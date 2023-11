Chris Christie viajará a Israel pese a las recomendaciones del Pentágono de no hacerlo

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Pentágono de evitar viajar a Israel en estos momentos, Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana de cara a las primarias, anunció que este fin de semana se desplazará a Tel-Aviv en respuesta a una invitación que le extendió el gobierno de la nación judía.

La semana pasada, mediante un memorándum, Lloyd Austin, secretario de Defensa, les anunció a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses sobre una restricción de viajar a Israel mientras continúe la invasión en Gaza.

Dicha restricción se pondría a consideración de la mayoría de políticos quienes, en caso de pasarla por alto, asumirían la responsabilidad de lo que pudiera sucederles.

“Israel no dispondrá de apoyo para las visitas de delegaciones del Congreso durante este período, y no se pondrá a disposición ningún apoyo del Departamento de Defensa para viajes del Congreso a Israel sin mi aprobación”, señala parte del documento confirmado por un funcionario del Departamento de Defensa al periódico The Hill.

No obstante, la medida pasó desapercibida por Chris Christie quien pretende reunirse con algunas familias de personas secuestradas por el grupo islámico Hamás y con funcionarios del gobierno israelí.

La campaña de Chris Christie por alcanzar la candidatura republicana no marcha como se esperaba. (Joe Raedle / Getty Images)

Al respecto, el también exgobernador de New Jersey le dio a conocer un grupo de periodistas que el gobierno israelí se acercó la semana pasada para invitarlo a visitar su nación.

“Dijeron que apreciaban las cosas que estaba diciendo y la postura que estaba adoptando y que, si estaba interesado en venir, podrían darme la bienvenida y tomé la decisión de viajar”, expresó.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el republicano de 61 reconoció que en este momento no es posible alcanzar una solución al conflicto bélico que se desarrolla en Gaza.

“Creo que no puede haber ninguna discusión en este momento sobre una solución de dos Estados hasta que se disponga de la capacidad de Hamás para poder lanzar ese tipo de ataque terrorista nuevamente”, indicó.

De esta manera, se espera que la semana entrante, luego de haber visitado Israel, Christie organice una conferencia en el Instituto Hudson donde hablara sobre política exterior.

Sigue leyendo:

* Chris Christie predice que en marzo Trump estará en un tribunal y fuera de su campaña electoral

* Chris Christie promete salir a la calle para confrontar cara a cara a Donald Trump

* Chris Christie estalla en contra de Donald Trump por sugerir el fin de los debates entre republicanos