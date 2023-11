Erik Lira habló de la situación del Cruz Azul: “Es un momento de doloroso, un fracaso total”

El equipo del Cruz Azul ha tenido un Torneo Apertura 2023 para el olvido y varios de sus jugadores han tenido un nivel muy por debajo de lo esperado, eso ha causado que los fanáticos abucheen a varios futbolistas.

El mediocampista del club mexicano Erik Lira no se pudo contener y comentó como es el presente de la máquina cementera.

En estos momentos el Cruz Azul tiene 17 puntos acumulados y eso los ubica en la posición número 16 del campeonato y necesitan un milagro para poder clasidicar al Play-In del Apertura 2023. Los azules no dependen de sí mismos, necesitan que se den otros resultados primero.

“Es un momento muy doloroso para todos, no solo jugadores, creo que trabajadores, todos los que estamos y venimos diario al club, porque es un fracaso total. Pienso que vengo representando a todo el club, como dices, no hay palabras, no hay discursos, no hay nada. Le ponemos el pecho a las balas. Es un fracaso total”, comentó el mediocampista.

💥🎙️ "Es un momento de MIERDA".



Erik Lira pic.twitter.com/bOfFfMMMdo — PressPort (@PressPortmx) November 9, 2023

Lira agregó que él y los demás jugadores tratarán el domingo de mejorar el juego “por la gente que está siempre”. Aseguró que los fanáticos y los trabajadores del club siempre tratan de darles lo mejor.

“No hay ningún pretexto, es un fracaso, no hay otra palabra. Lo mismo va a ser de, vamos a ganar, trataremos de salir a dejarlo todo, por lo que repito, por la gente que siempre está ahí, por la afición”, dijo.

El jugador del Cruz Azul comentó que todos en la institución se mantuvieron atentos a la resolución del TAS en el caso de Puebla y Tijuana. También aseguró que fue un golpe que ellos no esperaban.

“Rescatar que todos venimos todos los días, y para todos es complicado venir, y para todos es complicado también por nuestras familias que siempre están, y que a veces las familias quieren salir a comer, quieren hacer cosas, pero como repito yo, es un momento de mierda la verdad, que no sé si hay algo que se rescate”, confesó el jugador.

Otras de las cosas que dijo el jugador es que es muy doloroso y complicado llegar a la última fecha dependiendo de muchos resultados y que eso no está bien.

“Obviamente que era complicado, que podía pasar, pero también sabemos que teníamos que ganar, puede ser que se juntaran todos los resultados y no ganábamos, también podía pasar, estamos conscientes de eso, pero como repito, doloroso”, comentó Lira.

