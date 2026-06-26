Bella Hadid sufre una nueva recaída de Lyme y lo cuenta entre lágrimas en Instagram

La modelo Bella Hadid compartió recientemente en sus historias de Instagram un nuevo episodio de su lucha contra la enfermedad de Lyme, afección que padece desde los 14 años y que continúa afectando su calidad de vida.

En una publicación acompañada de una fotografía donde aparece llorando, la joven de 29 años describió los graves síntomas que está experimentando: agotamiento extremo, niebla mental, ansiedad y falta de aliento. “Estaba sin aliento al caminar a la cocina”, escribió con ironía, añadiendo que completar una ducha sin desmayarse fue “un logro enorme”.

Hadid explicó que, pese a dormir 11 horas diarias y seguir todos los protocolos médicos, no ha encontrado alivio. “No he podido sacudirme este brote. Seguí cada protocolo de todos y cada uno de los médicos que he visto. Nada ayuda todavía”, confesó.

El impacto emocional

La modelo también abordó las consecuencias psicológicas de su condición: “Estos episodios me provocan aislamiento severo y depresión, especialmente a lo largo de períodos prolongados”. Con un tono irónico, comentó que sus “últimas dos” células cerebrales “están peleando entre sí”.

Posteriormente, Hadid tranquilizó a sus seguidores: “Sé que suena perturbador, pero esta es mi realidad. Esto es verdaderamente un flujo y reflujo de cada día para mí durante los últimos 15 años”.

Agradeció el apoyo recibido: “Cada día es un nuevo día y mañana espero, si Dios quiere, que sea mejor”.

Bella Hadid a través de sus historias de Instagram. Crédito: Instagram Bella Hadid.

Un historial de hospitalizaciones

Hadid fue diagnosticada con Lyme en 2012, una enfermedad transmitida por picaduras de garrapatas infectadas que también afecta a su madre, Yolanda, y a su hermano, Anwar.

La modelo ha documentado su lucha de forma recurrente. En septiembre de 2025 compartió imágenes desde un hospital con el mensaje: “Lo siento, siempre desaparezco, los quiero”. Esta fue su segunda hospitalización pública, tras la de 2023, en la que describió como “confuso” estar triste y enferma a pesar de tener “las mayores bendiciones, privilegios y oportunidades”.

Su hermana Gigi Hadid le expresó su deseo de que Bella se sintiera “tan fuerte y bien como merece”, mientras que su madre Yolanda la llamó “guerrera del Lyme“.

La modelo también compartió videos de comedia sobre la vida cotidiana con enfermedades crónicas, reflejando el esfuerzo constante por mantener el humor frente a las limitaciones que impone su cuerpo.

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