Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de noviembre de 2023

Piscis

Piscis, tu intuición está en su punto máximo. Confía en tus corazonadas y sueña a lo grande. Las respuestas a tus preguntas más profundas están dentro de ti. ¡Escucha a tu alma y sigue el camino de tus sueños! Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va habers alguien más vivo o viva que tú que te lo o la quera bajars, así que no bajes la guardia. Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas mucho y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Quien te quiera pagará tu precio quien no que se quite de la puerta y deje pasar a la clientela.

Acuario

Mis visionarios acuarianos, este es el momento de ser tú mismo, sin importar lo que digan los demás. Abraza tu individualidad y comparte tus ideas revolucionarias. El mundo necesita tu creatividad. ¡Sé auténtico! Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga todo lo que la gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas; no consumas alimentos que te engorden porque hay posibilidades de subir de peso, necesitas cerrar ciclos y renovarte por completo llámese amor, físico y vida. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con un amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir en el guayabo. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera.

Capricornio

Capricornio, la disciplina y la determinación te guiarán hacia tus metas. Trabaja duro y no te distraigas con obstáculos menores. La cima de la montaña está más cerca de lo que imaginas. ¡Sigue escalando! Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Vienen días de oportunidad en los dineros pero debes de ser muy inteligente para saber aprovecharlos. Ten presente que tus proyectos son buenos, el problema es que no le pones el empeño que requieren y algunas veces te desesperas pues quieres que todo se dé de manera rápida. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. A medida que pase el tiempo lograrás comprender el por qué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y mensadas y media.

Sagitario

Mis exploradores del zodiaco, este es el momento de ampliar tus horizontes. Viaja, estudia, busca nuevas experiencias. La sabiduría te espera en lugares lejanos. ¡No temas aventurarte hacia lo desconocido! Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tu lo permitas. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que no tienen nada que ofrecerte más que dolores de cabeza. Cuidado con un amor del pasado que retorna en cualquier momento. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge de personas que admiras, una persona que te trata normal jamás logrará ocupar tu corazón, eres muy de que requieres que te consientan, te chiqueen y te suban al mismo cielo con palabras y hechos. Ya no finjas amor, sino lo sientes next, recuerda que tu tiempo vale oro aprovéchalo con quien si te mueve el asunto.

Escorpión

Escorpio, la transformación está en el aire. Deja atrás lo que ya no te sirve y renace como el fénix. Abraza los cambios y libera tu poder interior. ¡Eres más fuerte de lo que crees!

Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quien te de pa el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte. Aprende a mirar a las personas por él cerebro, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. Vienen días de cambios, en este mes de noviembre enfócate en los sueños que han quedado pendientes y que por excusas no has realizado. Un familiar requiere de tu atención pues aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo.

Libra

Queridos libranos, este es el momento de equilibrar tu vida. Encuentra armonía en todas las áreas, desde las relaciones hasta el trabajo. No te olvides de cuidarte a ti mismo. ¡El equilibrio te llevará a la paz interior! Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va hacer sentir de lo mejor. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el chingado dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas pues estas en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo. Si tienes una relación, cuida mucho el tacto que tienes con él o ella pues cambias de humor muy repentinamente y eso destantea a tu pareja, a veces piensa en mandarte a la tiznada pero hay cosas muy positivas y valiosas en ti, en la intimidad logras dejar bien cenada a tu pareja, no necesitas mucho para enamorar a alguien.

Virgo

Mis amados virginianos, la organización es tu mejor amiga en este momento. Planifica, establece metas y sigue tus propósitos. Tu diligencia te llevará al éxito. ¡No dejes que los detalles se te escapen! Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Estas por tomar una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Un amor a distancia podría ser la clave, a veces no necesitas un bulto a tu lado sino saber que alguien existe en la distancia y está contigo, pero ten presente que esas relaciones son muy difíciles y sueles desesperarte rápidamente al no tener al ser amado cómo quisieras. No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo.

Leo

Leo, tu creatividad está en auge. Deja que tu espíritu creativo brille con fuerza. Este es un momento perfecto para mostrar al mundo tus talentos y brillar como la estrella que eres. ¡Nunca subestimes tu poder! No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no Dios le bendiga. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Te va llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. No cambies po quien no lo merece que lo hagas. Una noticia inesperada cambiará tu forma de ver la vida. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja quitándole su libertad. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Vienen muchas oportunidades de crecimiento en lo laboral y en el amor. No temas a enfrentar a la vida pues tienes todas las armas para lograr lo que quieres y deseas, aprende a soltar y dejar ir y luchar por lo que de verdad vale la pena e importa, te pondrás triste por ratos, pero una energía divina te hará salir de esa depresión al punto de darte cuenta lo mal que has vivido.

Cancer

Queridos cangrejitos, tu hogar y tu familia son tu refugio. Dedica tiempo a cultivar esos lazos y a crear un espacio acogedor. La energía en el hogar te dará fuerza y estabilidad. ¡Cuida de ti y de los tuyos! No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos, una vela blanca en este día será la clave para recordarlo. Aguas con caídas y accidentes. Posibilidades de unos arrimones en estos días, necesitas soltar y volver empezar, aléjate de relaciones prohibidas que lejos de beneficiarte solo te hacen perder el tiempo y auto-dañarte. No permitas que otras personas opinen de tu vida si no les has pedido el consejo, mándalos a la tostada. Eres un ser de luz que ha sufrido un chorro en tu pasado pero la vida está dispuesta a pagar con intereses lo que te ha debido, quizás el sufrimiento y las caídas te hicieron mala leche, pero no es tu culpa pues solo te has defendido y has activado un escudo para no ser dañado o dañada.

Géminis

Mis inquietos gemelitos, la comunicación es clave este período. Habla con el corazón y escucha con atención. Las relaciones florecerán si compartes tus pensamientos y sentimientos. Mantén tu mente abierta y la magia sucederá. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres quilos en las próximas fechas. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala a la porra pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar. Cuídate las espaldas pues estarás en la boca de tus amigos debido a chismes que se desatarán por malos entendidos. Ten cuidado con seguir mendigando amor y cariño a quien hoy en día solo te ha brindado dolores de cabeza, desconfianza y falta de atención. En la medida que des recibirás, si te alejas puedes perder el derecho que te correspondía, a veces nos alejamos de las personas esperando que ellas vengan a nosotros y cometemos el grave error de no comunicarnos y no poner las cartas sobre la mesa sobre la situación que nos molesta o no nos parece.

Tauro

Amados tauro, la perseverancia es tu súper poder en este momento. No te rindas, porque el éxito está a la vuelta de la esquina. Aprovecha tu fuerza interior y sigue trabajando en tus objetivos. La recompensa será dulce como miel. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Es momento que te despojes de tanta cosa que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Vienen cambios perros a tu vida, comenzarás a ver la luz en muchos aspectos que te tenían en el hoyo, ya no bufes tanto mejor ignora a las personas que te bufan o te quieren hacer daño eso las hará sentir que no las tomas en cuenta y más les va a doler. Cuida mucho tu forma de actuar ante la persona que te gusta, no digo que cambies tu esencia ni forma de ser, pero a veces los/las pinche asustas bien pinche gacho contándole pedos y problemas que por el momento no deberían de saber.

Aries

Mis intrépidos carneritos, este es el momento de lanzarte a la aventura, ¡sin mirar atrás! Las estrellas te animan a ser valiente y seguir tus impulsos. Si tienes un proyecto en mente, es hora de ponerlo en marcha. ¡Confía en tu intuición y conquista el mundo! Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte mauser. Es momento de cambiar tu forma de pensar y ser más positivo con los acontecimientos que están sucediendo. No te dejes llevar por chismes de vecindad que van estar a la orden del día. Te viene un fin de semana muy pensativa, traes planes en mente de iniciar un negocio, pero nomás no te animas porque dudas que te pueda ir bien, aprende a confiar más en ti y no en lo que las demás personas te dicen. Tus sueños pueden hacerse realidad en la medida en que trabajes en ellos. Si bien es cierto que eres bien trabajador y trabajadora y que tienes muchas metas y sueños que quieres realizar también es cierto que la vida te ha puesto muchos obstáculos y a causa de estas caídas has bajado la guardia y ya no crees ni en personas ni en ti mismo o misma.