Lewis Hamilton advierte a Red Bull de cara al Gran Premio de Sao Paulo de la F1: “Estaré atento”

El dominio de Red Bull en este 2023 no ha tenido ningún atenuante y Lewis Hamilton es consciente de ello. Pero el británico de la escudería Mercedes no pierde la esperanza de darle pelea y arrebatarle un poco de protagonismo en la recta final de la temporada de la Fórmula 1.

Para el siete veces campeón de la F1 no es ningún secreto que Max Verstappen, coronado hace casi un mes como campeón y Sergio “Checo” Pérez, quien marcha en el segundo puesto de la clasificación de pilotos van a ser los rivales a vencer para él este fin de semana en el Gran Premio de Sao Paulo.

“Me parece que los Red Bull van a arrasar este fin de semana en Sao Paulo porque el coche (RB19) le ha ido muy bien, pero si no es así, ahí estaré yo atento para plantarles cara”, comentó el británico que viene de conseguir el segundo puesto en el pasado Gran Premio de Ciudad de México.

Lewis Hamilton llegó a las primeras prácticas libres del Gran Premio de Sao Paulo luciendo una chaqueta de la selección brasileña de fútbol. (DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images)

Lewis Hamilton ya ha dado un par de avisos en las dos últimas carreras en las que llegó en el segundo puesto por detrás de Max Verstappen, aunque en la cita de Estados Unidos hace un par de semanas terminó siendo descalificado por irregularidades del auto un día después de la carrera.

Sin embargo, para el británico lo importante ahora en Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, es poder mantener el ritmo que viene mostrando Mercedes que también busca mantener el segundo lugar en la clasificación de Constructores por detrás de la escapada Red Bull.

“Espero que nuestro auto funcione bien acá, como ya lo hizo en Austin, pero nunca se puede predecir. Podría ser un fin de semana malo, o uno bueno, así que vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera posible”, apuntó Hamilton.

Lewis Hamilton al volante de su Mercedes durante la primera sesión de entrenamientos libres de cara al Gran Premio de Sao Paulo de este fin de semana. (Mark Thompson/Getty Images)

Un reto personal aparte

Para Lewis Hamilton estas tres últimas carreras del calendario 2023 de la Fórmula 1 tienen varios significados. Por un lado, el británico quiere asegurar el segundo lugar de su escudería en la clasificación de Constructores y por otro lado busca seguir dándole la pelea al mexicano Sergio “Checo” Pérez por el subcampeonato de la F1.

Pero adicionalmente, para Hamilton representa un reto personal el poder conquistar al menos un Gran Premio en lo que queda de esta temporada y para intentar conseguir ese objetivo le restan todavía tres oportunidades: Brasil, este fin de semana y luego Las Vegas y Abu Dhabi.

“El año pasado me fui con las manos vacías y no pienso repetirlo este año”, comentó Hamilton haciendo referencia a la pasada campaña en la que no logró subirse a lo más alto del podio ni una sola oportunidad. La última vez que el británico logró un primer lugar en una carrera fue en Arabia Saudita en 2021, algo ya muy lejano para el siete veces campeón de la F1.

