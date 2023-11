Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de noviembre de 2023

Piscis

Piscis, estás en sintonía con tus emociones como un pez en el agua. Usa esa intuición para conectar con los demás a un nivel más profundo. Tu gran virtud es la empatía. Déjate de pensamientos tontos y mejor ponte las pilas para lograr ser feliz a tu manera, el día en que aprendas a vivir en soledad llegará la persona correcta a tu vida y te darás cuenta lo equivocado o equivocada que habías estado todo este tiempo. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Cuida más tus relaciones amistosas pues en ellas hay personas muy valiosas para ti pero también encontrarás un friego de amistades que no te sirven ni para ir a incomodar a la gestora de sus días. Tu manera de ver la vida te va ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte. Si la persona que te gusta no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti, mejor aprovecha ese tiempo en ti que el amor ha de llegar cuando menos lo esperes. No pienses que el amor no se hizo para ti, que no te haya ido bien en ese terreno no significa que siempre vaya a ser así o que tu vida estará llena de soledad y carencia de cariño.

Acuario

Acuario, eres un verdadero visionario. Tus ideas son como chispas de genialidad. Comparte tus pensamientos revolucionarios con el mundo y prepárate para sorprender a todos. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. El perdón será la clave de tu paz interior en estos días, si fuiste dañado o dañada cierra ese capítulo de tu vida y ve la vida de manera distinta, en tus manos está perdonar, quizás no logres olvidar pero eso te servirá para no volver a caer ni ser blanco de gente tonta que busca solo dañarte y aprovecharte de tu buena voluntad. Bájele a los celos, desconfianza y orgullo pues solo te amargas tu solo. No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. Tu familia podría necesitarte en próximas fechas más que nunca, no la descuides tanto recuerda que es lo más bueno que en estos momentos tienes. Cambios importantes se aproximan, una amistad necesitará más que nunca de ti debido a posible rompimiento de relación. Tu orgullo siempre será tu principal problema, en la medida en que sigas guardando rencores será en la medida en que te quedes bien pinche atascado o atascada y no logres avanzar.

Capricornio

Capricornio, tu ambición está en su punto máximo. Es hora de poner en marcha esos proyectos que has estado posponiendo. No te detengas hasta alcanzar la cima. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído, quizás sea el clima. Tu desconfianza podría meterte en problemas pues podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti. Amistad se enfermará en estos días, no será nada de gravedad. Te enteras de una verdad oculta que te pondrá muy de malas puede ser en el área de la familia o relación. Si tienes pareja busca la manera de fortificar más la relación, no pretendas cambiar a quien está a tu lado o te arriesgas a que también te cambie y te haga perder tu esencia. En estos días te notarás algo cansado o cansada, recordarás muchas cosas del pasado y no lograr concebir lo que sucede, no sabrás que decisión tomar y qué camino recorrer para salir a flote de todo eso que te ha hecho perder la paciencia y la esperanza.

Sagitario

Sagitario, estás listo/a para la aventura, como un explorador en busca de tesoros. No te limites a la rutina diaria; sal y descubre cosas nuevas. ¡El mundo es tu ostra! Vienen nuevos amores en camino pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada, persona de piel blanca te va traer algunos problemas debido a envidias. Ten cuidado con caídas y goles que estarán a la orden del día. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado, la soledad ya no te preocupa pero te podría traer problemas de depresiones. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, solo quiere cama ay caricia, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Deja de mendigar cariño o amor y ponte las pilas para hacer una vida feliz con tu yo, no necesitas a un bulto a tu lado para poder realizarte y cumplir tus metas y sueños.

Escorpio

Escorpio, estás en modo detective este periodo. Tu intuición está en su punto máximo, así que úsala para resolver misterios y tomar decisiones inteligentes. Amores nuevos en estos días, llegarán por medio de una red social o amistades, ten mucho cuidado podrías caer con la persona incorrecta. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti; no hagas promesas cuando estas feliz pues esas son las que por lo regular no cumples. No desconfíes de la persona a quien pretendes pues ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo. En los dineros vienen muchos cambios positivos los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Si tienes una relación ten cuidado con las amistades de tu pareja pues son muy de calzón flojo y le andan echando los perros y a tu pareja no le son indiferentes sobre todo si tiene o maneja alguna red social. No caigas ya de nuevo en tonterías y fregaderas y ponte las pilas para ir tras tus metas. Si una relación tiene que ocultarse aléjate de ella pues no se espera nada bueno. No siempre tendrás la oportunidad de rectificar errores así que si cometiste un error y dañaste alguien en tu familia estas es el mejor momento de pedir disculpas y dar el primer paso.

Libra

Libra, estás buscando el equilibrio como si fueras una bailarina en una cuerda floja. Cuida de tus relaciones y no tengas miedo de tomar decisiones difíciles para mantener ese equilibrio. Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y afectarte la existencia. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia donde quieres llegar en esta vida. Aprende a valorarte y amarte un chorro y no permitas que otras personas te dañen o abusen de tus sentimientos y buen corazón. Cuando te lo propones sueles ser bien hijo e hija de la tostada pero hay momentos en que de atontas y te dejas manipular e influenciar por otras personas. Ten cuidado con tus proyectos y planes, te anda rondando un friegos de gente envidiosas que con sus malas vibras te van a salar hasta la vida, dejate ya de fregaderas, no sufras por quien solo te daña, cuando hay amor no hay traiciones, ni escenas tontas, no hay duda, no hay mentiras.

Virgo

Virgo, tu perfeccionismo está en su punto máximo, pero no te vuelvas loca. A veces, la perfección puede ser el enemigo del progreso. Relájate y disfruta del proceso. Ten presente que enredarte en relaciones prohibidas solo te expondrá a dañarte pues lejos de tener un lugar importante de la vida de la otra persona solo te va tocar ser el postre o plato de segunda mesa y cuando ya no sirvas te mandarán a la fregada. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor este fin de semana que ni tú te vas aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho que son innecesarios. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas.

Leo

Tu confianza está por las nubes, y la gente no puede evitar ser atraída por tu luz. Usa tu carisma para alcanzar tus objetivos. Es momento de iniciar de cero, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tu, hazlo a tu manera, no des explicaciones, solo vive y disfruta al 100, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate mucho que nadie lo va hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas. No permitan que una relación se vaya al chorizo por culpa de terceras personas o por caer en la rutina, aprendan a confiar de tu pareja y a devolver amor y no solo bufar porque falta una cosa u otra, todas las personas aman y quieren distinto y que tu pareja no te muestre su amor de la manera en que tu se lo muestras a él o ella no significa que no te quiera con todas sus fuerzas.

Cancer

Cáncer, estarás emocional como las aguas de un río en pleno deshielo. No te preocupes, abraza esas emociones, pero no dejes que te arrastren. Mantén los pies en la tierra. Cuida mucho tu imagen pues podrían estar hablando de ti, hay ciertas actitudes tuyas que dejan mucho que desear, si bien es cierto que te debe de valer dichos comentarios también es cierto que no debes de perderte en tu camino. Se visualiza un problema familiar que los va poner muy de malas y bien estresados, aprendan a resolver los problemas en familia y que esos problemas no sobrepasen las 4 paredes de su casa. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede medita un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado; no vale la pena perder el tiempo con quien no cree ni confía en ti, pon en una balanza los momentos buenos y malos y ahí sabrás qué es lo que pesa más. Ten cuidado con quien te estarás relacionando en los próximos días pues estarás expuesto o expuesta a que te metan en problemas a causa de malos entendidos. No permitas que otras personas opinen de la manera en que tienes que vivir tu vida, tu eres el o la única responsable de tu vida y solo tu sabrás qué te conviene y que no

Géminis

Géminis, tu mente está más aguda que una navaja este periodo. Es el momento perfecto para comunicarte y socializar. No dejes que esa lengua afilada te meta en problemas, ¡utilízala sabiamente! Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles que deberían de ser los más importantes para ti. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso, se muy persuasivo e identifica a tus enemigos. Gente tonta y mitotera no debe de arruinar tus días, ten cuidado en quien confías pues no a todos pues llamar amigos. Te buscarán para pedirte sexo o encamarte en estos días, ten cuidado a quien le aflojas y a quien le das entrada en tu vida pues podrías estar metido en chismes y situaciones complicadas que arruinarían tu reputación.

Tauro

Tauro, eres terco como una mula, y de momento no será diferente. Pero, ¿sabes qué? Esa terquedad puede servirte bien en esta etapa. Si te mantienes firme en tus objetivos, verás resultados asombrosos. Una nueva amistad va llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo, el amor ha de llegar en el momento correcto ni antes ni después. No tengas miedo a recorrer nuevos caminos y a nuevas oportunidades pues ahí está la opción que te puede hacer cambiar de parecer y centrar tu vida en la felicidad. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Recuerdan que no eres perra de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes, no es momento de que te guardes nada pues podría transformarse en una bomba de tiempo. Vienen cambios muy perros a tu vida y te va doler y costar trabajo aceptarlos, aprende a valorar a las personas que tienes a tu lado antes que la vida te las quite y te arrepientas de no haber hecho cosas que siempre tuviste en mente y que por falta de tiempo o por atender a quien nunca hizo nada por ti dejaste ir.

Aries

Ariano, ¡agárrate los pantalones! Seguro te sientes como un toro desbocado, ¡pero cuidado! No vayas a chocar contra un muro. Enfoca esa energía en algo productivo y verás cómo conquistas el mundo. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas, date la oportunidad de iniciar de cero en todas las etapas de tu vida, especialmente la del amor. Tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado pero no haz logrado encontrar alguien a tu medida que logre dar en la misma intensidad el cariño o amor que ofreces. Ten cuidado con amistades las cuales están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer, se más positivo, cree más en ti y en tu capacidad de obtener lo que quieras y lo conseguirás. En la medida que confíes en lo que puedes lograr será en la medida en lo logres, estarás algo triste en estos días o desganad@, mucho trabajo en puerta y mentalidades tontas que no te dejan tranquilo o tranquila. Se visualiza un terreno perrisimo en el ambiente de los dineros, comenzarás a recuperarte de tu economía y te está por llegar un dinero que te va ayudar mucho a pagar cuentas pendientes.