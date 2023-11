¿Por qué se prohíbe el colorante rojo número 3 en los cosméticos, pero se permite en los alimentos?

Los defensores de la seguridad alimentaria solicitaron recientemente a la FDA que se prohibiera, décadas después de que unos estudios descubrieran que altas dosis de este colorante artificial podían provocar cáncer en ratas. Esto es lo que hay saber.

Los productos alimenticios aún pueden contener colorante rojo número. 3.

By Lauren Kirchner

Hace más de 30 años, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) comunicó a la industria cosmética que no podía seguir utilizando un colorante artificial llamado FD&C rojo número. 3, también conocido como colorante rojo número 3 y tinte rojo 3. Esto se debió a que se había descubierto que altas dosis de este colorante provocaban cáncer en animales.

En ese momento, sin embargo, el mismo ingrediente seguía estando autorizado para su uso en alimentos, como lo había estado desde 1907. Y sigue estando permitido hasta el día de hoy. Se utiliza en miles de productos alimenticios, incluidos dulces y bebidas, así como en medicamentos que toman niños y adultos, a veces a diario.

El mes pasado, el Center for Science in the Public Interest (CSPI), un grupo de vigilancia de la salud y la alimentación envió una petición a la FDA instando a la agencia a prohibir el colorante rojo número 3 en alimentos, suplementos dietéticos y medicamentos ingeridos. Consumer Reports la firmó, junto con otros 20 grupos de defensa y tres particulares.

A continuación, algunos antecedentes de este peligroso colorante, y la extraña razón por la que seguimos comiendo y bebiendo el colorante rojo número 3.

¿Qué es el colorante rojo número 3 y por qué es tan preocupante?

La eritosina, que en algunas listas de ingredientes aparece como FD&C rojo número 3, es un colorante sintético derivado del petróleo que confiere a los alimentos y bebidas un color rojo cereza brillante. Desde hace décadas, la FDA tiene constancia de múltiples estudios que demuestran que puede provocar cáncer en animales. Según los estudios, las ratas de laboratorio alimentadas con altas dosis de colorante durante largos periodos desarrollaron tumores en la tiroides.

La Asociación Internacional de Fabricantes de Colorantes (AIMC), un grupo de la industria, sostiene que el colorante rojo número 3 es seguro en los niveles que la gente suele consumir y que los estudios en humanos son más relevantes que los estudios en ratas de laboratorio (como los que llevaron a la FDA a prohibirlo en cosméticos). El grupo ha declarado que los hallazgos que asocian al tinte con problemas de comportamiento están “basados en pruebas insuficientes”. En un correo electrónico a CR, Meredith Huddle, directora de comunicaciones de la AIMC, también dijo que un estudio de 1987 descubrió que incluso altas dosis del colorante rojo número 3 no tienen “ningún efecto” en los humanos porque “se absorbe mal”.

Pero numerosas investigaciones sugieren lo contrario. Por ejemplo, varios estudios han relacionado algunos colorantes alimentarios artificiales, como el colorante rojo número 3, con la hiperactividad y otros efectos neuroconductuales en los niños. En estudios doble ciegos se controlaron sus dietas durante varias semanas seguidas, primero sin ningún colorante aditivo artificial y luego con ellos, en diferentes dosis. No todos los niños se vieron afectados de forma perceptible, pero los que parecían ser más sensibles a los colorantes mostraron más falta de atención, hiperactividad e inquietud incluso con una pequeña cantidad, solo 1 mg al día, que cuando llevaban dietas sin colorantes.

¿Qué alimentos y medicamentos contienen colorante rojo número 3?

¡Muchos! Según una búsqueda en la base de datos de alimentos del Grupo de Trabajo Ambiental, hay más de 2,900 productos alimenticios que lo contienen. Está presente en muchos dulces con sabores y colores artificiales, y en algunas gomitas, caramelos de menta y de maíz. Ten cuidado con él, sobre todo alrededor del día de San Valentín. Puede ser un ingrediente de esos icónicos caramelos de corazón con frases en ellos fabricados por Spangles, Brach’s y otras empresas.

Y también está presente en muchos otros alimentos y bebidas. Algunas cosas que lo contienen pueden no sorprender, como los sabores de fresa de Nesquik, Pediasure, Ensure y Yoo-hoo. Pero también hay otros que no te esperas, como el arroz con azafrán de Vigo, los aros de cebolla Wise y el tocino vegetariano de Morningstar Farms.

También aparece en algunos medicamentos y suplementos, como jarabes para la tos y gomitas de vitaminas. Resulta irónico que, dada su posible relación con la falta de atención y la hiperactividad en los niños, el colorante rojo número 3 sea un ingrediente inactivo del Vyvanse, un medicamento que se suele recetar para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

¿A quién puede afectar más el colorante rojo número 3?

Expertos y defensores de la seguridad alimentaria afirman que, aunque es probable que plantee riesgos para personas de todas las edades, los niños pequeños pueden ser los más vulnerables. “Los niños pequeños son los más afectados debido a su pequeño peso corporal y porque están expuestos a muchos más de estos colorantes en los alimentos”, dice la doctora Tasha Stoiber, científico principal del Grupo de Trabajo Ambiental.

Esto es preocupante porque muchos de los alimentos y medicamentos que lo contienen se comercializan activamente, y son consumidos activamente, por niños pequeños. Según las estimaciones de la FDA, los niños estadounidenses de entre 2 y 5 años consumen el doble de tinte rojo número 3 que la población general en términos de peso corporal.

Stoiber afirma que incluso pequeñas cantidades del colorante pueden sumarse y suponer un riesgo para los niños. “No es inconcebible que comas unas cuantas raciones de algo y llegues a la cantidad que se ha demostrado que tiene estos efectos en estudios con humanos”, dice.

¿Cómo puedes tú y tu familia evitar el colorante rojo número 3?

Aquí hay una buena noticia: la FDA exige a los fabricantes que incluyan el colorante rojo número 3 como un ingrediente en la etiqueta de los alimentos. Así que, si vas a comprar caramelos, siempre puedes buscar este colorante en la lista de ingredientes (“FD&C Rojo número 3) para saber qué productos debes evitar. Los caramelos de colores vivos y sabor afrutado suelen llevar este colorante con más frecuencia que otros tipos de caramelos.

También figurará en la lista de “ingredientes inactivos” del frasco del medicamento, o puedes buscar versiones “sin colorantes” de algunos medicamentos.

¿Por qué se permite el colorante rojo número 3 en los alimentos y no en los cosméticos?

La respuesta corta: burocracia, al parecer. Como dice la reciente petición a la FDA: “No hay justificación científica ni de salud pública para permitir el uso del colorante FD&C rojo número 3 en los alimentos mientras se prohíbe en cosméticos y medicamentos de aplicación externa”.

En cambio, es en gran medida el resultado de complicados procesos internos de la FDA. La lista de colorantes aditivos que la agencia permite en alimentos, suplementos y medicamentos ingeridos (como pastillas y fármacos líquidos) es distinta de la lista de cosméticos y fármacos aplicados (como lociones con receta). Eso significa que la FDA ha tenido que tomar decisiones sobre la seguridad de cada tipo de uso en momentos distintos.

La agencia aprobó el uso del colorante rojo número 3 en alimentos y suplementos antes de aprobar su uso en cosméticos. Cuando la FDA tuvo que tomar una decisión sobre la aprobación permanente de su uso en cosméticos, en 1990, disponía de pruebas suficientes de estudios científicos que demostraban que provocaba cáncer en ratas de laboratorio. Así que la FDA prohibió el colorante rojo número 3 en todos los cosméticos. Pero en ese momento, el color ya estaba en una lista de alimentos aprobados permanentemente.

¿Qué ocurrió entonces? En su momento, la FDA dijo que “tomaría medidas” para prohibirlo también en los alimentos, pero luego no lo hizo. Cuando CR pidió a la agencia que explicara su falta de acción en 32 años, los funcionarios no respondieron directamente, pero escribieron: “La FDA evalúa y aprueba los aditivos de color para ciertos usos, basándose en la ciencia más actualizada disponible en ese momento. Tras nuestra evaluación inicial, nuestros científicos siguen revisando la nueva información pertinente para determinar si existen dudas sobre la seguridad y si el uso de dicha sustancia ya no es seguro según la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos”.

“Independientemente de la razón por la que se ha tardado tanto, es absurdo que se haya tardado tanto”, dice el doctor Thomas Galligan, científico principal de aditivos alimentarios y suplementos en el CSPI y uno de los autores de la petición del grupo a la FDA. “En 32 años, hay millones y millones de niños que han estado expuestos a esta sustancia química sin necesidad de estarlo”.

¿También son malos para la salud otros tipos de colorantes artificiales presentes en alimentos y medicamentos?

La petición actual a la FDA se centra en el colorante rojo número 3 porque hay muchas pruebas de su nocividad y porque la propia FDA ya ha determinado que es cancerígeno. Pero los expertos en seguridad alimentaria también están preocupados por otros colorantes artificiales. Por ejemplo, los estudios sobre la exposición de los niños al FD&C rojo número 40, FD&C amarillo número 5 y FD&C amarillo número 6 (PDF) han demostrado efectos similares sobre el comportamiento neurológico.

En general, recomendaríamos omitir todos esos [colorantes artificiales], debido a sus impactos en los niños más pequeños”, dice Stoiber, del EWG.

¿Qué creen los expertos en seguridad alimentaria que debe ocurrir ahora?

La petición a la FDA insta a la agencia a retirar inmediatamente el colorante rojo número 3 de su lista de ingredientes aprobados. Cuando se le pidió que comentara cómo podría responder, un portavoz dijo que la agencia no hace comentarios sobre peticiones pendientes.

Expertos y defensores de la seguridad alimentaria sostienen que simplemente están resucitando una determinación que la propia agencia tomó sobre este ingrediente hace mucho tiempo.

“Esta petición les pide que por fin se pongan a hacer lo que dijeron que iban a hacer hace 32 años, y prohíban el rojo 3 en los alimentos y en los medicamentos y suplementos ingeridos”, afirma Galligan. “En nuestra opinión, este es un caso muy abierto y cerrado”.

Nota del editor: Este artículo, publicado originalmente el 14 de noviembre de 2022, se ha actualizado para eliminar los vasos de fruta Dole de los alimentos con colorante rojo número 3 después de que la empresa informara a CR que había eliminado el ingrediente del producto a partir de marzo de 2023.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.