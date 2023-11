Ordenan el retorno de mascarillas en California

Cinco condados de California han tomado medidas adicionales para combatir la propagación de enfermedades respiratorias este año. Ante la inminente temporada de gripe y el temor a una “tripledemia” de VRS, gripe y COVID-19, han implementado mandatos de uso de mascarillas en áreas específicas como una medida preventiva.

La noticia reportada por KABC-TV News de Los Ángeles, explica que los condados de Alameda, San Mateo, Contra Costa y Sonoma han establecido la obligación para los miembros del personal de hospitales y consultorios médicos de utilizar mascarillas al interactuar con los pacientes.

Además, el condado de Santa Clara ha impuesto medidas adicionales, requiriendo que tanto los pacientes como los residentes de los hospitales de atención a largo plazo utilicen cubiertas faciales, junto con los proveedores y el personal de atención médica.

La Dra. Sarah Rudman, subdirectora de salud del condado de Santa Clara, explicó la razón detrás de estas medidas, afirmando: “La orden en el condado de Santa Clara exige el uso de mascarillas para todas las personas que ingresan a un centro de atención médica. Y eso se debe a que todos estamos en riesgo durante esta temporada invernal de virus. Todos debemos desempeñar un papel para protegernos a nosotros mismos y protegernos unos a otros”.

Refuerzo de las vacunas

Estas medidas se suman a las recomendaciones sobre el uso de mascarillas implementadas en otros condados de California, como Los Ángeles, Orange y Ventura. En el condado de Los Ángeles, actualmente se exige que todos los trabajadores de la salud que no hayan recibido el refuerzo de la vacuna COVID-19 utilicen mascarillas al interactuar con pacientes.

Por su parte, el condado de San Bernardino “recomienda encarecidamente” que las personas usen mascarillas en entornos públicos interiores en todo momento.

La Dra. Karen Smith, funcionaria de salud interina del condado de Sonoma, destacó que ha habido un “increíble retroceso” contra intentos anteriores de exigir mascarillas en la región. Sin embargo, los partidarios de la norma argumentan que estas medidas son necesarias para prevenir una propagación descontrolada de enfermedades respiratorias, especialmente en el contexto de la temporada invernal y la coexistencia de varios virus.

En este sentido, un trabajador de un hospital de California, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su apoyo a los mandatos de uso de mascarillas. “Ya lo hemos superado”, declaró a KTVU-TV News en Oakland, California. “Nuestros pacientes todavía no sabemos si vienen con [COVID-19], pero eso no me asusta”.

Los mandatos de uso de mascarillas en estos condados se mantendrán vigentes hasta al menos marzo de 2024, según el informe de KABC. A medida que avanza la temporada de gripe y la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia de COVID-19, las autoridades de salud de California están tomando medidas para garantizar la seguridad de los residentes y el personal médico en sus instalaciones de atención médica.

