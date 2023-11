Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de noviembre de 2023

Piscis

¡Mis soñadores sensibles! Este periodo es como un sueño mágico. Deja que tu intuición te guíe como una brújula celestial. No te preocupes por los detalles, confía en el fluir de la vida. ¡Sigue nadando, mi pez dorado! Cambios importantes muy perros, se te va quitar toda la menses que traías acarreando desde hace un chorro, es momento que te despabiles y le entres a lo que quieres y requieres en tu vida, llena tu vida de amors y momentos especiales, que te valgan las críticas de personas que no logran sueños y solo buscan fregar a los demás, eres una persona muy capaz que siempre cumple lo que promete tu problema es que quiere que todo llegue rápido, recuerda que los sueños que más tardan en concretarse son los que dejan más satisfacción. La felicidad solo la podrás construir tu, ponte las pilas y antes de pensar en los demás necesitarás pensar en tu bienestar y resolver tus problemas existenciales, por más amor que exista por una persona no puedes llegar al punto de derramar tu tiempo y vida por ver bien a quien en estos momentos solo te busca por algún tipo de interés y no por amor.

Acuario

¡Mis rebeldes cósmicos! Rompe las reglas, innova y sé el agente del cambio. El mundo necesita tu originalidad, así que suelta esas ideas revolucionarias como confeti. ¡Eres el héroe que el universo necesita! Algunas ocasiones caes en provocaciones muy fácilmente, recuerda no tienes paciencia ni tolerancia, así que trata de controlar eso o puedes cometer grandes errores. Ten en cuenta que tus equivocaciones serán tu cruz, no sigas cometiendo los mismos errores del pasado o de lo contrario solo te expondrás a que te lastimen y vuelvas a caer. Amistades nuevas se pintan en tu escenario entre ellos la llegada de una amistad con la cual te encamarás muy seguido. No te confíes de todas las personas que se te acercan y más si tienes poco tiempo de conocerlas porque son bien doble cara se pueden aprovechar de tu buena voluntad para sacar algo de provecho. En presente que si ya una vez esa persona te fregó la existencia lo va volver hacer, no permitas que vuelva a pasar y mejor a incomodar a su madre con su vida. Un amor del pasado regresa a tu vida pero nomas a incomodarte tu desgraciada existencia, comprobarás en los próximos días que realmente los golpes que la vida te ha puesto han sanado y que el amor que alguna vez sentiste por quien te dio puros desprecios y malos tratos se han ido olvidando.

Capricornio

¡Mis cabras ambiciosas! Estás escalando la montaña del éxito, y aunque el camino sea empinado, estás construyendo tu propio imperio. La disciplina es tu aliada, así que sigue subiendo con paso firme. La cima te espera. Ten presente que el amor llegará a tu vida pero si te desesperas puedes cometer grandes errores, la vida pondrá a tu paso grandes oportunidades en el ámbito laboral pero si sigues con tus fregadas actitudes pesimistas no lograrás nada. No te aceleres mucho cuando no es necesario ni tomes actitudes perras por quien ni la debe ni la teme, algunas ocasiones te dejas manipular mucho por tus amistades y caes en cuestiones muy tontas, sueles hacer tormentas en vasos de agua, no es necesario. Manda a incomodar a su madre a esa gente negativa que solo sirve para estresarte y ponerte de mal humor, necesitas tomar la determinación ya que es necesario que cambies de actitud y quites de tu vida todo eso que te afecta o te hace sentir mal. Si tienes una relación, se vienen celos, desconfianza, falta de respeto y problemas con chingaderas del pasado. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente.

Sagitario

¡Mis aventureros sin miedo! Dispara esas flechas hacia el horizonte sin pensarlo dos veces. La vida es un viaje salvaje y tú eres el intrépido navegante. ¡Atrévete a explorar nuevos territorios, el universo es tu mapa! Te enfrentarás a una verdad que no te va parecer en nada pero tendrás que aguantarte. Cuida mucho cambios de humor y sobre todo aléjate de personas que te depriman tus días, no estas para eso en estos momentos. Recuerda que quien te quiera te lo mostrará con hechos, no te desesperes y espera que los tiempos lo marquen y sino hacen nada por ti, no esperes y sigue tu camino. Ten cuidado con tu corazón pues ha estado muy expuesto y podrías caer en depresiones fuertes por diversos golpes emocionales. No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una fregada vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la tostada a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. Necesitas ponerte las pilas y ver más por ti, un ex amor comenzará a desprenderse de ti, comenzará a olvidarte poco a poco, no busques a quien no te quiere o a quien has dañado, pide perdón y aléjate, sigue tu camino.

Escorpión

¡Mis fénix de agua! Este periodo es como una película intensa, y tú eres la estrella principal. No temas a la transformación, abraza esos cambios como quien abraza un buen café por la mañana. ¡Resurge de las cenizas con más fuerza! Traes un sueño en mente que tiene que ver con un negocio, dale pa delante pues te va funcionar mucho, podrías incrementar tu economía en gran medida. Recuerda lo que has logrado, lo que vales y de lo que eres capaz, ponte las pilas para lograr ese cuerpo criminal que tanto quieres, preocúpate por ti y deja de buscar el amor en lugares y personas equivocadas, estas en una etapa en la cual lo más importante en tu vida debe de ser tu, haz esas cosas que siempre soñaste y ponte las pilas en lograr cada una de tus metas. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malos entendidos. Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden impedir seguir avanzando. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento. Una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor.

Libra

¡Mis equilibrados del zodíaco! En este juego de la vida, el balance es tu arma secreta. No te preocupes por lo que opinen los demás, sigue bailando al ritmo de tu propio corazón. El amor propio es tu mantra. Tu familia y amistades serán tu hombro y refugio para afrontar cualquier situación que se presente. Momentos fuertes se aproximan en tu vida pues esa verdad que ya sabías y te costaba trabajo aceptar saldrán a la luz y a pesar de que sabrías que ese momento llegaría te negarás a la idea de aceptarlo. Mejorarán mucho tus ingresos en próximas fechas y existe la posibilidad de realizar un viaje. No te detengas por nada ni nadie y muestrale al mundo de lo que eres capaz y puedes lograr, recuerda que tus limites solo tu los puedes poner, nadie tiene derecho a detener tus ganas de ser feliz y ser lo que quieres ser. Momento de que pienses más en ti y si te querían convertir en un o una perris pues lo van a conseguir. Ten cuidado con caídas y partidas de mauser pues podrías tener una lesión que te va entorpecer algunos planes. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta.

Virgo

¡Mis amantes del orden y la limpieza! La vida es un rompecabezas gigante, pero a ti te encanta organizar piezas. No te apures, la paciencia es tu amiga. Organiza, ajusta y observa cómo todo encaja como piezas de Lego. Cambia tu forma de ver la vida y se más abierto a nuevas oportunidades sobre todo en cuestiones de amor. Vienen momentos importantes en los negocios pues un proyecto está por consolidarse. Es momento que te des la oportunidad de mejorar en esos defectos que tenías, ya no pretendas cambiar el mundo de los demás y cabía el tuyo. Deja de culpar a los demás de tus errores, es momento que asumas las consecuencias de tus actos, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue de tu vida, si eso te va llenar el alma hazlo pero ten en cuenta que puede que te rechacen. Siempre logras lo que te propones el problema es que si las cosas no se te presentan rápido sueles desesperarte, es tiempo de cambiar y ver la vida más ligera, nadie dijo que sería fácil pero tampoco complicado, ya aprendiste un friego de tus errores y no tropezarás con la misma piedra siempre y cuando así te lo propongas. Un mensaje de texto o llamada podrían hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien los esperas le vale pura madre, no vale la pena seguir ahí dañando tu propia existencia.

Leo

¡Rey o reina del drama, este es tu momento! Brillar como el sol está en tu ADN. No te escondas, no te rebajes, ¡eres el/la protagonista de tu propia película! Despliega esa melena y ruge con fuerza. Tendrás un motivo o razón que te ayudará mucho a salir adelante de todo, una persona te dará esa fuerza que requieres para acabarte el mundo. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. Momento de madurar y darte cuenta que todo pasa por algo y que de todo se puede sacar algo bueno, no permitas que los momentos malos te arruinen y no te dejen caer, discusiones con una persona de tu pasado en estos días podrían ponerte de malas, tienes un carácter de la fregada y te vale las consecuencias sueles actuar sin pensar en lo que pudieras ocasionar, vienen cuestiones legales en puerta. No critiques a las personas tanto pues no sabes porque fregados camino han pasado. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no le gusta a las personas, quien te quiera te querrá con tus defectos y virtudes, así que ni te mortiques y sigue tu camino. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario.

Cancer

¡Mis lunáticos adorables! La marea emocional está alta, pero eso no es un problema para ti. Sigue tu intuición como si fuera tu GPS emocional. En este viaje, la vulnerabilidad no es debilidad, es tu súper poder secreto. Es momento de poner las cosas en claro y ser honesto con las personas, eres una persona con un corazón enorme y estas tan carente de amor propio que cuando alguien te muestra un poco de interés sueles confundir agradecimiento o soledad con amor. Ya no desconfíes tanto de tu pareja en caso de tener, podrías cometer errores graves en el área de los negocios si te adelantas. Tiempos importantes se aproximan entre ellos la llegada de un dinerito extra que te va ayudar a cubrir varios gastos. Los buenos modales guardalos para el día, lo puerques para la noche, si quieres que tu pareja siga a tu lado y no tenga necesidad de buscarse a alguien mejor que tu, aprende a darle lo que necesita, no solo de la mano y de las palabras viven las personas, hay que darle duro y tupido al sexo. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti.

Géminis

¡Mis charlatanes del zodíaco! La mente te va a mil por hora, pero eso es lo que te hace brillar. No te quedes en un solo canal, cambia las frecuencias y explora. ¡Tienes más caras que un dado de rol, así que usa todas a tu favor! Algunas ocasiones te deprimes por no lograr estabilidad emocional y eso se debe a que buscas algo perfecto, deja que la vida se encargue de ponerte a las personas adecuadas en tu vida, si te equivocas aprenderás de dicha equivocación. Estas y no estas, ya deja de quejarte y dale duro a lo que viene, posibilidades de que se consolide por fin una relación sin embargo con la persona que sales o comenzarás a salir tiene chorros de miedo de que las cosas no salgan como espera. Dejen que el tiempo se encargue de eso y no se adelanten a los echos. Ya déjate de fregaderas absurdas, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales dañado ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad no permitas que ningún hijo e hija de la tostada te vuelva a jugar chueco. No confíes en personas que conocerás en este fin de semana pues podrían meterte en chismes. En tu círculo de amigos tienes muchos que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tu andas que te lleva la fregada de todos no se hace uno solo, es ahí donde debes aprender a depurar y dejar en tu vida solo a quienes de verdad valen la pena.

Tauro

¡Mis testarudos preferidos! Este viaje cósmico es como una montaña rusa de emociones y desafíos, pero tú eres un toro resistente. Plántate firmemente en tu terreno, despliega esos cuernos y embiste cualquier obstáculo. ¡Sigue perseverando, es tu naturaleza más pura! Nunca permitas que nadie se entrometa en tus sueños, metas y deseos ni tu propia pareja. Algunas veces sueles pasar los limites del amor al punto de abandonar lo tuyo por realizar o complacer a tu peor es nada. Momentos de incertidumbre se aproximan, entrarás en dudas con una persona pues sus actitudes dejarán mucho que desear. A la fregada la gente hipócrita, no tienes necesidad de eso, date la oportunidad de ser más selectivo en tus amistades y a no esperar nada ni del fregado vecino o al final solo terminarás con puras decepciones. No te molestes ni te compliques la existencia, envíale bendiciones y que siga su camino pero que no te friegue el tuyo. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy bitch con amistades pero eso se debe a las fregadas y traiciones que has llevado anteriormente. Cuídate a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de sexo con amor. La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho, aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo.

Aries

Mis chicos y chicas de fuego, agarren sus armaduras porque el cosmos está encendido para ustedes. ¡Es hora de lanzarse a la batalla de la vida con más fuego que una parrillada de domingo! La valentía es tu llave maestra, así que no tengas miedo de dejar huella, ¡eres el comandante de tu propio destino! Tienes que buscar maneras de blindar tus sentimientos para que no vuelvan a jugar con ellos, entrega solo tu corazón a quien con hechos te muestre que realmente lo quiere, no aflojes a la primera cita y date el taco pues quien te quiera tendrá que pagar tu enorme costo. No más dolor, es momento de cambiar todo y mandar al chorizo todo eso que conspiró contra tu felicidad, tienes mucho poder hoy en ti y esas caídas te han fortalecido mucho, si tienes que dejar de ser puro corazón para convertirte en una persona más culeis y mam***ona hazlo, recuerda que la mula no era arisca pero la hicieron. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen ni mauser por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amor, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas. Cuídate un friegos de lo que comentas pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con el hocico flojo.