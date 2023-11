Las mejores reacciones que dejó el beso de Peso Pluma y Nicki Nicole en pleno concierto

Las paredes del Pepsi Center retumbaron la noche del pasado 2 de noviembre al ritmo de la música de Nicki Nicole, quien piso tierras mexicanas con su gira “ALMA”. Sin embargo, la noche se tornó romántica con la presencia de Peso Pluma luego de poner fin a los rumores y confirmar su relación con un apasionado beso.

Como era de esperarse, este anuncio no tardó en viralizarse en redes sociales luego de que los miles de asistentes al evento optaran por compartir fotografías y videos del inesperado momento. Esto trajo consigo una ola de opiniones divididas que se hicieron presentes en las plataformas digitales.

En el caso de Tik Tok, las reacciones se tornaron agridulces, ya que mientras unos se alegraron por este hecho, otros expresaron su tristeza porque la argentina ya olvidó a su ex pareja, el rapero “Trueno”.

“Me dolió jajaja”, “Se me fue mi amor se me fue y no regreso”, “NOOOOOO ahora como borro este video de mi cabeza”, “Es triste”, “No lo puedo creer, ella es la lluvia del Trueno”, “Entonces es oficial que ya no es la lluvia del trueno” y “Trueno y Nicky eran mejor pareja”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Sin embargo, los fanáticos de Nicki Nicole y Peso Pluma salieron en su defensa y contrarrestaron las críticas con mensajes de cariño y buenos deseos para la parejita del momento.

“Bendita sea ella”, Son mis favoritos”, “Ese es mi Peso Pluma”, “Que hermosos que son”, “Por fiiiin, los amo juntos”, “Se chivea😭🤣pretendo ser sorprendida jaja”, “Hasta yo me emocioné”, “Pues digan lo que digan sí andan de novios” y “Que viva el amor”, se lee en la red, confirmando que son más los internautas que están a favor de esta historia de amor.

El esperado beso surge a solo unas semanas de que Nicki Nicole protagonizara una fuerte polémica debido a las declaraciones que emitió al ser cuestionada sobre su relación con Peso Pluma. En ese entonces negó algo más allá de una amistad y realizó una comparación que la puso en el ojo del huracán.

Los ataques que recibió provocaron que el mexicano saliera a emitir un comunicado en el que pidió un alto a las críticas: “Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

