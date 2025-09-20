¿Por qué la modelo Bella Hadid fue hospitalizada de urgencia?

La supermodelo estadounidense Bella Hadid, de 28 años, preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizada debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Lyme, condición que padece desde hace más de una década.

Recientemente, Bella compartió en sus redes sociales imágenes desde la cama del hospital, conectada a vías intravenosas y con signos visibles de malestar, lo que generó una ola de preocupación y muestras de apoyo por parte de sus fans.

Bella acompaño sus fotos en Instagram con un mensaje breve pero emotivo: “Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero”. Horas después, decidió eliminar la publicación, aunque el impacto ya había sido grande entre sus seguidores.

La madre de Bella, Yolanda Hadid, que también padece la enfermedad, publicó imágenes conmovedoras en las que se muestra a la modelo en un estado muy delicado, conectada a múltiples máquinas y rodeada de medicamentos.

En un mensaje desgarrador, Yolanda defendió a su hija explicó la dureza de vivir con esta condición crónica incurable. “Eres implacable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo una enfermedad crónica incurable”, escribió.

Este episodio pone de manifiesto la lucha constante que Bella Hadid sostiene contra una enfermedad que limita su vida diaria y que ha llevado a una reciente recaída que la obligó a buscar atención médica. Sus fans permanecen atentos y le envían mensajes de ánimo esperando su pronta recuperación.

La enfermedad de Lyme, contraída por la picadura de una garrapata portadora de la bacteria Borrelia burgdorferi, produce síntomas severos como dolores crónicos, parálisis facial y puede afectar varios órganos si no se trata a tiempo.

Bella fue diagnosticada con esta enfermedad en 2013 junto a su hermano, Anwar Hadid, y desde entonces ha enfrentado un duro combate contra los constantes efectos de esta dolencia.

