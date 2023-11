Thalía y el interesante look que generó opiniones divididas en redes sociales

Thalía nunca falla en dar de qué hablar en redes sociales gracias a sus extravagantes modelitos, aquellos con los que demuestra que no le tiene miedo a experimentar con la moda, mucho menos al “qué dirán”.

Prueba de ello es su más reciente publicación en Instagram, donde dio un vistazo al look que portó para una de sus facetas más especiales la de empresaria. “Boss mode”, escribió la famosa para acompañar el carrusel de imágenes que generó opiniones divididas entre su comunidad digital.

¿La razón? Las interesantes piezas con las que creó el comentado modelito. Hablamos de un traje sastre en color gris que acompañó con una blusa estampada en rojo y azul marino. Un bolso de Louis Vuitton y sombrero de copa alta y ala estilo gorra fueron los encargados de elevarlo al siguiente nivel.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la famosa. Y es que si bien para algunos fue un muy buen look, para otros se trató de un gran desacierto que no tardaron en apuntar a través de la sección de comentarios.

“No entiendo porque tú y Marta Debayle, teniendo su marca, se ponen el monogramas de alguien más? No me imagino a Donatella llevando un CH en el pecho…”, escribió un usuario bajo el controversial post. “En qué tianguis comprará la Thalía; se ven de buena calidad los trapos esos”, apuntó un segundo internauta.

No pasó mucho tiempo antes de que los fanáticos de la cantante salieran a su rescate para poner un alto a los detractores. En su caso lo hicieron por medio de piropos que terminaron por volverla tendencia en redes sociales.

“Siempre muy elegante, mi reina luce hermosa en todos los estilos”, “No importa lo que te ponga sabe lucir con clase y elegancia”, “Una bellezuraaaaa!!! Reina de la belleza!!!”, “La reina”, “Amo tu estilo” y “Hermosa como siempre Thalía”, son algunos de los mensajes que recibió.

