¿Funcionan las hojas de detergente para la ropa tan bien como el detergente líquido?

Consumer Reports probó las hojas de detergente para ropa de marcas como Earth Breeze y Tru Earth para comprobar si el nivel de limpieza coincide con la parte ecológica.

Incluso la marca de hoja de detergente que recibió la mayor calificación en nuestras pruebas, obtuvo una puntuación no satisfactoria cuando se trata de limpiar la mayoría de manchas, desde aceites para el cuerpo hasta sangre y café.

By Keith Flamer

Updated by Justin Krajeski

Cada vez que lavamos la ropa con detergentes líquidos, estamos tirando al drenaje productos químicos, microfibras y grandes cantidades de agua, sin mencionar los pesados contenedores de detergente de plástico que nos cuesta trabajo levantar de los estantes. Los consumidores están buscando alternativas que ahorren agua, energía, reduzcan desechos y minimicen el impacto a la Madre Naturaleza: la más reciente “alternativa” ecológica son las hojas de detergente para lavar la ropa.

En este artículo

¿Cómo se comparan las hojas de detergente para lavar ropa con otros detergentes? • ¿Qué son las hojas de detergente para la ropa? • ¿Las hojas de detergente para la ropa te ahorran dinero? • ¿Funcionan en realidad las hojas de detergente para la ropa? • ¿Deberías probar las hojas de detergente para la ropa?

Las hojas para lavar la ropa son detergentes sin líquido diseñadas como alternativas ecológicas a los detergentes en contenedores cargados de productos químicos que contaminan nuestros ríos, vertederos y, a veces, incluso nuestra ropa. Las hojas de detergente para la ropa también eliminan la necesidad de todos esos contenedores de plástico.

“Por lo general vienen en contenedores de cartón y, debido a que la cantidad de detergente es concentrada y sin agua, el paquete puede ser pequeño”, dice Rich Handel, experto en lavandería de Consumer Reports. “Esto deja una huella ambiental menor que los contenedores de plástico en los que vienen los detergentes líquidos, las cápsulas y los paquetes de detergente”.

Esto no es un beneficio cualquiera, según los datos más recientes de la Agencia de Protección Ambiental, en el 2018 se generaron 14.5 millones de toneladas de envases y contenedores de plástico, lo que representa el 5% de los desperdicios sólidos municipales. Por lo tanto, las hojas de detergente para lavar la ropa pueden reducir la carga tanto de nuestro reciclaje, como del medio ambiente. ¿Pero qué tan bien pueden limpiar tu ropa?

¿Cómo se comparan las hojas de detergente para lavar ropa con otros detergentes?

¿Qué diferencias hay entre los detergentes líquidos, las cápsulas y las hojas para lavar ropa? A continuación, te presentamos una comparación en términos de limpieza, de tres detergentes que obtuvieron las mejores calificaciones por categoría en nuestras pruebas. Para obtener información y detalles adicionales sobre las opciones que recomendamos, así como aquellas que no obtuvieron buenos resultados en nuestras pruebas de lavandería, consulta los mejores y los peores detergentes para ropa de las pruebas de CR y nuestra lista de calificaciones completas.

Hojas de detergente para ropa

Earth Breeze Liquidless Eco Sheets

Detergente líquido

Tide Plus Ultra Stain Release

Detergente en cápsulas/paquetes

Tide Hygienic Clean Heavy Duty 10X Power PODS

¿Qué son las hojas de detergente para la ropa?

Es posible que las conozcas por diferentes nombres: hojas de lavandería, tiras de detergente o cuadros de detergente, entre otros términos. En esencia son lo mismo: hojas de detergente concentrado para la ropa, sin plástico, cuyos ingredientes se mantienen unidos mediante una resina y papel soluble. Producen poca espuma y se disuelven tanto en agua fría como en caliente. También, ocupan menos espacio en el gabinete o estante en tu cuarto de lavado.

Las hojas de detergente tienen nombres amigables con el medio ambiente y generalmente vienen en envases biodegradables. La mayoría afirma que son hipoalergénicas: libres de parabenos, fosfatos, blanqueadores y colorantes. Es posible que no las encuentres entre esos contenedores de colores brillantes en el pasillo de detergentes de tu tienda, pero están ampliamente disponibles en línea, algunos mediante suscripción.

“Las hojas de detergente para lavar ropa son todavía una categoría relativamente nueva, pero el interés por la sostenibilidad, el medio ambiente y los productos biodegradables está aumentando”, dice César Carroll, analista de mercado de CR. “Los consumidores, especialmente la Generación Z y los millennials, buscan alternativas que sean más naturales y produzcan menos desperdicios. Por lo tanto, las marcas están tratando de satisfacer esta necesidad”.

¿Las hojas de detergente para la ropa te ahorran dinero?

Las hojas de detergente para ropa funcionan con todo tipo de lavadoras, incluyendo las de alta eficiencia. Para una carga de tamaño mediano, su costo es similar al de los detergentes líquidos, en cápsulas y en paquetes. Puedes encontrar estas hojas de detergente en cajas que cuestan entre 15 y 20 dólares y que permitirán lavar de 30 a 60 cargas.

Hacer el cambio de un detergente líquido a uno de hojas reducirá el desperdicio de detergente, un error común entre los consumidores. (Nuestras pruebas de detergente constantemente han encontrado que solo se necesitan alrededor de 1.5 onzas de detergente líquido para una carga promedio).

¿Funcionan en realidad las hojas de detergente para la ropa?

CR ha estado probado y calificado detergentes líquidos, cápsulas y paquetes durante mucho tiempo. Por esta razón, nuestros ingenieros recientemente pusieron a prueba las hojas de detergente para ropa de seis marcas: Earth Breeze, Ecos, Ecowise, Kind, Sheets Laundry Club y Tru Earth.

Para las pruebas de detergentes, nuestros ingenieros lavan muestras de tela que están impregnadas con sangre, aceite para el cuerpo, chocolate, café, tierra, pasto y aderezos para ensaladas. Usamos manchas que son extremadamente difíciles de eliminar para poder detectar las diferencias significativas entre los productos. Realizamos el lavado usando una configuración de ciclo normal, con agua fría, centrifugado alto y un nivel de suciedad alto.

Incluso los mejores detergentes no pueden eliminar completamente todas las manchas. Pero en general, las hojas de detergente para la ropa no obtuvieron un buen desempeño, obteniendo puntajes que van desde regulares hasta malos.

“De hecho, como grupo, obtuvieron un rendimiento inferior al de nuestros detergentes líquidos o en cápsulas/paquetes de menor rendimiento”, dice Handel. Y solo una marca de hojas de detergente para ropa obtuvo un rendimiento mejor que regular al limpiar cualquiera de las manchas (Earth Breeze liquidless Eco Sheets obtuvo un rendimiento moderado cuando se trata de limpiar manchas de suciedad).

En comparación, el detergente líquido mejor calificado en nuestras pruebas, Tide Plus Ultra Stain Release, obtuvo una calificación general de 84, con impresionantes calificaciones para limpiar una variedad de manchas, incluyendo aceite de cuerpo, tierra o suciedad y aderezos para ensaladas. La mejor cápsula/paquete en nuestras pruebas, Tide Power-Pods Heavy Duty 10X, recibe una calificación de 75. Por el contrario, Earth Breeze, la marca de hojas de detergente mejor calificada, obtuvo una calificación de 29. Tru Earth Eco Strips, las hojas de detergente con la calificación más baja, recibieron una pésima puntuación general de 11.

También descubrimos que las hojas de detergente para lavar ropa que probamos son especialmente malas para limpiar las manchas de café. Si empiezas tu día con una taza de café, es posible que quieras evitar estas hojas de detergente y mejor prefieras un detergente líquido como Tide Eco-Box Original, el detergente mejor calificado para este tipo de manchas difíciles.

¿Deberías probar las hojas de detergente para la ropa?

Si estás organizando tu hogar en torno a un estilo de vida sostenible y tu ropa no está muy sucia, las hojas de detergente pueden ser una buena opción. Por ejemplo, puedes usar las hojas de detergente para cargas de ropa normales y reservar el detergente tradicional líquido o en cápsulas para una limpieza más profunda, usando una cantidad mínima por carga y aumentando la dosis solo para tus prendas más sucias.

“En la mayoría de los casos, eso es suficiente para lavar la ropa”, afirma Handel. “Los consumidores que están preocupados por el medio ambiente también pueden elegir Tide Eco-Box Original. Viene en una caja de cartón con un pequeño dosificador de plástico y Tide afirma que utiliza un 60% menos de plástico”. Handel también indica que ha notado un ligero cambio ecológico en los contenedores de detergentes en cápsulas/paquetes.

Si te preocupa la presencia de productos químicos nocivos, una opción es el detergente para piel sensible de la marca Sensitive Home, que cuenta con la certificación Safer Choice de la EPA. Se dice que está compuesto en un 96% de ingredientes a base de plantas, es hipoalergénico y está libre de colorantes, fragancias, parabenos y otros químicos que pueden parecer peligrosos. CR no ha probado este producto.

“En general, se recomienda que cualquier persona con piel sensible evite los productos de limpieza que contengan SLS (sulfatos)”, dice Tunde Akinleye, químico de CR. “Las alternativas incluyen productos de limpieza sin sulfatos o que utilizan tensioactivos no iónicos como etoxilato de alquilo o etoxilato de ácidos grasos”.

Los sulfatos son tensioactivos aniónicos que se utilizan en productos de limpieza para eliminar las manchas de forma eficaz. Aunque se consideran seguros para productos de uso doméstico, son conocidos por ser irritantes y pueden causar comezón o sarpullido en personas con piel sensible.

Hasta que las hojas de detergente para lavar ropa mejoren su rendimiento, los consumidores conscientes con el medio ambiente tendrán que seguir presionando a la industria de detergentes para que le hagan frente a los problemas ambientales con mejores empaques y fórmulas de detergentes más efectivos y amigables con el medio ambiente. Hasta que eso pase, se requerirá tener paciencia e ingenio ya que, por ahora, las hojas de detergente para lavar ropa no son la mejor opción.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.