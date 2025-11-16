Bella Hadid revela su lucha contra la “ansiedad médica” por su enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid utilizó -una vez más- sus redes sociales para visibilizar la cruda realidad de vivir con una enfermedad crónica, compartiendo detalles íntimos y conmovedores de su batalla contra la enfermedad de Lyme, que le fue diagnosticada en 2013.

A través de sus Instagram Stories, Hadid, de 28 años, compartió una cita que resonó profundamente con sus seguidores: “Cuando tu enfermedad crónica es crónica y alguien dice ‘siempre tienes algo’, como… sí… se podría decir que la enfermedad es… crónica”. Esta publicación, original del perfil @chronicillnesshumor, refleja la frustración ante la incomprensión que often rodea a las condiciones de salud permanentes.

La también creadora de la fragancia Orebella no se detuvo ahí. Compartió una publicación de la influencer Alexandra Wildeson titulada “La dualidad de la vida con una enfermedad crónica”, a la que añadió: “¡La ansiedad médica es tan real!”.

Con este gesto, Hadid puso sobre la mesa el estrés y el miedo constante que conlleva lidiar con el sistema médico y los tratamientos.

El apoyo de su familia

La lucha de Bella no es en solitario. Su madre, Yolanda Hadid, quien también padece la enfermedad, comentó en la publicación: “❤️ Guerrera contra la enfermedad de Lyme”. Pero el apoyo fue más allá de las palabras. Yolanda dedicó una serie de publicaciones en su propio perfil a su hija, mostrando fotos donde la abraza en la cama del hospital o donde Bella aparece envuelta en toallas húmedas y conectada a una máquina de oxígeno.

“Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio abrió el corazón más profundo de la desesperanza dentro de mí”, confesó Yolanda.

“La discapacidad invisible de la enfermedad de Lyme neurológica crónica es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Pero mi propio dolor no se compara con ver sufrir a mi bebé”.

Yolanda elogió la “valentía” de su hija, destacando que Bella ha “aprendido a existir dentro de la cárcel de [su] propio cerebro paralizado”. Concluyó su emotivo mensaje afirmando que su hija es una “superviviente” que, a pesar de “innumerables contratiempos”, sigue “luchando por días mejores”.

Bella Hadid durante el Victoria’s Secret Fashion Show.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Recientemente, durante el desfile de Victoria’s Secret el mes pasado, los espectadores pudieron intuir su lucha cuando la modeló lució unas imponentes alas de 22 kilos, un esfuerzo físico monumental para alguien que lidia con los debilitantes síntomas de una condición crónica.

