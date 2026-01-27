Bella Hadid y Adan Bañuelos terminan su relación tras dos años juntos

El nombre de la modelo estadounidense Bella Hadid encabeza los titulares luego de darse a conocer que su relación con el jinete Adan Bañuelos ha llegado a su fin tras dos años juntos. ¿Cuál fue el motivo de su separación? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con el portal Entertainment Tonight, la historia de amor entre la estrella de la moda y el jinete mexicano presentó altibajos desde sus inicios en 2023. Y es que una fuente cercana a la pareja la calificó como “tumultuosa”.

A pesar de que los motivos detrás de la separación se mantienen fuera de foco, el medio reportó que actualmente la famosa se enfoca en sanar poniendo toda su energía en el ámbito laboral y con el apoyo de su círculo más cercano.

“Bella todavía está asimilando la ruptura, ya que fue una relación muy seria (…) está haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y distraerse desde su separación“, citó Entertainment Tonight en su publicación.

“Ha estado muy ocupada con el trabajo y pasando tiempo con amigos cercanos“, añadió la fuente cercana a la modelo. Esta iniciativa ha quedado comprobada en las redes sociales de la socialité, pues durante las últimas semanas ha inmortalizado sus viajes con amigos y las mieles del éxito de su proyecto en la pantalla grande “The Beauty”.

Cabe recalcar que los primeros rumores sobre una posible separación de la pareja comenzaron en junio del año pasado. Sin embargo, en ese entonces Adan Bañuelos los desestimó al colocar un emotivo mensaje de cumpleaños a su enamorada con el que dejó ver que todo iba viento en popa.

“Octubre se ha convertido en uno de mis meses favoritos. Es el mes en que Dios te envió. Incluso con todo el caos y la fealdad, él nos dio algo puro y hermoso. Te amo, cariño. Te lo recordaré todos los días“, señaló en ese entonces.

A pesar del revuelo que ha generado la noticia dentro de las plataformas digitales, tanto Bella Hadid como el empresario ecuestre Adan Bañuelos se han mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

Seguir leyendo:

• Bella Hadid revela su lucha contra la “ansiedad médica” por su enfermedad de Lyme

• ¿Por qué la modelo Bella Hadid fue hospitalizada de urgencia?

• Yolanda Hadid da una mirada a la desgarradora lucha de su hija Bella contra el Lyme