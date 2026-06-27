Venezolana convierte su negocio en DTLA en centro de donaciones para los damnificados por los terremotos

Llena de incertidumbre por no haber podido comunicarse aún con sus padres tras los terremotos consecutivos que ocurrieron el miércoles en Venezuela, Kelly Montano, dueña de Full Arepas en el centro de Los Ángeles, puso manos a la obra y convirtió su restaurante en un centro de donaciones para cualquier persona que quiera entregar artículos de primera necesidad que se enviarán a su país.

“Desde que anuncié que pueden venir a donar y que estamos colaborando con transporte, Olate, quien se ofreció a enviar toda esta ayuda humanitaria, la gente ha respondido muy bien”, dijo Montano, sorprendida al ver cómo la esquina de donaciones empezaba a llenarse. “El teléfono no para de sonar; la gente no para de llegar, preguntar y traer su aporte”.

El jueves subió un video a sus redes sociales para informar a sus seguidores que sus puertas estaban abiertas para quienes quisieran donar, pero también para quienes simplemente quieran estar en comunidad.

Como muchos venezolanos en Estados Unidos, Montano ha vivido ansiedad, preocupación y tristeza tras los terremotos, sobre todo porque aún no ha podido tener comunicación con sus padres.

Esa desesperación la impulsó a tomar acción, pensando en cómo miles más están en su situación.

“Yo estoy completamente incomunicada con mis padres; de hecho, los están buscando en este momento”, dijo Montano, con una tristeza visible en sus ojos. “Tengo familiares buscándolos en uno de los edificios que se derrumbó. Y espero que hoy tenga noticias de ellos”.

“Los vamos a encontrar, vas a ver”, le aseguraba una compañera mientras revisaba su celular a cada momento.

Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el número de víctimas del desastre aumentó a al menos 920 muertos y más de 51,000 desaparecidos. Y hay al menos 3,360 heridos y 172 personas que siguen atrapadas entre los escombros, y al menos 3,000 personas que han perdido sus hogares. Y entre los 1,400 edificios dañados se encuentran 13 hospitales y 25 centros comerciales.

Kelly Montano, dueña de Full Arepas en el centro de Los Ángeles, se toma un momento mientras la comunidad sigue llegando a dejar sus donaciones. Crédito: Janette Villafana

Venezolanos de Los Ángeles se unen para recaudar fondos para poder ayudar a su país y a la gente que está sufriendo tras el terremoto. Crédito: Janette Villafana

Pide donaciones

La joven dice que su restaurante, que ha manejado por un año, ahora es un centro de acopio: un pedacito de Venezuela que intenta hacer todo lo posible por ayudar a sus hermanos. Algunas de las donaciones que buscan son productos de primera necesidad, productos médicos, pañales, gasas, cobijas, guantes, gel antibacterial y todo lo necesario para curar fracturas y heridas.

El viernes, cuando la visitamos, la gente no paraba de llegar con bolsas y cajas llenas de productos. Montano dijo que la esquina de donaciones se ha llenado varias veces desde que se declaró como centro de acopio.

“Hay personas que a lo mejor no creen la magnitud de la situación, pero les aseguro que está grave y necesitamos de su apoyo”, dijo Montano. “Quizá porque ahorita tengo a mis papás bajo los escombros, estoy un poco más enterada de lo grave y triste que está la situación, pero sabemos que está peor de lo que pensamos”.

Una de las personas que acudió al restaurante para donar algunos objetos fue Iris Pérez. Ella dijo que “gracias a Dios” sus padres se encuentran bien y que no estuvieron cerca del epicentro del terremoto. Aun así, dice que el susto sí lo vivieron y se sienten devastados por las ruinas que el terremoto ha dejado.

“Estamos, como muchos venezolanos, con una incertidumbre, con una sensación que no puedo explicar: no poder dormir, llorar a cada rato”, explica Pérez, quien intentaba no llorar. “Ver todo lo que está sucediendo y nomás de pensar en eso se me pone la piel de gallina, no puedo medir la magnitud de todo lo que está sucediendo, pero mi cuerpo lo siente y es algo que no puedo describir con palabras”.

Mientras la gente seguía llegando, algunos se quedaban después de donar para apoyar al negocio, comprando y disfrutando de sus ricas arepas. Muchos de ellos buscan refugio en este pequeño restaurante, donde no solo pueden ayudar a su comunidad, sino también encontrar calidez y consuelo entre otros venezolanos y miembros de la comunidad de Los Ángeles.

Artículos que la gente ha donado incluyen agua, ropa, suministros médicos, linternas y más. Crédito: Janette Villafana

Francisco López, residente de Los Ángeles, llega a Full Arepas, en el centro de la ciudad, para entregar sus donaciones. Crédito: Janette Villafana

Artículos médicos donados el viernes por la mañana. Crédito: Janette Villafana

“Es una desesperación: el sufrimiento es algo que estamos compartiendo todos los venezolanos en este momento”, dijo Maikelis Peña, quien llevó sus donaciones.

“Necesitamos el apoyo de todos los venezolanos que estamos acá en Estados Unidos y en otros países, porque nuestra gente venezolana nos necesita. Estar en Estados Unidos ahorita es una bendición porque podemos organizarnos; no podremos estar ahí, pero podemos aportar desde acá. Imagínate si cada uno de nosotros hiciera esto”, dijo otra persona que acompañaba a Peña. “Los Ángeles está con Venezuela, todas estas personas venezolanas y de diferentes nacionalidades se han sumado a esta gran labor y se los agradecemos mucho”.

La población venezolana en Estados Unidos se ha más que duplicado en los últimos cinco años. Se estima que hay alrededor de 1 millón de venezolanos en el país, y alrededor de 8,000 de ellos viven en Los Ángeles.

“Cualquier granito de arena que nos puedan aportar ayuda”, dijo Peña.

Montano dice que la primera ronda de donaciones se enviará a Venezuela el miércoles de la semana que viene y le pide a la gente que vaya a su local a donar si puede. Explicó que sí piensa mantener las donaciones abiertas y que la comunidad puede mantenerse informada de los artículos que necesita a través de su cuenta de Instagram Instagram.

Ese día, aunque mostraba una sonrisa al atender a sus clientes y ver cómo llegaba la gente, todavía se le notaban en los ojos la preocupación y el dolor que siente por su familia y su país.

“La verdad, me siento bastante agradecida con la comunidad porque se siente de verdad la fuerza de apoyo”, dijo Montano. “Nuestro país ha pasado por mucha tristeza y sabremos que nos vamos a levantar, necesitamos fuerza y necesitamos estar unidos”.

Full Arepas

En negocio y ahora centro de donaciones está en el 312 W 7th St, Los Angeles, CA 90014.