Yolanda Hadid da una mirada a la desgarradora lucha de su hija Bella contra el Lyme

La ex reina de belleza Yolanda Hadid conmovió a los internautas con su más reciente hazaña en redes sociales: una carta de amor a su hija Bella Hadid en la que habló por primera vez sobre la dura lucha a la que se enfrenta con la enfermedad de Lyme, misma que le fue diagnosticada en 2013.

Por medio de su cuenta de Instagram, la madre de la reconocida modelo colocó un carrusel de imágenes que dio una mirada inédita a los interminables tratamientos no exitosos a los que su hija se ha sometido en búsqueda de una cura para su afección.

“Ver a mi Bella luchar en silencio ha desgarrado la desesperanza más profunda que siento (…) La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo en nuestra lucha contra la enfermedad de Lyme, pero mi propio dolor no se compara con el de ver sufrir a mi bebé“, compartió.

Y es que no podemos olvidar que Yolanda Hadid fue diagnosticada con la misma enfermedad su hija, apenas un año antes, en 2012: “Tras quince años explorando el mundo, sigo decidida a encontrar una cura asequible para todos”, añadió.

La ex estrella de “Real Housewives of Beverly Hills” continuó su mensaje con unas palabras de admiración a su hija Bella por su fortaleza ante los retos que se ha enfrentado como resultado de la enfermedad de Lyme.

“Eres implacable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable (…) Admiro tu valentía y tu disposición para seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos que has enfrentado“, expresó.

Visiblemente afectada por la situación, pero llena de positivismo Yolanda Hadid reiteró: “Estoy muy orgullosa de la luchadora que eres. No estás sola, te prometo que te apoyaré en cada paso del camino, sin importar cuánto tiempo lleve (…) Seguiremos luchando por días mejores, juntas. Eres una sobreviviente…Te quiero mucho, mi guerrera“, finalizó.

