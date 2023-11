Deontay Wilder confirma negociaciones con Andy Ruiz para una gran pelea a inicios de 2024

Deontay Wilder confirmó que están nuevamente en conversaciones con el equipo de Andy Ruiz para poder concretar un enfrentamiento entre ambos para inicios del 2024, luego de que el mexoamericano se realizara una cirugía en el brazo derecho.

En declaraciones a Blue Blood Sports TV, Wilder comentó que la pelea con Ruiz no estaba perdida todavía y que después de que ambos equipos se disculparan comenzaron otra vez las negociaciones para ver si esta vez llegan a un acuerdo.

“Esa pelea no está perdida… Estos tipos me ponen de los nervios, pero todavía estamos en conversaciones, hombre. Volvemos a las conversaciones. Hubo muchas disculpas y cosas así, pero fue bien recibido. Veremos que pasa”, dijo.

Andy Ruiz ha estado pidiendo una pelea con Deontay Wilder, pero quieren que le paguen lo justo. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. Según el padre y manejador de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

Este inconveniente ha hecho imposible que ambas partes logren alcanzar un acuerdo y condujo al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a cancelar la pelea como eliminatoria final para enfrentar al campeón Tyson Fury, quien ahora medirá fuerzas con Oleksandr Usyk posiblemente en febrero.

Como la pelea con The Destroyer no se ha terminado de materializar, aunque el mexoamericano sigue interesado, Wilder comenzó a negociar una pelea con Anthony Joshua en Arabia Saudita a principios del 2024, pero tampoco llegaron a un trato porque, según Malik Scott, el británico no está realmente interesado en este enfrentamiento y ahora aspira a un duelo con Francis Ngannou.

Ahora nuevamente, Deontay Wilder y Andy Ruiz intentarán ponerse de acuerdo para concretar el esperado regreso de ambos al ring en una interesante pelea que podría definir al retador del próximo campeón indiscutido de peso pesado.

Deontay Wilder quiere volver a la acción, pero se le ha hecho difícil conseguir un oponente. Foto: Al Bello/Getty Images.

Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, ahora tendrá que esperar hasta el 2024 para intentar conseguir un nuevo oponente y concretar su esperado regreso al ring. El mexoamericano, también conocido con The Destroyer, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

