempo a la familia, y estas compañías le permitían hacer sus horarios de trabajo”.

Cecilia describe a su esposo como un hombre lleno de vida, alegre con mucha pasión.

“Le encantaban los deportes. Jugaba fútbol soccer y básquetbol. Era fanático de Los Dodgers y especialmente de Los Lakers. A mi hijo le pusimos Kobe como segundo nombre; y a mi hija más pequeña Gianna, en honor a la hija de Kobe que falleció”.

Construyen altar en lugar donde cayó David García Junior luego de ser arrollado de muerte por un vehículo que se dio a la fuga. (Araceli Martínez/La Opinión)

Cecilia dice que a ella le enamoró el carácter de su esposo.

“Contaba muchos chistes, no paraba de hablar, siempre tenía testimonios y muchas historias que contar”, dice llena de pena.

Y agradece el apoyo que ha recibido de la comunidad y de toda su familia.

“Sin esa ayuda, no sé dónde estaría ahorita”.

Uno de los autos que conducía Uber y Lyft permanece estacionado a un lado del lugar donde David Junior encontró la muerte. Curiosamente el vehículo no sufrió ningún golpe.

A David le sobreviven sus padres David García y Mayra Palacios, cuatro hermanas y un hermano. Un hermano más falleció apenas el 1 de septiembre y lo acababan de sepultar el 2 de octubre.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con la división East LA de CHP al 323-980-4600.